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好市多上架無乳糖鮮奶 會員「等很久了」

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
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好市多現行販售的柯克蘭自有品牌（Kirkland Signature）有機無乳糖...
好市多現行販售的柯克蘭自有品牌（Kirkland Signature）有機無乳糖2%低脂鮮奶，三罐半加侖裝組合。好市多近期推出新款超濾高蛋白無乳糖鮮奶，在蛋白質含量及糖分方面均較此款有所提升。（取自costco官網）

好市多近日在美國部分門市低調上架全新柯克蘭（Kirkland Signature）自有品牌超濾高蛋白低脂無乳糖鮮奶，消息經社媒傳播後迅速引關注。乳糖不耐症族群反應熱烈，不少消費者直言「等很久了」。

據福斯商業頻道報導，該產品已於本月初在美國西岸部分門市率先試賣，商品編號1975527，採三瓶半加侖裝販售（合計1.5加侖），售價10.59美元。目前仍屬區域測試階段，尚未擴及東岸市場；未來若銷售表現理想，預料將依照好市多一貫策略，逐步推廣至全美各地。

新產品主打高蛋白與低糖特性。每杯含120卡路里、13公克蛋白質，（蛋白質）較一般2%脂肪鮮奶提升約50%，糖分則減少約50%，並添加維生素A與D。其關鍵在於「超濾」製程，透過分離與重組牛奶成分，在去除乳糖的同時提高蛋白質比例，並帶來較濃郁口感及更長保存期限。

分析指出，此時推出新品，正值市場供需波動之際。部分消費者反映，同類產品如Fairlife及其仿製品近期出現價格上漲與供貨不穩情況。有消費者比較指出，Fairlife在部分通路每0.4加侖售價達5.32美元，換算好市多同等容量的1.5加侖須超過19美元；相較之下，柯克蘭產品的10.59美元明顯具價格優勢。

一名Reddit用戶留言表示，「這個價格相當划算，如果在我附近的門市上架，一定會購買。」顯示市場對該產品接受度頗高。

目前好市多已販售柯克蘭有機無乳糖鮮奶，但此次新品在蛋白質含量、糖分控制及營養強化方面進一步提升，產品定位更為明確，亦反映消費市場對健康機能型乳品需求持續升溫。

根據元氣網報導，多數東方人飽受「乳糖不耐症」所苦，新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，腸胃道消化乳糖時，需要「乳糖酶」將乳糖分解為葡萄糖以及半乳糖供人體吸收，但多數的東方人都缺乏乳糖酶，導致乳糖累積在體內，就會形成脹氣、腹瀉等症狀。而牛奶中有豐富的乳糖。

好市多 牛奶

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