台灣甜點上架好市多 飄香華人圈

記者張庭瑜/洛杉磯報導
Gelovery推出的「抹茶與巧克力夾心餅乾」在美國Costco販售，每盒含12片，標榜使用日本宇治抹茶與法國法芙娜可可粉製作，產品為台灣製造（MIT），造型厚實、質感精緻，廣受消費者關注。（記者張庭瑜/攝影）
來自台灣的甜點品牌Gelovery，其新品「抹茶巧克力夾心餅乾」進駐美國好市多（Costco），並迅速在華人社群引發熱烈討論。目前該商品已於加州等多地Costco門市上架。

每盒餅乾淨重16盎司，共含12片，每片約1.4盎司，為獨立包裝，方便攜帶與分享。多位消費者實測重量後發現，實際重量甚至超過包裝標示。產品由台灣KD Flash公司製造，為Gelovery旗下甜點系列之一，主打使用真材實料，融合東方茶香與西式甜點工法，風格精緻而具設計感。餅乾採用日本宇治抹茶粉，茶香自然、甜度適中，內餡滑順；巧克力口味則加入法國法芙娜可可粉與黑巧克力，風味濃郁。每片抹茶餅乾重36公克，熱量190卡。

從消費者反饋看，這款餅乾在華人消費者之間口碑兩極。多數人給予正面評價，認為用料實在，甜度適中，是「難得不甜的甜點」，尤其抹茶口味廣受青睞。有網友表示：「孩子愛抹茶，我則偏好巧克力。」一名在南加東谷地區的消費者指出，實體比照片看起來還大，秤重後發現一片連包裝重達1.4盎司，總重甚至比標示更高。北加州海沃市（Hayward）也有消費者在促銷時以每盒5美元入手，直言「這樣的價格，在美國買到台灣甜點實屬難得」，並一次購入五盒。

也有部分留言指出，其口感偏油或甜度不足，「全家人各吃一塊後，就擱著沒再碰」。另有民眾認為，巧克力風味平淡、不如預期。不過，在整體回饋中，仍以正面評價居多，許多消費者表示願意回購，甚至推薦作為伴手禮贈送親友。Gelovery為台灣起家品牌，品牌設計多數來自消費者許願與老闆個人實驗開發，生乳捲、千層蛋糕等產品，曾在台灣創下熱銷紀錄，品質與價格兼具競爭力。

目前該產品僅於Costco實體門市販售。有意購買者可至鄰近分店洽詢或透過Costco官方網站查詢庫存狀況。部分地區尚未鋪貨，亦有消費者表示「附近幾家Costco都找不到」，甚至有來自夏威夷的留言稱「不用找，這裡一定沒有」。不過，也有人樂觀指出：「這款餅乾若遇到促銷絕對值得囤貨，不管是自己吃還是送人都很合適。」

加州多家Costco上架Gelovery抹茶巧克力夾心餅乾,現場售價為14.99元至15.99元不等。產品標榜每片獨立包裝,結合東方茶香與西式甜點風格,在華人社群引發熱烈討論。(記者張庭瑜/攝影)

