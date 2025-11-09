詐騙ing／緬軍炸KK園區 上千「豬仔」跳河逃命

我的頻道

編譯盧思綸
緬甸軍方10月24日起對位於克倫邦(Kayin)惡名昭彰的詐騙基地「KK園區」(KK Park)展開大規模清剿，連日出動無人機投彈並引爆炸藥，園區內火光沖天、濃煙滾滾，爆炸聲連對岸的泰國邊境城鎮湄索都能聽見，猛烈攻擊引發園區內至少1525名涉詐人員(俗稱「豬仔」)倉皇逃命，根據社群流出畫面，不少人為求一線生機跳入邊界莫衣河(Moei River)游向泰國，造成多人溺斃失蹤。

泰國民族報與南華早報報導，這場行動由緬甸軍方與克倫邊防警衛部隊聯手發動，部分園區建築遭到摧毀。所有爆炸相關攻擊都發生在泰緬邊境500公尺內，疑似還有金屬碎片落在泰國邊境的梅庫邁塔松村(Ban Mae Ku Mai Tha Sung)居民的廁所和電線桿上。

泰國達府邊境指揮中心統計，截至10月26日，逃亡人數已增至1525人，其中包括482名印度人、220名菲律賓人與193名中國人。

報導指出，緬甸軍政府對詐騙大本營「KK園區」發動清剿行動，最新一波的掃蕩行動中，上千名從事詐騙的「豬仔」擔心被抓到後，會被關或強制遣送回國，因此這些豬仔選擇跳河游泳逃命，游到對岸的泰國邊境，成功上岸者就由泰國軍方帶走，並先登記確認身分，再暫時將豬仔安頓在邊境臨時收容所。

部分人被迫游河逃生，另有逃出者表示親友在渡河過程中溺亡。泰國當局已設置臨時收容中心，並啟動專案小組協調救援與人道安置，同時釐清哪些人為受害者、哪些屬涉詐成員。

這次「毀園」行動雖聲勢浩大，似乎難以根除龐大的詐騙產業鏈，部分團夥可能只是轉移據點，詐騙活動仍持續在其他園區運作。

泰國 邊境 詐騙

