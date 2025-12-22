我的頻道

Costco憑會員制、減低庫存、自家品牌 長期壓低價格

編譯組／綜合報導
Costco憑會員制、減低庫存和生產自家品牌Kirkland Signature優質產品三大策略，得以維持長期低價出售貨品，作為公司的發展目標。圖為該公司12月聖誔優惠的宣傳訊息。（Costco官網）
Costco憑會員制、減低庫存和生產自家品牌Kirkland Signature優質產品三大策略，得以維持長期低價出售貨品，作為公司的發展目標。圖為該公司12月聖誔優惠的宣傳訊息。（Costco官網）

大型超市好市多Costco）長期以低價著稱，更以成為零售業界最低價商號為其發展目標，而且在安排某類商品以特價發售時，並不高調作聲。那麼，這樣的競爭力何來？就如最近一季它自有品牌的四種食品，又以顯著的優惠價出售。

先看看這四種均出於Costco品牌Kirkland Signature的特惠價：

雞肉餡餅，每磅從4.29美元降至3.99美元；培根，每包從18.99美元降至16.99美元；攪拌奶油三包裝，每包從10.49美元降至8.99美元；三磅裝核桃，每袋從14.49 美元降至12.99 美元。

Costco低價聲譽的推動者不是任何人，而是該公司自己的目標。在該公司 2025年第二季度財務報告電話會議上，其首席財務官米勒奇普（Gary Millerchip）說：「我們真的把自己視為最大的競爭對手。每個季度，我們都召開財政預算會議，審視價格，而每次會議的目標就是要找到降低成本和降低會員價格的方法。」

Costco運用多種策略為會員維持商品的低價。

首先，由於Costco從會員費中賺取了一大筆，因此可以接受店內個別商品有較低的邊際利潤。

此外，Costco通常將其庫存限制在4000個SKU（庫存單位）左右，遠低於普一般超市常見的3萬至5萬SKU。這使得Costco能夠與供應商協商更低的價格，然後將省下來的成本轉為優惠以饗消費者。

最後，Costco的自家品牌Kirkland Signature使公司能以低於競爭對手的價格生產高品質的產品。同時，由於 Costco擁有該品牌，銷售時便無需支付中間商的行銷費。

Costco對推出優惠價，不會一定大張旗鼓地宣傳，因為降價就是公司的核心策略，Costco更傾向於在條件許可下，默默地降低價格，讓會員享受優惠。

米勒奇普說：「一如既往，我們的目標就是一發現有降價機會時，便會率先行動。」

Costco 好市多 核桃

