我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

好市多烤雞供貨商Lincoln Premium家禽公司 衛生等級低

編譯組／綜合報導
Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）
Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

The Street報導，在好市多（Costco），有些商品總是讓人難以抗拒──現烤貝果、平價的愛爾蘭Kerrygold奶油，以及那隻4.99美元的招牌烤雞。這款經典烤雞長年位居熱銷榜首，因價格實惠、取餐方便而深受顧客喜愛。

然而，這道看似無害的平價美食，近日再度引發食品安全爭議。根據非營利組織Farm Forward最新報告，好市多主要供應商林肯高級家禽公司（Lincoln Premium Poultry）在過去數年內，屢次被美國農業部（USDA）評為最低等的第三級安全等級，原因是檢出高比例的沙門氏菌汙染。

報告指出，盡管烤雞為熟食產品，但其原料來源可能在加工階段即存在較高的微生物風險。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料，美國約每25包雞肉中就有1包遭沙門氏菌汙染。美國農業部雖允許加工廠在一定比例內檢出陽性樣本，但第三級評級意味著汙染比例超出標準，顯示該廠的基礎安全表現堪憂。

這些看似僅為統計數據的差異，其實可能造成實際健康風險。若烤雞在加熱、保存或再加熱過程中處理不當，汙染風險將顯著提高。專家提醒，即使是「可即食」的熟食產品，也必須以與生雞肉相同的謹慎態度處理。

目前尚無針對好市多烤雞的官方召回，但報告指出，該公司過去已有類似前例。2013年，舊金山一家好市多門市曾因沙門氏菌汙染而召回約3萬9755磅的烤雞；2016年，華盛頓州一間好市多販售的烤雞沙拉也因感染沙門氏菌而遭美國農業部發布健康警示。這些案例顯示，即使當前並非疫情爆發，供應鏈的潛在風險仍不可忽視。

對於外界質疑，好市多供應商林肯高級家禽公司回覆洛杉磯時報表示：「公司將產品安全視為首要任務，並正致力於改善流程。」然而，好市多本身尚未發表正式聲明。

食品安全專家呼籲民眾採取幾項防護措施：一是若將烤雞作為剩菜再食用，務必重新加熱至安全溫度；二是勿僅依賴包裝上的建議溫度，應以食物溫度計確認內部達到攝氏74度（華氏165度）；三是避免熟雞長時間置於室溫，並防止與生食交叉汙染。美國疾病管制局及農業部皆強調，正確處理可大幅降低感染風險。

對好市多而言，烤雞不僅是招牌商品，更是吸引顧客進店的核心行銷工具之一，就如同著名的1.5美元熱狗套餐。任何與食品安全相關的疑慮，都可能影響消費者信任與品牌聲譽。

目前Farm Forward報告並未指出好市多烤雞與任何現行感染案例有直接關聯，但其警示顯示供應鏈存在結構性問題。專家提醒消費者，即使這款烤雞方便可口，也應以處理生鮮肉品的謹慎態度對待。

好市多 農業部 供應鏈

上一則

西裔社區El Super超市平價又好逛 豬油、紅糖是必買清單

下一則

政策收緊業務量減 定製遊旅行社拚口碑

延伸閱讀

好市多拚轉型 新門市沒倉儲純加油、專賣家電

好市多拚轉型 新門市沒倉儲純加油、專賣家電
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
好市多11項商品被點名「退步了」 衛生紙、水果上榜

好市多11項商品被點名「退步了」 衛生紙、水果上榜
好市多爆火迷你冰箱盲盒 大人也玩得欲罷不能

好市多爆火迷你冰箱盲盒 大人也玩得欲罷不能
好市多爆火迷你冰箱盲盒 大人也玩得欲罷不能

好市多爆火迷你冰箱盲盒 大人也玩得欲罷不能
力拚好市多 山姆會員店祭限時會員優惠方案

力拚好市多 山姆會員店祭限時會員優惠方案

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
稅收抵減政策的終止，將給很多參保人帶來災難性的成本。（示意圖取自Unsplash.com）

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

2025-11-04 15:03

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活