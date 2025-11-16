娛樂／「刺殺小說家2」視效大升級 票房卻腰斬

「刺殺小說家2」電影海報。（取材自豆瓣電影）

四年前，「刺殺小說家」上映，兩個世界交錯的奇幻敘事完成一次對中國奇幻類型片的探索，也挑戰了中國電影工業的想像力邊界。今年，導演路陽帶著「刺殺小說家2」歸來，劇中，陷入人生低谷的小說家「路空文」（董子健飾）被巨大誘惑牽引而再次提筆，卻讓自己和書中角色都陷入危機。

尋找自己答案的故事

第二部的視覺效果並不令人擔心，當年雙線並行的嵌套結構存在爭議，但極具東方美學特色的異世界，幾乎為觀眾打造出了一場與現實背景相對應的奇幻之旅。第二部依然是「流浪地球」特效團隊一手操刀，1300多人參與製作、3000多個視效鏡頭，「雲中城」的規模更是比第一部大了不止十倍。

沒有了作家雙雪濤的小說藍本，第二部的故事要向何處去？這才是最具挑戰的部分。電影故事創作之初，路陽一度陷入困惑，直到「雄獅少年」的編劇里則林加入創作團隊，他問路陽：「你為什麼要拍電影？」一句話把路陽問倒了，他緊接著問「你拍電影不是因為你想講故事嗎？」

這句話擊穿了路陽，很多干擾、誘惑的念頭一下子被驅散。

在迷惘的那段時間，路陽在網上關注很多同樣陷入茫然的人，這成為路陽想要講述的故事內核——「我想講一個我們所有人想要解決自己的困境，尋找自己答案的故事」。於是，相較於前作，最新作在敘事上展現了更大的野心，引入「雙向穿越」概念，讓小說角色獲得反抗作者的能力。當鄧超 飾演的「赤發鬼」怒問小說家「你，把我寫死？」時，電影已觸及創作倫理與虛構自主性的哲學命題。

「刺殺小說家」系列導演路陽（右）與主演參加放映宣傳活動。（取材自豆瓣電影）

在路空文筆下的世界，傳言第一個找到「神」的人能逆天改命，而他決定與殺父仇人赤發鬼聯手弒神。鄧超飾演的赤發鬼不再是扁平化的反派，他從CG形象逐漸具象化為血肉之軀的過程，似乎象徵著虛構角色獲得主體性的過程。這使電影超越了簡單的正邪對抗，進入對創作自由與責任的深層探討。

回顧第一部，故事呈現較為清晰的雙螺旋結構，現實世界是「刺殺」，異世界則是「弒神」。同時，兩個世界的因果關係呈現出彼此嵌套的效果，推動劇情產生關鍵性進展的因素往往來自另一個世界。隨著互動深入，兩個世界的發展線索逐漸交匯在一起。

無對手的「中式奇幻」

2021年「刺殺小說家」首部曲上映，在「你好，李煥英」和「唐人街探案3」的夾擊下，仍然取得10億票房，成為自2018年「捉妖記2」後，唯一一部票房超過10億的奇幻電影。盡管電影的口碑出現兩極分化，但它的出現對於中國奇幻電影發展而言具有重要意義。

中國的奇幻電影往往根植於古典神話或志怪小說，例如「畫皮」、「封神」、「捉妖記」系列，近些年「三生三世十里桃花」等作品構建的唯美仙俠世界，基本可以歸納為神仙談戀愛範疇，但「奇」與「幻」的元素都不多。「刺殺小說家」在滿足大眾「夢幻消費」和「想像力消費」的同時，具有強烈的現實主義色彩，這讓它幾乎以一己之力為中國的奇幻電影闢出一個分支——現實主義奇幻。

「刺殺小說家」系列在真實與魔幻的世界中相互切換；圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

北京大學藝術學院教授陳旭光曾說，「刺殺小說家」的「想像力並不體現於異世界的超驗性、虛擬化的程度上，而是體現於設置兩個世界發生拉扯、鏡像關係的文本創作的獨特想像力上。」故事在現實與幻境兩條線中展開，這是電影最重要的創意，也最能代表路陽在做奇幻電影時仍然保有的「作者性」。

從這個角度看，「刺殺小說家」有豐富的隱喻性意象，因為兩個世界的情節順時且在相對的空間中進行，這使得電影的人物被符號化，可以作隱喻化的解析，具有很強的「寓言性」。相較於之前多以愛情為主題的奇幻電影，「刺殺小說家」系列具有一定的深度。

從「繡春刀」開始，路陽一直試圖在作者電影和商業類型片中，求得某種平衡——嫻熟的類型敘事、流暢的剪輯和節奏把控、稀奇瑰麗的美學風格還有高密度打鬥場景，密實地把豐富的意涵包裹了起來，知識分子氣息是濃郁的，也是隱秘的，這一次，路陽向著商業類型片多走了一步。

商業失利 註定虧本

距離「刺殺小說家」第一部上映，已經過去四年，這四年間，中國電影市場發生了巨大變化，觀眾的口味、對電影類型的期待，以及市場對各種電影的反饋都變幻莫測，在這樣巨變的背景下，這部四年前IP的續作、混搭著現實主義和玄幻奇幻類型、交織著寓言和商業大片特徵的電影，似乎沒有像前作一樣吃香。截至10月底，「刺殺小說家2」票房約3.62萬人民幣（約5079萬美元），相較於前作並不理想，可被視為商業上的「失利」。

業界普遍預測，電影最終票房將落在4億至5億元人民幣之間，相較2021年的「刺殺小說家」第一集取得10.35億人民幣（約1.45億美元）票房，這次成績幾乎「腰斬」。另據多家媒體推測，續集需約15億元票房才能實現盈虧平衡，以目前的走勢，該片明顯無法收回投資，意味著將出現虧損。

此外，「刺殺小說家2」在上映近一個月後豆瓣評分約5.9，與前作6.5相比負評比例高，差評集中在劇情拖沓、邏輯混亂及人物塑造不足。盡管視覺特效和動作場面被認為比前作有所提升，觀眾總體反應仍偏冷淡。

2021年電影「刺殺小說家」創下超過10億人民幣票房。（取材自豆瓣電影）

（取材自中國新聞周刊）