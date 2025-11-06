我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

Costco兩款相機 掀起復古影像潮

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥／攝影）
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥／攝影）

在手機攝影已趨普及、AI修圖盛行的時代， Costco最近推出的兩款相機——Minolta MND23 4K相機套裝與Polaroid Now第二代拍立得相機——卻意外掀起一股「復古影像風」。許多消費者表示，這些相機不僅帶來拍照的樂趣，更讓人重新體驗「真實、不完美的美感」。

Minolta MND23自拍相機以99.99美元的價格在Costco上架，套裝中包含相機本體、128GB SD卡與USB-C充電線。它能拍攝4800萬圖元的靜態照片與4K超高清影片，配備2.8英寸翻轉螢幕、16倍數碼變焦與自動對焦防抖系統，主打輕便、易上手，適合初入門的影音創作者與旅遊玩家。

攝影愛好者李小姐說，她一眼就被這款「輕巧又有點復古感」的相機吸引。「我其實不追求極致清晰的畫面，有點模糊反而更自然。」她說，由於這類相機的圖元雖然高，但沒有AI自動磨皮或HDR強化，拍出來的膚色更柔和，「連臉上的小瑕疵都自然被忽略掉，這反而比美顏相機更有生活感。」

與此同時，Costco推出的Polaroid Now第二代拍立得相機也大受歡迎。這款經典品牌以雙鏡頭自動對焦系統、自拍計時功能與雙重曝光模式重新回歸市場，外殼採用40%回收材料製成，兼具環保與時尚。這款相機售價129.99美元，包含24張相紙。有消費者表示，「看到照片慢慢顯影的過程真的很有儀式感，那種等待的感覺，是手機拍照永遠取代不了的。」不過她也坦言，相紙價格很高，「拍得都特別小心，不敢亂按快門。」

儘管許多人被覆古風吸引，也有消費者認為這些產品定價略高。 「其實用舊款iPhone或安卓手機也能拍出類似效果。」不過他也承認，專用相機的攜帶感與專注感仍然是手機無法取代的。「用手機拍照時，總會被訊息打斷；但拿著相機拍，就真的能專注在那一刻。」

這波「復古相機回潮」，反映出人們在高解析度、AI修圖與短影音氾濫的時代，對真實與質感的重新追求。Polaroid拍立得以「可觸摸的回憶」喚起人們對實體照片的情感；而Minolta的輕便相機，則提供了非完美但真實自然的視覺體驗。

Costco AI 安卓

上一則

In-N-Out得來速雙車道 交通不打結

下一則

橙縣爾灣社區數百隻老鼠橫行 引爆鄰里恐慌

延伸閱讀

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了
復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮
Costco「黑五」特賣長達1個月 折扣商品有這些...

Costco「黑五」特賣長達1個月 折扣商品有這些...
在美華人停掉好市多會員 改逛別家賣場「採買不到40元」

在美華人停掉好市多會員 改逛別家賣場「採買不到40元」
韓國芝士拉麵進駐Costco 民眾嘗鮮

韓國芝士拉麵進駐Costco 民眾嘗鮮
韓國Ottogi芝士拉麵登上Costco 南灣民眾搶購嘗鮮

韓國Ottogi芝士拉麵登上Costco 南灣民眾搶購嘗鮮

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
在南加的工業市，有一家超市被稱為華人版「好市多」，和好市多有著許多相似和不同之處。(世說新聞團隊╱製作）

世說新聞╱探訪華人版「好市多」蔬菜一袋0.99元？

2025-10-31 13:58

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽