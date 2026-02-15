我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

洛杉磯訊
Synergy發出破產聲明並停止營運，透過好市多販售的餐廳禮卡全面失效，持卡人恐求償困難。（取自Synergy網頁）
Synergy發出破產聲明並停止營運，透過好市多販售的餐廳禮卡全面失效，持卡人恐求償困難。（取自Synergy網頁）

好市多購買Synergy餐廳禮品卡的消費者，近日陸續發現手中餘額無法使用。發行商Synergy World上月依據聯邦破產法第七章（Chapter 7）聲請破產並停止營運，原可於全美數百合作餐廳使用的禮品卡也全面停用，持卡人恐面臨資金難以追回的風險。

福斯（FOX）電視台報導，Synergy World為禮品卡與會員計畫管理公司。其餐廳禮卡雖透過好市多販售，卻屬第三方商品，實際發卡與資金管理方為Synergy，而非好市多或參與合作的餐廳。隨著公司停止營運，禮卡所代表的兌換承諾亦隨之失效。

理財資訊網站Bankrate分析師羅斯曼（Ted Rossman）接受聖地牙哥聯合論壇報（San Diego Union-Tribune）訪問時指出，禮卡本質上是對未來商品或服務的承諾，一旦公司倒閉，持卡人通常被列為無擔保債權人，在破產清償順序中排名靠後，最終只能拿到少部分償還，甚至血本無歸。

Synergy最初曾對外表示，禮品卡可兌換至2月初，但隨後以兌換需求激增為由，提前全面停止受理。外界目前尚不清楚未兌換禮品卡涉及的總金額，相關數據須待法院公開破產文件後才能揭露。

部分地區的好市多門市傳出接受退費申請，但亦有門市拒絕辦理，做法不一。好市多尚未對媒體的詢問作出回應。根據Bankrate於2024年公布的調查，43%的美國人持有尚未使用的禮品卡，平均餘額超過240美元。專家指出，消費者在購買禮品卡時，應留意實際發行機構及資金保管方式，尤其第三方禮品卡風險相對較高，建議盡早使用，避免長期持有。

Synergy聲請破產並停止營運，透過好市多販售的餐廳禮卡全面失效，持卡人恐求償...
Synergy聲請破產並停止營運，透過好市多販售的餐廳禮卡全面失效，持卡人恐求償困難。（本報檔案照／記者龔玥攝影）

世報陪您半世紀

好市多 聖地牙哥

上一則

中國國航推「歡樂春節」 北美客嘗年味

下一則

17歲遭性販運 倖存者揭審判重重障礙 全美成功定罪不到1%

延伸閱讀

好市多這款禮卡 變廢卡 消費者恐難追回損失

好市多這款禮卡 變廢卡 消費者恐難追回損失
美食樂園／好市多8款頂級稀有名酒 只在加州上架

美食樂園／好市多8款頂級稀有名酒 只在加州上架
好市多8款頂級稀有名酒 只在加州門市上架

好市多8款頂級稀有名酒 只在加州門市上架
好市多上架「葡萄界的愛馬仕」 值不值得買掀論戰

好市多上架「葡萄界的愛馬仕」 值不值得買掀論戰
好市多藍莓瑪芬改版反映評價兩極 有人抱怨難吃「不續會員了」

好市多藍莓瑪芬改版反映評價兩極 有人抱怨難吃「不續會員了」
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

熱門新聞

華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了