不用再跑門市？好市多將推線上訂蛋糕 熟食拼盤可望納入

好市多將推出全新的線上客製蛋糕訂購流程，會員可直接透過官方App下單。（本報檔案照，記者朱敏梓/攝影）

大型會員制零售商好市多 （Costco）近日釋出一項令不少甜點愛好者振奮的消息。根據理財資訊平台「Motley Fool」報導，好市多在2026年財報電話會議中透露，未來將推出全新的線上客製蛋糕訂購流程，會員可直接透過官方應用程式（App ）下單，無須再親赴門市填寫紙本表格。

好市多總裁暨執行長Ron Vachris在會中表示，這項更新源自會員長期回饋。「我們聽到很多會員反映，有些流程稍嫌繁瑣，現在正逐步轉為數位化形式，而且一推出就獲得不錯的採用率。」他指出，公司正積極將過去較為「卡頓」的作業方式數位化，以提升整體購物體驗。

根據美食資訊平台Mashed的報導，目前好市多的客製蛋糕訂購方式仍相對傳統。會員若想訂製蛋糕，必須親自到門市，填寫紙本表格，選擇蛋糕尺寸、口味、設計樣式以及蛋糕上需書寫的文字，並填寫姓名與取貨日期與時間。門市通常要求至少提前24小時下單，以便裝飾人員完成製作。完成後，會員需再前往門市取貨。

除客製蛋糕外，Vachris亦透露，會員未來也可透過App訂購熟食拼盤（deli trays），顯示好市多正加快數位轉型腳步。

事實上，好市多官網與App過去曾因搜尋功能不佳等問題遭到批評，不少會員抱怨難以快速找到所需商品。因此，此次數位升級被視為改善使用體驗的重要一步。線上訂購流程至少可減少一次往返門市的時間，對忙碌家庭或活動籌辦者而言更為便利。

不過，2026年財報電話會議並未公布更多細節，包括新系統的具體運作方式，以及正式上線時間。市場上有消息指出，美國西岸部分門市已開始測試新訂購方式，但好市多尚未對相關傳聞作出官方確認。