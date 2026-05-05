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漏算隱性成本 好市多加油未必划算

洛杉磯訊
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Costco的低價汽油正是吸引會員的一大核心賣點。(記者周喆／攝影)
Costco的低價汽油正是吸引會員的一大核心賣點。(記者周喆／攝影)

在油價高位震盪之際，好市多（Costco）加油站憑藉相對低價，成為不少車主的省錢首選。但專家指出，單看每加侖價格並不足以判斷是否划算，距離、時間與會員成本等因素，都可能影響最終支出。

根據美國汽車協會（AAA）每日油價報告，截至5月4日，洛杉磯—長堤地區普通汽油平均價格為每加侖6.183美元，相較一周前的6.041美元，呈現明顯上升。

同樣位於南加州的其他地區，油價也維持高檔。AAA數據顯示，橙縣普通汽油平均價格為6.155美元；聖伯納汀諾縣普通汽油平均價格為6.055美元；河濱縣則相對略低，普通汽油平均價格為6.025美元。與一周前相比，三縣油價均出現上揚趨勢。

上周五舊金山每加侖汽油的平均價格為6.29美元，聖馬刁縣為6.26美元；這兩個價格均遠高於全州平均水平的6.06美元。而全州平均油價在周四剛剛突破6美元大關，創下四年來的新高。

然而，在位於南舊金山的Costco加油站，每加侖普通汽油僅售5.69美元。根據油價比較應用GasBuddy的數據，在舊金山市內，除Costco之外能買到的最便宜汽油價格為5.79美元。

專家指出，單看汽油每加侖的價格並不足以判斷是否划算，距離、時間與會員成本等因素，...
專家指出，單看汽油每加侖的價格並不足以判斷是否划算，距離、時間與會員成本等因素，都可能影響最終支出。（美聯社）

根據舊金山紀事報報導，在不同地區比價中，好市多油價多數情況低於當地平均，但並非絕對最低。一些非好市多加油站，特別是小型或車流較少的站點，可能因進貨時間較早，在油價上漲前已取得較低成本油品，因此能短暫提供更低價格；亦有業者選擇壓低利潤以吸引客源。

不過，專家也提醒，便宜未必等於划算。消費者在選擇是否前往好市多加油時，仍需考量多項隱性成本。

首先是距離與油耗。GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan指出，若專程繞路前往好市多加油，以每加侖價格計算，一般轎車每多行駛1英里，油價需至少便宜1美分才划算；SUV則約需2美分。換言之，若來回多開5英里，SUV至少需每加侖便宜10美分，才能打平額外成本。

其次是時間成本。好市多加油站常出現排隊情況。美國環保署（EPA）研究顯示，小型車怠速每小時耗油約0.32加侖，SUV則達0.71加侖，長時間等待可能抵銷部分價格優勢。

此外，會員費也是一項關鍵因素。好市多基本會員年費為65美元，若僅為加油而辦卡，需多次加油才能回本；但若搭配日常購物，整體節省效益則較明顯。

在品質方面，好市多標榜提供「Top Tier」等級汽油，含有清潔添加劑。AAA研究指出，非Top Tier汽油可能產生高達19倍的引擎沉積物，對部分駕駛而言，這也是選擇好市多的重要原因。

專家建議，消費者應善用GasBuddy、Google Maps等工具比價，因部分小型加油站也可能透過壓低利潤吸引客源，價格甚至不輸好市多。

加州 好市多 長堤 GasBuddy Google Maps 比價 美國汽車協會（AAA） 油耗

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