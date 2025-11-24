雞蛋等易腐品退貨難 好市多：食安考量 無法重新上架

我的頻道

洛杉磯訊
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

以寬鬆退貨政策聞名的好市多（Costco），其「100%無風險滿意保證」（Risk-Free 100% Satisfaction Guarantee）允許會員對大多數商品辦理退款，即使沒有發票也不受影響。然而，這套近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。根據美食資訊平台Tasting Table報導，雞蛋雖然未被列入不可退貨品項，但實際操作時並非必然能退，有些門市甚至會直接拒收。

Tasting Table指出，消費者退蛋的原因多為聽聞召回或一次購買過量。疫情期間曾出現恐慌性搶購，不少民眾在食品短缺時大量購入雞蛋，促使部分門市要求大宗購買者簽署聲明，註明超過特定期限不得退貨。至於一般僅購入1至2盒的顧客，多數門市仍會受理退貨，但規範並不完全一致。

The Daily Meal報導，部分好市多員工在Reddit論壇透露，有些門市管理階層已明確要求不再受理雞蛋退貨，尤其針對大量採購者。儘管這並非全公司一致的政策，但顯示部分分店正在對易腐食品採取更嚴格的管理方式。也有門市仍允許退蛋，但通常需視商品狀況與管理裁量逐案處理，而「能不能退」有時甚至取決於客服櫃台人員的耐心程度。

好市多之所以對雞蛋退貨較為謹慎，主因在於只要雞蛋離開店面，即使顧客幾分鐘後退回，門市也無法重新上架。Tasting Table指出，基於食品安全考量，離店後的易腐食品無法確定是否妥善冷藏或遭受污染，只能丟棄處理，等同店家承擔直接損失。多名員工也在Reddit提到，一旦雞蛋出了店門便被視為「不可再利用」，退貨本身也造成不必要的食物浪費。

此外，雞蛋供應短缺也可能影響退貨政策。The Daily Meal報導，好市多曾因供應緊張而限制會員每日最多購買三盒雞蛋，以避免囤貨並確保更多顧客能購買。限購措施自然也降低了大量退貨的可能性。

整體而言，好市多的退貨政策依然比許多零售商寬鬆，但在雞蛋、乳製品、肉類等易腐食品上限制最為明顯。The Daily Meal指出，雞蛋能否順利退貨，往往取決於門市管理方式與個別情況，有時甚至需要看客服櫃台是否願意協助。Tasting Table也提醒，消費者購買雞蛋時，應先檢查外殼是否破裂，並盡快冷藏，以降低食安風險並避免不必要的退貨。

