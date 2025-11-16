料理功夫/薑香牛奶花生湯

牛奶 花生湯是傳統經典組合甜湯，味道濃郁，口感鬆軟綿密，因此也適合幼童以及牙口不佳、只能食用軟質食物的長者享用；此外自己煮製沒有不良與看不懂名稱的添加物，是四季皆宜、令人安心又暖心的甜湯。

筆者的版本加入了薑片提味，口感更升級，而且不甜膩。

材料：

去殼去衣花生2又1/2杯、羅漢果/阿洛酮白糖(Monkfruit Sweetener With Allulose )或一般白糖或冰糖適量、薑3片、鮮奶3/4杯。

做法：

1. 將花生泡水一夜之後瀝乾，放入可冷凍之夾鏈袋中，冷凍一夜。

2. 將冷凍花生倒入電鍋內鍋，注入水至內鍋4的刻度，外鍋注入2量米杯的水，蓋上鍋蓋，按下開關鍵。

3. 開關鍵跳起後加入糖和薑片，再於外鍋注入1量米杯的水，蓋回鍋蓋按下開關鍵煮第二回。

4. 二次跳起後續燜半小時，加入鮮奶調勻，盛入碗中趁熱享用，或待涼置入冰箱冰鎮後享用皆可。

成功寶典：

1. 花生浸泡一夜再冷凍一夜，目的是為了破壞其結構，如此入鍋烹煮就可較容易煮出熟軟、入口即化的花生。

2. 為免鮮奶營養遭破壞，因此在做法4中，待花生煮好並續燜半小時後，再加入鮮奶。 羅漢果或阿洛酮白糖 材料

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。