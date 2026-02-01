好市多會員隱藏福利：遠距看診29元 可預約72元基本健檢

我的頻道

洛杉磯訊
好市多「折扣遠距醫療與門診服務」，可為會員節省醫療開支，也提供更可預期、相對安心的就醫選擇。（本報檔案照）
談到好市多（Costco）會員福利，多數人第一時間想到的往往是大包裝食品、低價汽油，或是Kirkland Signature自有品牌商品。其實，好市多還提供一項較少被提及、卻相當實用的隱藏福利「折扣遠距醫療與門診服務」，除可為會員節省醫療開支，也提供更可預期、相對安心的就醫選擇。

根據福斯商業（Fox Business）報導，好市多會員處方藥計畫（CMPP）是一項免費的會員加值服務，協助會員降低處方藥費用，涵蓋品牌藥、學名藥以及寵物用藥。多款常見藥品最高可享八折優惠，目前也包含如減肥藥Wegovy立減50美元等折扣方案。此外，好市多黑鑽卡會員（Executive Member）與Citi好市多聯名信用卡持卡人，在好市多藥局消費還可再享2%現金回饋。

好市多自2023年起與醫療服務平台Sesame合作，開放會員以公開、透明的價格，使用線上或實體醫療服務，且多數情況下不需透過保險。只要驗證有效的好市多會員資格（年費65美元起），即可解鎖包括基層醫療、心理健康諮商等多項專屬優惠。

Yahoo News報導指出，其中最受關注的，是29美元的線上基層醫療門診。這類遠距看診可用於輕微疾病、處方藥續開、皮膚問題及一般醫療諮詢。相較於一般遠距醫療即使有保險仍需支付40至60美元自付額，價格更為親民。所有看診皆可直接透過Sesame平台預約，不需申請保險、沒有額外帳單，也不必久候。

此外，好市多會員也可預約差不多72美元的基本健康檢查，內容包含標準檢驗項目及後續的線上諮詢解說（紐約、新澤西與羅德島地區不含檢驗費）。根據ConsumerAffairs報導，這項方案主要針對無保險族群或自付額較高的民眾，提供價格可預期的預防醫療選擇。

心理健康服務同樣成為這項合作的一大亮點。線上心理諮商每次79美元起，相較全美私人心理治療單次約100至250美元的行情，價格具明顯優勢。對高自付額、保險覆蓋有限，或難以找到保險內網絡醫師的民眾而言，有助降低接受心理治療的門檻。

該計畫主打「價格透明、流程簡單」。服務不接受保險理賠，但所有費用事前清楚標示，預約與付款皆在看診前完成，減少醫療帳單帶來的不確定性。根據合作說明，好市多會員在專科門診、影像檢查與部分實體門診服務上，也可享有額外折扣。

分析指出，這項服務特別適合無保險者、自雇族群或投保高自付額健康保險的民眾，但並不僅限於此。即便已有保險者，在遇到非緊急醫療需求、或保險內醫師預約困難時，也可能將其視為替代選項。

雖然這項服務無法取代完整的醫療保險，但在醫療費用高昂、制度複雜的美國醫療體系中，為會員提供更可預期、相對安心的就醫選擇。對已繳交年費的會員而言，這項福利即便不常使用，也值得留意。

