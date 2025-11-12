好市多推出全新烘焙商品 粉絲：好吃停不下來

我的頻道

編譯組／綜合報導
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）
Costco推出全新烘焙商品:烤蒜奶油法國長棍麵包。(取材自Costco Deals Online官網)

Allrecipes報導，說到Costco的烘焙坊，你大概會以為他們已經包辦所有品項了。馬芬？當然有。節慶蛋糕？多得是。貝果？還有季節限定口味。從最近推出的蘋果油炸甜甜圈小點（Apple Fritter Donut Bites）到迷你夾餡法式甜甜圈（Mini Stuffed Beignets），Costco總能讓人眼睛一亮、購物車爆滿。難怪大家會忽略還有什麼沒被滿足的口腹之欲。

但隨著一款濃郁奶油新麵包的登場，會員們終於發現自己之前少了什麼，而現在他們愛不釋手：Costco推出烤蒜奶油法國長棍麵包（Roasted Garlic Butter Baguette）。

如果有一樣烘焙商品是你走出Costco前絕對不能錯過的，那就是這款新出的「烤蒜奶油法國長棍」。這款兩入包裝的新品，內含兩條新鮮出爐的巨大長棍麵包，夾滿奶油、帕瑪森起司與整顆烤蒜頭，粉絲們已經迫不及待封它為「史上最好吃的蒜香麵包」。

蒜香麵包向來是Costco奢華烘焙系列的招牌之一，但這其實並非首次登場。一些會員回想起多年前那款深受喜愛、如今仍念念不忘的版本，當時是重達32盎司的圓形大麵包。而這次的新版本顯得更實用，更容易切片、上桌、分享。

近年來，Costco也曾推出「蒜香帕瑪森奶油晚餐小麵包」，柔軟、香氣撲鼻又帶點甜味，然而少了蒜香麵包迷最渴望的那層酥脆金黃外皮。而這款全新長棍麵包，外脆內軟，似乎完美平衡了口感。

「咬一口就停不下來，又脆又蒜香、好吃極了。」有位試吃者這樣形容，「我本來就偏好比較酥脆的麵包，這款完全中我心。」

包裝上附有烘烤說明，不過實際加熱方式可隨個人喜好。放進烤箱或氣炸鍋都能烤出完美焦香口感，甚至有粉絲分享：「用烤麵包機烤的效果超棒。」

有粉絲更熱情說：「蒜香麵包應該被歸成一個食物類別。」這句話實在讓人難以反駁。也有人已經開始規畫搭配料理，「這周末的菜單有法式洋蔥湯，這款麵包正好絕配。」

無論是搭配義大利肉醬麵、燉牛肉，還是各式冬季濃湯，Costco這款全新的「烤蒜奶油法國長棍麵包」都堪稱終極療癒系美食良伴。兩條售價8.99元，雖然比一般Costco商品略貴，但以其份量、品質與迷人風味而言，絕對是值得細細品味的一次烘焙奢華享受。

