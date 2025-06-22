料理功夫／開陽白菜2吃

開陽白菜

眾所皆知，東北的酸白菜有名，簡直是無酸白菜不歡的境界。當然，不少以白菜為主的烹調方式，像是「白菜滷」這道料理，就是不少華人 家庭餐桌上的常見美味。

我有一半東北血統，自然有著南北通吃的味蕾。有道開陽白菜，就是我喜歡的小料理。在中國，蝦子被視為補陽的食材，因此雅稱為「開陽」。開陽白菜就是一道北方的平民美食，這道平凡小吃，美味的細節就在蝦米勾出白菜的甜味。其實烹調製作很簡單，主婦們只要用心煮食，皆可在家裡複製出這道美味。

開陽白菜

材料：大白菜600克、蝦米30克、蒜頭3瓣、鹽適量、香油適量、橄欖油適量、清水適量。

做法：

1.白菜撥片摘下，洗淨後切片；蝦米洗淨泡水，撈起濾乾水分。

2.蒜頭壓扁切末備用。

3.平底鍋倒入適量橄欖油，加入蒜末炒香，接著加入蝦米爆香。

4.放入白菜翻炒至微軟 ，蓋上鍋蓋轉中火燜煮約10分鐘（可依喜好決定偏軟或微脆口感）。

5.加入些許鹽巴，起鍋前淋上些香油即可。

開陽白菜香菇版

材料：大白菜550克、香菇4朵、蝦米25克、蒜頭3瓣、鹽適量、橄欖油適量、清水適量。

做法：如開陽白菜版本，只是多了浸泡香菇這個環節。將香菇泡軟後去除水粉（雜質），切絲備用。步驟如前述，再多加入香菇絲一起拌炒。由於香菇本身有其香氣，可省略香油，依樣製作即可。

開陽白菜香菇版

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