我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

周日動動腦／全球約80%的香草都來自哪個國家?

吳菲
聽新聞
test
0:00 /0:00

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.古云：「吃過冬至圓長一歲」乃因過去以冬至日為元旦，直到後來誰改了曆法，以寅月為正月？

2.世界最深的姆波尼格(Mponeng)金礦深5公里，下到底部要花1小時以上，它位於哪個國家?

3.中國哪位古人的墓中發現130公斤的黃金，是目前出土最多黃金的古墓？

4.1825年哪國的化學家首次從明礬中提取出鋁，其價值一度遠高於黃金，拿破崙三世便有一套珍貴的鋁製餐具。  

5.李安執導的哪一部電影與感恩節相關，故事設定在此時間點？

6.俄羅斯總統當選後，會獲得代表官職的紅十字勳章項鍊和方型旗幟，旗上有什麼動物？

7.全球約80%的香草都來自哪個國家?

8.拉斯維加斯有個「Main Street」賭場，以舊式火車站為裝潢主題，男廁中還可見到什麼歷史遺物？

9.1986年出現首個針對個人電腦的病毒「Brain」，肇事者是一對住在哪國的兄弟？

10.古稱「牢丸」的食物，現在叫做什麼？

答案：1.漢武帝 2.南非 3.劉賀 4.丹麥 5.冰風暴 6.雙頭鷹 7.馬達加斯加 8.柏林圍牆 9.巴基斯坦 10.湯圓

俄羅斯 丹麥 巴基斯坦

上一則

談藝／戴珍珠耳環的少女 原來是贊助畫家的10歲女兒

下一則

紅藍卡／傳統紅藍卡主要支付住院費等 這些範圍不給付

延伸閱讀

金價連3900美元也岌岌可危 市場人士仍堅定看漲到5000元

金價連3900美元也岌岌可危 市場人士仍堅定看漲到5000元
金價高檔震盪 還值得繼續投資嗎？

金價高檔震盪 還值得繼續投資嗎？
神預測…這國央行官員說：黃金可以獲利了結了

神預測…這國央行官員說：黃金可以獲利了結了
「錸」者不善…項鍊被摻大量不明金屬 浙多家金店中招

「錸」者不善…項鍊被摻大量不明金屬 浙多家金店中招

熱門新聞

變老與抗老，是人類永遠有興趣的研究。一名女子變老的三階段示意圖。(圖／123RF)

封面故事／從治療眼疾到找回健康細胞 青春難倒轉老化能逆轉？

2025-11-02 15:39
器官老化速率各有不同，變化最大的是負責從心臟運送氧氣豐富的血液到身體其他部位的主動脈。(圖／123RF)

封面故事／斷崖式衰老 從主動脈開始

2025-11-02 14:51
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，2026年將有十大改變。(取自Medicare網站)

紅藍卡登記 先看2026年10變革

2025-11-02 12:49
科學研究指出，「老化」可能並不是持續穩定地發生，而是以生物學上的「階段性跳躍」或「波段」形式進行。

封面故事／老化非線性 鎖定兩波段

2025-11-02 14:30
圖為黑咖啡示意圖。（本報資料照片）

養生／晨間喝這飲料 心臟科醫師證實有助降膽固醇

2025-10-12 02:05
上海市精神衛生中心是上海唯一一所精神病學科三甲醫院，也是中國規模最大的精神衛生機構。(記者陳湘瑾／攝影)

中國現象／一盒月餅揭開上海神秘的「宛平南路600號」

2025-11-02 01:23

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？