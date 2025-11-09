周日動動腦／全球約80%的香草都來自哪個國家?

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.古云：「吃過冬至圓長一歲」乃因過去以冬至日為元旦，直到後來誰改了曆法，以寅月為正月？

2.世界最深的姆波尼格(Mponeng)金礦深5公里，下到底部要花1小時以上，它位於哪個國家?

3.中國哪位古人的墓中發現130公斤的黃金，是目前出土最多黃金的古墓？

4.1825年哪國的化學家首次從明礬中提取出鋁，其價值一度遠高於黃金，拿破崙三世便有一套珍貴的鋁製餐具。

5.李安執導的哪一部電影與感恩節相關，故事設定在此時間點？

6.俄羅斯 總統當選後，會獲得代表官職的紅十字勳章項鍊和方型旗幟，旗上有什麼動物？

7.全球約80%的香草都來自哪個國家?

8.拉斯維加斯有個「Main Street」賭場，以舊式火車站為裝潢主題，男廁中還可見到什麼歷史遺物？

9.1986年出現首個針對個人電腦的病毒「Brain」，肇事者是一對住在哪國的兄弟？

10.古稱「牢丸」的食物，現在叫做什麼？

答案：1.漢武帝 2.南非 3.劉賀 4.丹麥 5.冰風暴 6.雙頭鷹 7.馬達加斯加 8.柏林圍牆 9.巴基斯坦 10.湯圓