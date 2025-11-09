養生／基因定序技術 中藥食補精準改善症狀

我的頻道

洪淑惠、周佩怡
研究發現，當歸萃取物有助對抗惡性腦瘤。（本報資料照片）
大眾多認為中醫藥僅作身體調養食補之用，而台灣花蓮慈濟醫院運用基因定序等先進技術，從傳統中藥中，精準尋找治療罕見疾病、癌症等疾病的藥材，逆轉並改善患者的症狀。未來，這項技術將擴展應用，針對每個人不同需求，研究個人化的「精準營養」，以及早預防疾病。

中藥材 改善病人生活品質

花慈院長林欣榮指出，基因定序成本降低，增加其臨床應用上的效益，例如基因定序可以發現罕見疾病腎上腺腦白質失養症（又稱腎上腺脊髓性神經病變型，Adreno-myeloneuropathy, AMN）患者缺損的關鍵基因，這種缺損導致體內脂肪錯誤堆積，進而引發大小便失禁、手腳無力等症狀。

雖然目前醫療技術尚無法重建關鍵基因，但花慈正嘗試利用合適的中藥材作為食補，來增強相關基因的表現，林欣榮說，「就像地震後大樓主梁震歪，難以修復，但可透過補強其他輔助性樑柱，使大樓不致倒塌。」臨床觀察顯示，這些中藥材在短短半年內，有效緩解患者的失禁問題，甚至讓他們重拾畫畫的專長，顯著改善生活品質；相同概念也在狂牛症、漸凍症等疾病驗證。

近來，許多新上市的明星藥品都取材於植物。花慈顧問張建國說，中藥材屬於多標靶治療，歷史發展悠久，安全性高，但單一中藥材內含的成分眾多，仍需利用現代工具進行分析，才能確定其作用機制、建立資料庫，找出最佳療效。

當歸萃取 有助抗惡性腦瘤

林欣榮舉例，在花慈副院長何宗融、張建國等人的共同努力下，發現當歸萃取物有助於對抗惡性腦瘤，進一步開發而成的小分子標靶藥物也能治療阿茲海默症，目前已進入臨床試驗階段，傑出成果更曾刊載在權威科學期刊「神經腫瘤」；未來如能應用AI技術，將更快找到合適的藥材。

除了尋找治療罕病和癌症的中藥材外，林欣榮強調，更重要的是將這項技術應用於「治病於未病」，即發展「精準營養」，當人們通過健康檢查和基因定序，發現自己有基因變異，未來可能會患上什麼疾病，就可盡早進行精準飲食調整，預防疾病，「概念如同政府目前補助有肺癌家族史的健康人，進行低劑量電腦斷層掃描（LDCT），以便及早發現肺癌。」

林欣榮表示，隨著醫療科技進步和費用降低，未來健檢可合併飲食建議，使更多人受益，例如慈濟已經發現包括當歸、沒藥、艾草和黨參等中藥材，具有發展成藥物或健康食品的巨大潛力；許多研究也指出，十字花科蔬菜和一些維生素可協助對抗老化和增進粒線體功能。

「什麼人適合多吃或少吃哪些食物，還需進一步研究。」林欣榮相信，不久的將來，這些問題將逐漸找到答案；他也觀察到，許多素食者的疾病發生率較低，未來亦會將素食作為研究重點，讓大家知道吃素有益健康，還能幫助延年益壽。

記憶衰退是失智前兆？3方式揪出大腦退化 醫師分享4招預防
