魚片薄如紙？ 好市多壽司仍靠2強項賣到展櫃

編譯組╱綜合報導
不少人吐槽好市多壽司，但它卻賣得不錯。（取自好市多網頁）
不少人吐槽好市多壽司，但它卻賣得不錯。（取自好市多網頁）

Yahoo Life報導，Costco的壽司再次成為網路熱議話題。社群創作者@costcobuys近日在社群媒體上興奮發文：「終於來了！」她分享自家賣場新設的現做壽司櫃檯，提供三款可即取即走的組合——香辣酥脆組合、加州酥脆組合與豪華鮭魚組合。這些壽司每日新鮮供貨，售價介於11.79美元至17.69美元之間。

這段展示便當盒、壽司捲與生魚片的短影片原本預期會引起「太好了，工作日晚餐有著落了！」的熱烈反應，然而留言區卻出現截然不同的聲音，網友對「新鮮」兩字頗有微詞。

「『新鮮』這個詞用在這裡非常有趣，」一名網友寫道，對Costco日光燈下的生魚品質表達懷疑。另一人半開玩笑地留言：「如果你在Costco買壽司，可能真的是走投無路了。」也有人坦言：「我不知道耶，我對這個有點緊張，我很挑剔」。

部分批評更直接指向品質問題。一位Instagram用戶表示：「魚片薄得像紙，米飯又硬又多，這應該被標成『壽司口味的飯』才對。」這些留言反映出部分消費者對倉儲式量販店販售生食的疑慮。

不過，也有消費者對此表示支持。報導指出，Costco的壽司計畫持續擴張，主要原因在於價格實惠與便利性。Costco財務長加蘭蒂（Richard Galanti）去年曾在財報電話會議上表示，壽司櫃檯「已被證明是公司在品質與價格上都能取得成功的項目」，並透露未來將擴展至更多分店。

對許多顧客而言，能在採購烤雞或熟食的同時順手買到現做壽司，是一項具吸引力的選擇。「非常適合當午餐或晚餐！」原始貼文這麼寫道。即使部分消費者對超市預先包裝的握壽司仍存疑慮，但也有不少人單純對「有這個選項」感到滿意。

Costco 加州 社群媒體

