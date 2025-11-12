網：Trader Joe's最可口法餐「阿爾薩斯薄餅」 僅5元

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
來自法國的「阿爾薩斯薄餅」，被很多消費者稱為Trader Joe's最好吃食物。（記者邵敏／攝影）
Trader Joe's是個淘寶之地，人們總能在這家連鎖超市發現驚喜的平價商品。一款來自法國的「阿爾薩斯薄餅」（Maître Pierre Tarte d'Alsace），被很多消費者稱為是Trader Joe's最好吃的食物，洛杉磯華人第一次嘗試時就感覺非常驚艷，此後每次必買，售價僅5.49元。

「這真的太好吃了，每次去Trader Joe's，我一定要多買兩盒，和孩子搶著吃。」洛縣亞凱迪亞華人張女士笑著說。這款來自法國阿爾薩斯（Alsace）地區的經典薄餅，以百年傳承的祕方製作，外表看似披薩，卻又比披薩輕盈細緻。平常對披薩無感的張女士，對這款商品讚不絕口，常推薦身邊的朋友一定要嘗試，「吃過一次後，肯定會愛上它。」

位於蒙羅維亞（Monrovia）的Trader Joe's冷藏區，最近就有這款法式披薩出售，每個定價5.49元。披薩不大，一人幾乎就可以吃掉一個，據稱有些地方售價僅4.49元，實際價格以各門店定價為準。輕薄如紙的餅皮在烘烤後金黃酥脆，搭配法式鮮奶油、焦糖洋蔥、薄切火腿、以及瑞士風味的格魯耶爾（Gruyère）起司，香氣層次豐富，入口即化。華人食客被法式風味征服，「幾分鐘就吃光，還想再來一份」、「這才是美國真正好吃的披薩，完勝很多堂食的披薩店。」

據悉，「阿爾薩斯薄餅」在Trader Joe's已上架多年，但最近被社群媒體重新炒熱。很多人在TikTok、Reddit、Facebook等Trader Joe's粉絲社團中熱薦，經常有人稱這款產品缺貨，「好長時間沒見它，一旦回歸貨架，總被搶購一空。」不少人指出，「這是我在Trader Joe's吃過最好吃的產品」、「如果還沒吃過，一定要放進購物清單。」

「阿爾薩斯薄餅」每份重約8盎司（約227公克），烹調方式非常簡單，烤箱450°F（約230°C）先預熱幾分鐘後，再把披薩放入，並烘烤8到10分鐘即可上桌。打開烤箱的瞬間，火腿與洋蔥的香氣撲鼻而來，奶香四溢，法式浪漫瞬間上桌。

這款「阿爾薩斯薄餅」最迷人之處，在於鮮奶油、洋蔥、起司的三重美味組合。火腿鹹香適中，焦糖洋蔥帶出甜味，而格魯耶爾起司的濃郁奶香讓口感更圓潤。外層餅皮薄脆卻不乾硬，每一口都兼具層次與香氣。許多食客強調，不要再加辣椒醬或番茄醬，因為本身就堪稱完美。有人分享指出，「口味獨特，原以為是起司底下的白醬味道特別，後來發現竟是法式鮮奶油，微酸與奶香結合，是這款美味的靈魂所在。」

披薩量小，可做早午餐，但老饕建議，如果搭配一份沙拉或白酒，就是一頓完美的法式晚餐。對於忙碌的工薪家庭而言，這款法式薄餅就是兼顧美味與便利的首選。有人甚至一次買上十盒冷凍保存，以備不時之需。

蒙羅維亞Trader Joe's，最近有這款法式披薩出售，售價5.49元。（記者...
Trader Joe's 華人 亞凱迪亞

