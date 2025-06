封面故事／紐約植物園 重現「梵谷的花」

紐約植物園的「梵谷的花」展覽,圖為溫室內的展出。(歐新社)

1889年5月至1890年5月,畫家梵谷(Vincent van Gogh)自願入住法國南部小鎮聖雷米的一家精神療養院 ;期間他畫了周邊最熟悉的事物,例如從窗戶可見的麥田與療養院內場景,他還畫了很多花。

紐約植物園的「梵谷的花」展覽,圖為溫室內的展出,一旁印有梵谷作品說明。(歐新社)

史密森尼學會(Smithsonian)雜誌報導,梵谷住進療養院不久,便創作了「鳶尾花」,畫面上密集排列的藍色花朵點綴著黃色、橙色斑點;在他出院前,他畫了「玫瑰」,一束粉紅色的玫瑰插在綠色花瓶中。

儘管玫瑰已褪色變白,但在艾米·雅各布森(Amie Jacobsen)為紐約植物園 (New York Botanical Garden,NYBG)設計的「梵谷的花」(Van Gogh’s Flowers)展覽中,這些玫瑰以生動的粉色重現於一件金屬雕塑中;該展覽展出給予梵谷創作靈感的鮮花,以及當代藝術家對這些作品的重新詮釋。

NYBG展覽內容總監米凱拉·萊特(Michaela Wright)指出,藝術家與自然的關係都具有傳奇色彩,這是他們完美的夢幻展覽。她說,梵谷喜歡這些花朵的色彩對比,紫色與中心的一抹黃,每到春天,他都會將目光轉向鳶尾花。

雅各布森的立體雕塑,如鬱金香、帝王貝母與夾竹桃,均取材自梵谷的畫作,既展現了花卉的自然之美,又向畫家獨特的視角致敬。

雅各布森說,每件作品都耗時數月,由一小組人共同完成。她表示,梵谷的畫作與自然相呼應,而她創作的雕塑又與梵谷的畫相呼應,「真的很有趣」。

紐約植物園的「梵谷的花」展覽,圖為溫室內展出的「鳶尾花」,一旁印有梵谷作品說明。(歐新社) 紐約植物園的「梵谷的花」展覽,圖為戶外的展出,一旁印有梵谷作品說明。(歐新社)

在植物園溫室的草坪上,西里爾·蘭斯林(Cyril Lancelin)創作的巨型向日葵雕塑與盛開的鮮花交相輝映,這位法國藝術家曾造訪過梵谷描繪向日葵的田野。蘭斯林的花朵高度在5到15呎間,確保鮮花在展覽開幕前盛開是植物園工作人員面臨的挑戰。

紐約植物園景觀與溫室副總監布萊恩·蘇利文 (Brian Sullivan)表示,展期安排在5月底開幕,他們在4月底種植,以便植物能成熟,但向日葵並不適合這種種植方式。

蘇利文說,向日葵通常在夏季稍晚時開花,因此園藝師轉而使用ProCut向日葵,這種向日葵是為全年銷售而培育的;巧合的是,這種向日葵非常適合在紐約布朗士(Bronx)的春季晚些時候戶外種植和開花。

整個夏季,植物園將展出32種向日葵,包括可長到十英尺高的猛瑪向日葵(Mammoth Sunflower),以及與畫家同名、色彩斑斕的「梵谷之選」(Vincent's Choice)向日葵。

除了雅各布森和蘭斯林,植物園還展出了藝術家拍檔Graphic Rewilding的作品。據植物園稱,兩人創作目的在為城市中嚴重缺乏綠地的問題,在藝術上達到平衡。

72--紐約植物園的「梵谷的花」展覽,圖為溫室內的展出,一旁印有梵谷作品說明。(歐新社) 艾米·雅各布森為紐約植物園設計的「梵谷的花」展覽。(歐新社)

兩位藝術家凱瑟琳·博羅斯基(Catherine Borowski)和李·貝克(Lee Baker)創作了「黃柱上的鳶尾花」(Irises on Yellow Columns)與「他的圓形花朵」(His Flowers in the Round);兩件作品從水池中浮現,彷彿向遊客傾瀉而出。

萊特表示,人們可以實際走進去,聞到梵谷曾經聞到的氣味,看到橘子從樹上掉落;這個沉浸式的體驗,追溯了梵谷從自然中獲得的靈感,從他在療養院的日子到他在瓦茲河畔奧維(Auvers-sur-Oise)度過最後的日子時對樹根與田野的描繪。

NYBG執行長珍妮佛·伯恩斯坦(Jennifer Bernstein)說,展覽透過激發藝術家靈感的植物,讓熟悉的畫作栩栩如生地展現在眼前,許多人看過梵谷的畫,現在在花園中見證它們的重生。