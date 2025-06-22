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封面故事／紐約植物園 重現「梵谷的花」

編譯周靜芝
紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為溫室內的展出。(歐新社)
紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為溫室內的展出。(歐新社)

1889年5月至1890年5月，畫家梵谷(Vincent van Gogh)自願入住法國南部小鎮聖雷米的一家精神療養院；期間他畫了周邊最熟悉的事物，例如從窗戶可見的麥田與療養院內場景，他還畫了很多花。

紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為溫室內的展出，一旁印有梵谷作品說明。(歐新社)
紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為溫室內的展出，一旁印有梵谷作品說明。(歐新社)

史密森尼學會(Smithsonian)雜誌報導，梵谷住進療養院不久，便創作了「鳶尾花」，畫面上密集排列的藍色花朵點綴著黃色、橙色斑點；在他出院前，他畫了「玫瑰」，一束粉紅色的玫瑰插在綠色花瓶中。

儘管玫瑰已褪色變白，但在艾米·雅各布森(Amie Jacobsen)為紐約植物園(New York Botanical Garden，NYBG)設計的「梵谷的花」(Van Gogh’s Flowers)展覽中，這些玫瑰以生動的粉色重現於一件金屬雕塑中；該展覽展出給予梵谷創作靈感的鮮花，以及當代藝術家對這些作品的重新詮釋。

NYBG展覽內容總監米凱拉·萊特(Michaela Wright)指出，藝術家與自然的關係都具有傳奇色彩，這是他們完美的夢幻展覽。她說，梵谷喜歡這些花朵的色彩對比，紫色與中心的一抹黃，每到春天，他都會將目光轉向鳶尾花。

雅各布森的立體雕塑，如鬱金香、帝王貝母與夾竹桃，均取材自梵谷的畫作，既展現了花卉的自然之美，又向畫家獨特的視角致敬。

雅各布森說，每件作品都耗時數月，由一小組人共同完成。她表示，梵谷的畫作與自然相呼應，而她創作的雕塑又與梵谷的畫相呼應，「真的很有趣」。

紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為溫室內展出的「鳶尾花」，一旁印有梵谷作品說明。...
紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為溫室內展出的「鳶尾花」，一旁印有梵谷作品說明。(歐新社)
紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為戶外的展出，一旁印有梵谷作品說明。(歐新社)
紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為戶外的展出，一旁印有梵谷作品說明。(歐新社)

在植物園溫室的草坪上，西里爾·蘭斯林(Cyril Lancelin)創作的巨型向日葵雕塑與盛開的鮮花交相輝映，這位法國藝術家曾造訪過梵谷描繪向日葵的田野。蘭斯林的花朵高度在5到15呎間，確保鮮花在展覽開幕前盛開是植物園工作人員面臨的挑戰。

紐約植物園景觀與溫室副總監布萊恩·蘇利文(Brian Sullivan)表示，展期安排在5月底開幕，他們在4月底種植，以便植物能成熟，但向日葵並不適合這種種植方式。

蘇利文說，向日葵通常在夏季稍晚時開花，因此園藝師轉而使用ProCut向日葵，這種向日葵是為全年銷售而培育的；巧合的是，這種向日葵非常適合在紐約布朗士(Bronx)的春季晚些時候戶外種植和開花。

整個夏季，植物園將展出32種向日葵，包括可長到十英尺高的猛瑪向日葵(Mammoth Sunflower)，以及與畫家同名、色彩斑斕的「梵谷之選」(Vincent's Choice)向日葵。

除了雅各布森和蘭斯林，植物園還展出了藝術家拍檔Graphic Rewilding的作品。據植物園稱，兩人創作目的在為城市中嚴重缺乏綠地的問題，在藝術上達到平衡。

72--紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為溫室內的展出，一旁印有梵谷作品說明。(...
72--紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為溫室內的展出，一旁印有梵谷作品說明。(歐新社)
艾米·雅各布森為紐約植物園設計的「梵谷的花」展覽。(歐新社)
艾米·雅各布森為紐約植物園設計的「梵谷的花」展覽。(歐新社)

兩位藝術家凱瑟琳·博羅斯基(Catherine Borowski)和李·貝克(Lee Baker)創作了「黃柱上的鳶尾花」(Irises on Yellow Columns)與「他的圓形花朵」(His Flowers in the Round)；兩件作品從水池中浮現，彷彿向遊客傾瀉而出。

萊特表示，人們可以實際走進去，聞到梵谷曾經聞到的氣味，看到橘子從樹上掉落；這個沉浸式的體驗，追溯了梵谷從自然中獲得的靈感，從他在療養院的日子到他在瓦茲河畔奧維(Auvers-sur-Oise)度過最後的日子時對樹根與田野的描繪。

NYBG執行長珍妮佛·伯恩斯坦(Jennifer Bernstein)說，展覽透過激發藝術家靈感的植物，讓熟悉的畫作栩栩如生地展現在眼前，許多人看過梵谷的畫，現在在花園中見證它們的重生。

紐約植物園「梵谷的花」展覽即日起展出至10月26日止。

71--紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為溫室中展出的花，一旁印有梵谷作品說明。...
71--紐約植物園的「梵谷的花」展覽，圖為溫室中展出的花，一旁印有梵谷作品說明。(歐新社)

植物園 療養院 蘇利文

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