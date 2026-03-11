Trader Joe's托特包大戰又要來了 這顏色將推出放大版

即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（本報檔案照，記者張宏／攝影）

搶購Trader Joe's托特包大戰又要開始啦！美國連鎖超市Trader Joe's近日宣布，將推出一款全新的大帆布托特包（canvas tote bag），新款托特包將採用薰衣草色帶子搭配粉色品牌標誌的設計，已有消費者得到消息後躍躍欲試要排隊。

據Desertsun報導，Trader Joe's公關經理Nakia Rohde日前向媒體透露，新款托特包是此前廣受歡迎、並在多家門店迅速售罄的薰衣草帶子迷你托特包的放大版本。

目前Trader Joe's尚未公布新款大型托特包正式上市日期。此前，該公司曾在去年12月推出綠色帶子的大帆布托特包限量版，上市後不久即告售罄。同時Trader Joe's也公布另一款熱門商品，粉彩色迷你帆布托特包（pastel mini canvas totes）的上市時間，這些迷你托特包預計於3月中旬在各地門店上架，但全美各門店到貨時間可能不同。

粉彩迷你托特包曾在2025年復活節季節推出，當時因需求旺盛，在多地門店出現排隊購買並迅速售罄的情況。近年來，Trader Joe's陸續推出多款托特包，包括去年12月重新上市的原版迷你托特包，及去年10月萬聖節期間推出的「Trick or Treat」限定款。此外Trader Joe's去年11月還推出尺寸更小的canvas micro totes 系列。

加州作為Trader Joe's發源地和最大市場，全州擁有超過200家門店，主要集中在洛杉磯、灣區和聖地牙哥等地。由於門店密集且客流量大，加州通常也是限量商品競爭最激烈、售罄速度最快的地區之一。Trader Joe's建議有興趣購買消費者可向當地門店詢問到貨情況，並在商品上架時及早前往購買。

聖蓋博 華人李小姐聽聞已躍躍欲試，她說，Trader Joe's托特包已成為回國送禮佳品，幾美元買來實用和面子，可謂一舉多得。她打算第一時間去排隊，多搶購幾個送人。

不要小看幾美元的Trader Joe's托特包，在沒有Trader Joe's的地方，這些托特包被炒到幾百美元甚至更高價格的程度，如今手拿一個Trader Joe's托特包更是成為英國、日韓社群眼中的「身分象徵」。