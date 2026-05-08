Trader Joe's新款迷你袋吹夏季風 5月20日粉絲請克制

Trader Joe's「夏季趣味迷你隔溫袋」（Summer Fun Mini Insulated Totes），售價為3.99美元，限時限量，售完為止。（Trader Joe's官網）

USA TODAY新聞網報導，在炎炎夏日來臨前，美國知名超市龍頭Trader Joe's再次出招，正式發表最新款迷你隔溫提袋。鑒於該品牌提袋過往的驚人魅力，外界預期這款新品將再度引發粉絲瘋狂，現場恐將「毫無冷靜」可言。

Trader Joe's向USA TODAY證實，這款備受期待的迷你隔溫袋將推六種顏色。據官方資料顯示，袋身容量為1.5加侖，售價約為四美元，設計配有拉鍊封口及兩條加固手把。除了隔溫系列外，該超市近期也確認今夏將推出新款「條紋迷你帆布袋」，詳細細節則有待進一步公布。

全美消費者可於 5月20日起，在各地的Trader Joe's門市購買這款「夏季趣味迷你隔溫袋」（Summer Fun Mini Insulated Totes）。售價為3.99美元，限時限量，售完為止。

從「萬聖節 迷你帆布袋」、「微型迷你袋」到最新的條紋系列，Trader Joe's透過不斷擴張的產品線，成功將購物袋轉化為具備收藏價值的時尚單品。

今年三月，該通路才剛重新上架掀起轟動的粉彩色迷你帆布袋，並推出新款大型帆布袋；近期一款售價8.99美元的薰衣草紫大容量保冷袋也已搶先登陸門市。

自2024年3月在社群媒體爆紅以來，這些體積輕巧的提袋在消費者與時尚愛好者之間培養出一群「教主級」的死忠粉絲。由於需求量極大，想要在店內順利購入已變得越來越困難。

這股提袋熱潮甚至燒向海外，在eBay、Mercari、Coupang及Depop等國際拍賣平台上，隨處可見其蹤跡。由於Trader Joe's尚未在海外開設分店，代購與轉售價格往往高得離譜，部分熱門款式甚至被炒作至1000美元以上。

儘管門市常出現如「黑色星期五」般的排隊人龍，且面臨限購及黃牛高價轉售等問題，這些提袋仍成為大眾心目中的必備單品。

若您無法在住家附近的門市搶到這款專屬隔溫袋，也不必焦慮。市面上仍有許多具備相似風格與冷藏暨保溫功能的選擇：

•Target：Sun Squad 4罐裝輕便保冷包

•Walmart：Ozark Trail軟式保冷提袋

•Igloo：Igloo復古方型午餐包

•Hydro Flask：5L保溫午餐袋