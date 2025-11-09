娛樂／亞馬遜重金拍梅蘭妮亞紀錄片 網友喊退訂

亞馬遜Prime Video宣布推出「梅蘭妮亞」紀錄片，留言區一片負評。（截圖自＠ amazonmgmstudios Instagram）

亞馬遜 影業斥資4000萬美元打造、以第一夫人梅蘭妮亞川普 (Melania Trump)為主角的紀錄片將於明年1月30日上映，據稱其中包含大量美國第一家庭的「獨家鏡頭」。

「尖峰時刻」導演操刀

這部名為「梅蘭妮亞」的紀錄片由布雷特萊納(Brett Ratner)執導，他過去拍過「尖峰時刻」(Rush Hour)系列、「X戰警：最後戰役」(X-Men: The Last Stand)等口碑不錯的作品，但在2017年被娜塔莎亨斯崔奇(Natasha Henstridge)、奧莉薇亞穆恩(Olivia Munn)等多名女演員指控行為不當，遭華納解除合作。雖然萊納否認指控，也從未受到法律的懲處，但好萊塢就此對他關上大門。直到今年1月，亞馬遜忽然宣布已聘請他執導第一夫人的紀錄片。

「梅蘭妮亞」在2024年12月開機拍攝，即川普第二次當選總統後的一個月，內容主要記錄梅蘭妮亞在2025年川普就職典禮前20天的日常生活，透過她的視角展現其「精心策畫就職典禮計畫、應對白宮過渡期的複雜局面以及與家人重返公眾生活」的歷程。此外，按照亞馬遜的說法，這部紀錄片還將收錄大量「關鍵會議、私人對話以及前所未見的內容」。

過去僅曾客串電影3秒

不過，梅蘭妮亞本人就是該片的製片人之一，外界有理由相信，這部紀錄片對於「全方位」呈現應該只會是百分百的正面形象。

「我們從(2024年)11月開始製作，現在正在拍攝中，所以這是一部關於日常生活的紀錄片，記錄著我的日常工作，以及我肩負的責任，」梅蘭妮亞早前接受福斯新聞頻道(Fox News)採訪時透露，「每天都是這樣循環，搬進白宮，打包行李，組建團隊，組建第一夫人辦公室，想著如何把白宮變成我的家，如何雇傭所需的人才。」

此前，現年55歲的梅蘭妮亞唯一出鏡好萊塢的作品就是在班史提勒(Ben Stiller)自導自演的喜劇「名模大間諜」(Zoolander)裡和丈夫一起臨時客串，畫面不過三秒，也沒有台詞。

梅蘭妮亞（中）曾與川普客串「名模大間諜」，圖為劇照。（取材自IMDb）

相比之下，川普與好萊塢的關係可就要密切多了，除了他在「天才保姆」(The Nanny)、「小鬼當家2」(Home Alone 2: Lost in New York)、「慾望城市」等影視作品中的客串；就連這次紀錄片導演布雷特萊納2011年拍攝的動作片「神偷軍團」(Tower Heist)的故事創意，原本也是要去打劫川普本人。拍攝時，這位當時的地產富豪還真大開綠燈，允許劇組用他名下的大廈實景拍攝，只不過沒讓他們直接使用大廈的名字，被搶對象的身分也不是川普。

後續還有紀錄片影集

「梅蘭妮亞」製片方亞馬遜的集團創辦人貝佐斯，在川普的上一個總統任期中，兩人的關係遠遠談不上和睦，川普當時常在社群媒體上對這位富豪破口大罵。然而，隨著川普第二次入主白宮後，貝佐斯的態度明顯變得殷勤很多，除了大筆的政治獻金，這次為第一夫人拍攝個人紀錄片恐怕也包含多重目的。而且，除了紀錄片「梅蘭妮亞」以外，亞馬遊稍後還將推出一部關於梅蘭妮亞的三集電視紀錄片，全景式展現她在紐約、華盛頓特區和棕櫚灘三地的生活。

貝佐斯同時也是「華盛頓郵報」擁有者，去年他因為禁止該報為民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)背書，遭到左翼媒體撻伐。早前，亞馬遜米高梅工作室在社群媒體上公布將推出「梅蘭妮亞」紀錄片消息時，引來大批網友留言諷刺「誰在乎？」還有人表示「這是退訂prime的最好時機，感謝提醒」

川普客串過多部好萊塢作品，也曾在1992年電影「小鬼當家2」露臉。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）