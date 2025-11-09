理財百科／這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

在某些州，部分退休人士可以享有相對寬鬆的稅務待遇。示意圖。（美聯社）

根據今日美國報(USA Today)報導，人們通常會花上數十年為退休做準備。不論是繳納社安金 (Social Security)、定期存錢與投資於退休帳戶(401(k))，或是累積退休金 。雖然這過程有時顯得乏味，但當你步入晚年、享受多年努力的成果時，一切都值得。

在財務上妥善規畫退休，是減少退休後壓力最可靠的方法之一。不過，即使你已離開職場，仍可能需要與美國國稅局(IRS)打交道，聯邦稅法仍適用於所有人。幸運的是，在某些州，部分退休人士可以享有相對寬鬆的稅務待遇。

●對退休收入減免稅的州

．阿肯色州(Arkansas)：每年最高可免稅6000元的IRA提領(年滿59歲半後適用)，以及退休金計畫收入。

．伊利諾州(Illinois)：所有退休收入免稅，包括社安金、退休帳戶提領及退休金。

．愛阿華州(Iowa)：社安金免稅；55歲以上者，其退休帳戶與退休金提領亦可免稅。

．密西西比州(Mississippi)：所有退休收入免稅，包括社安金、退休帳戶提領及退休金；但提前提領則不適用。

．新罕布夏州(New Hampshire)：社安金與退休金免稅。不過，傳統IRA及其他帳戶的利息或股息仍課稅，該稅將於今年逐步取消。

．賓州(Pennsylvania)：所有退休收入免稅，包括社安金、退休帳戶提領及退休金。

．南卡州(South Carolina)：社安金免稅；退休帳戶與退休金收入部分可抵稅。65歲以下可抵稅最高3000元，65歲及以上則可抵稅最高1萬元。

●無州所得稅的州

一般而言，你從社安金或退休帳戶提領的金額會被視為一般所得並課稅。不過，若居住於無州所得稅的州，這些提領也不需繳州稅。目前有九個州不徵收州所得稅：

．阿拉斯加州(Alaska)

．佛羅里達州(Florida)

．內華達州(Nevada)

．新罕布夏州(New Hampshire)

．南達科他州(South Dakota)

．田納西州(Tennessee)

．德州(Texas)

．華盛頓州(Washington)

．懷俄明州(Wyoming)

●社安金的課稅規定

目前共有41個州與華盛頓特區不對社安金課稅。剩下的九個州仍課稅，分別是：科羅拉多州(Colorado)、康乃狄克州(Connecticut)、明尼蘇達州(Minnesota)、蒙大拿州(Montana)、新墨西哥州(New Mexico)、羅德島州(Rhode Island)、猶他州(Utah)、佛蒙特州(Vermont)、西維吉尼亞州 (West Virginia)(其中，西維吉尼亞州預計將於2026 年全面取消社安金稅)。

無論你的州是否課稅，你仍可能需要繳納聯邦稅。美國國稅局(IRS)會根據你的「綜合收入(combined income)」判定社安金中需課稅的比例。

綜合收入包括：調整後總收入(AGI)，每年社安金的一半，免稅利息(例如美國國債利息)。舉例：若你的AGI為2萬元、社安金收入為2萬元、免稅利息為500元，則綜合收入為：3萬500元

根據IRS規定，社安金中需課稅的部分將計入普通所得，並依你的所得稅率課稅。