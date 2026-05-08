變相漲價或更適小家庭？好市多貝果新包裝引發討論

好市多正測試將自有品牌Kirkland貝果的販售方式從12個改為八個，網友反應兩極化。（好市多網站）

好市多 很聽勸？烘焙區近日測試全新貝果販售方式，減少份量也降低售價，但消費者反應兩極。過去不少人在好市多購物時，常面臨「價格划算但份量太多」的問題，如今好市多正針對自有品牌Kirkland貝果測試新包裝方案。支持者認為有助減少浪費，反對者則認為是變相漲價。

加州 郵報報導，過去消費者在購買好市多烘焙區貝果時，無論是否真的需要12個，都必須以5.99美元購買兩袋、每袋六個裝的貝果。如今部分門市改為販售單袋八個裝，售價4.99美元。新的販售方式看起來對消費者而言更具彈性，也可能有助減少食物浪費。

有網友在影片中表示：「再也不用擔心貝果還沒吃完就放壞了。」還有人留言：「早就該這樣了！」另一名網友則說：「我以前從來不會買，因為不想一次買12個貝果，所以很喜歡現在單包裝的選項。」也有Reddit用戶表示：「以前很討厭一定得買兩包的設定，常常有幾個貝果最後吃不完壞掉。」

不過，也有人對此感到失望，認為這等於變相漲價，因為現在少了四個貝果，價格卻只便宜1美元。過去12個貝果售價5.99美元，平均每個約50美分；如今八個售價4.99美元，平均每個約62美分。不過，也有Reddit網友指出，他們當地好市多原本12個售價7.99美元，換算下來每個約66美分，等於新包裝的單價其實只貴約4美分。

也有人反駁「變相漲價」的說法，認為如果食物最後真的有吃完，而不是放到忘記，或丟進冷凍庫後再也沒拿出來，長期來看反而更省錢。

消費者事務網站「Consumer Affairs」指出，一包4.99美元且能真正吃完的貝果，總比買兩包最後卻有一包放到變硬來得划算。另一些人則是基於原本的購物習慣感到不滿。有人表示，前幾天才把一個月前買的第二包六個貝果拿出來退冰，「如果之後改成一包八個，我會很失望。」另一人則分享：「兩包的設計其實很完美，六個貝果剛好能吃一星期，不會發霉，另一包回家後直接放冷凍，需要時再退冰。一包八個對我們來說反而太多。」

目前這項烘焙區新販售方式尚未在所有門市全面推出，實際供應情況仍將依各地門市而有所不同。