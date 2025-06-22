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旅遊／阿瑪菲海岸 歐洲度假天堂

趙橋
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讓人心怡的海灣。（圖為作者提供）
讓人心怡的海灣。（圖為作者提供）

飛機緩緩降落在義大利的名城拿坡里，老舊的機場擠滿來自世界各地的觀光客，行李提領大廳的低矮天花板，讓人感到一陣壓迫。我不禁懷疑，這裡真的是我所嚮往的阿瑪菲海岸（Amalfi Coast）的入口嗎？不過，根據以往的旅行經驗，越是看似平凡甚至不起眼的機場，往往隱藏著令人驚艷的美景。

走出機場，汽油味混著海風撲面而來，讓人立刻感受到這座古城的原始與粗獷。車子帶著我們穿越拿坡里郊區，漸漸進入藍海與山巒交織的風景，陽光灑在地中海的海面上，金光閃閃。隨著車程推進，我的心情也從初到時的狐疑轉為期待──我知道，我夢想的阿瑪菲，正一步步向我靠近。

蘇連多 詩意旅程起點

站在蘇連多小鎮的懸崖旅館的露台，遠眺拿坡里海灣與靜默的維蘇威火山，耳邊彷彿響起「歸來吧蘇連多」的旋律，微風拂來柑橘樹的香氣，攜來淡淡的香氣，景致如詩如畫。

蘇連多，自古即為旅人與詩人的靈感泉源。這座坐落在懸崖上的小鎮，早在古羅馬時期就是貴族避暑之地，曾吸引歌德、尼采、易卜生等文化巨匠來此駐足。白牆紅瓦的房屋依山傍海而建，狹窄石板巷弄間可見手工陶器與檸檬香皂，濃鬱的地中海風情與悠閒節奏令人難以忘懷。

阿瑪菲海岸的晨曦。（圖為作者提供）
阿瑪菲海岸的晨曦。（圖為作者提供）

9月清晨，阿瑪菲海岸沐浴在透亮的天光下。我們從蘇連多出發，沿著世界著名的海岸線前行。小巴在狹窄彎曲的山路上緩緩駛過，一邊是懸崖，一邊是寶石般湛藍的地中海，懸崖邊的房屋錯落堆疊，色彩繽紛，彷彿天神隨意灑落的彩石，在陽光下閃爍出溫暖的光芒，像是畫中的風景。

阿瑪菲海岸是義大利南部薩萊諾灣邊一段約50公里的海岸線，以其崎嶇的山勢、鋸齒狀的海灣與斑斕的小鎮聞名於世，是歐洲人心目中的度假天堂。沿線13個風景優美的小鎮，各有風情，每個都像是一幅被時間輕柔筆觸描繪的油畫。這裡被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，更曾被「國家地理雜誌」選為人生必訪的50個夢幻之地之一。

遠處，白色帆船點綴在湛藍海面上，隨風輕舞；腳下的山城巷弄深邃，晨曦中瀰漫著檸檬與海鹽的氣息。這一切如夢似幻，美得不真實。每一個轉角，都像是通往畫中的入口；每一次凝視，都令人屏息。

峭壁邊緣的「上帝之路」。（圖為作者提供）
峭壁邊緣的「上帝之路」。（圖為作者提供）

上帝之路 壯麗海岬風光

阿瑪菲海岸的美，不能只是坐在車上欣賞蜿蜒海岸線的視覺饗宴，唯有用雙腳親身走過，才能真正體會這片土地的壯麗與靈魂。

我們挑選了幾條著名的健行路線：從宛如天梯般攀升的「上帝之路」（The Path of the Gods Hike），到由繁花似錦的花園開啟的 Ravello to Amalfi Hike，還有伸向天際、直抵海角的 Punta Campanella Trail，以及穿越海岬風光的 Bay of Ieranto Hike。

最令我難以忘懷的，是那條名為「上帝之路」的步道。沿著峭壁邊緣蜿蜒前行，腳下是深不可測的峽谷與一望無際的地中海，遠方則是彷彿從童話中走出的波西塔諾山城，每一步都驚險萬分，卻又美得令人屏息。踏在崎嶇的石徑上，隨著海風起伏呼吸，彷彿每一口氣都吸進了舒暢與驚嘆。

中午，我們在山上一間由牧羊人經營的小餐館稍作歇息。這家餐館簡陋地建在山崖上，沒有電，所有食材與水都是從山下用騾子扛上來的。餐桌上依序登場的是義大利火腿冷盤、橄欖油拌生菜沙拉、熱氣騰騰的通心粉，最後以一盤新鮮無花果作結。

Villa Cimbrone的「無限露台」。（圖為作者提供）
Villa Cimbrone的「無限露台」。（圖為作者提供）
Villa Cimbrone的羅馬雕像。（圖為作者提供）
Villa Cimbrone的羅馬雕像。（圖為作者提供）

另一條同樣令人陶醉的路線，是從Ravello步行至阿瑪菲鎮的健行道。這趟旅程的起點，是山城Ravello最動人心魄的角落——錫姆布洛尼別墅（Villa Cimbrone），這座古老花園建於11世紀，園內小徑通幽，滿是羅馬式雕像與拱門，最令人讚嘆的是「無限露台」（Terrace of Infinity）：高懸於懸崖之上，一排大理石雕像守望著海天交會處，視野之遼闊令人屏息，彷彿站在世界的盡頭。

離開花園後，蜿蜒的健行小徑一路向下，穿越橄欖林、檸檬園和寧靜的山村。這裡沒有遊客的喧囂，只有風聲與蟬鳴，在午後陽光的照耀下，彷彿整個世界都靜止了。陽光灑落在石階與山腳下紅瓦屋頂上，如同走入一幅流動的鄉村畫。遠方海面波光粼粼，阿瑪菲小鎮的鐘塔漸漸映入眼簾。終點是阿瑪菲鎮的小廣場，眼前正是風格獨特的阿瑪菲主教堂（Duomo di Amalfi）。坐下來，點兩球義大利冰淇淋，配上一杯當地著名的現榨檸檬汁，這一刻，就是旅程最甜美的獎賞。

「地中海珍珠」的卡布里島。（圖為作者提供）
「地中海珍珠」的卡布里島。（圖為作者提供）

卡布里島 藍洞奇景震撼

處處皆美景的阿瑪菲健行旅程漸入尾聲，這天早晨，領隊帶領我們從蘇連多登船，啟程前往有「地中海珍珠」美譽的卡布里島（Capri）。航程約30分鐘，我們緩緩駛入這座浮在拿坡里灣上的夢幻島嶼。

自古以來，卡布里便以壯麗的海景、峭壁林立的懸崖，以及湛藍如畫的海水，吸引著無數旅人，早在古羅馬時期，它已是皇室鍾愛的度假天堂，最著名的住客是羅馬皇帝提貝里烏斯（Tiberius），他在位晚年退居於此，建造了多座奢華別墅，其中最著名的為朱維斯別墅。

這位孤僻又殘暴的皇帝，在歷史上留下了許多令人不寒而慄的傳說。據記載，他曾將僕人與寵臣從別墅後方的懸崖推落大海；如今，遊客站在這遺址之上俯瞰令人屏息的海景。

卡布里島的奇幻藍洞。（圖為作者提供）
卡布里島的奇幻藍洞。（圖為作者提供）

而卡布里島真正令人屏息的奇景，則是藏於岩岸之中的神祕藍洞（Grotta Azzurra）。能否一睹它的真容，得仰賴天氣與海況的垂憐。

當天幸運之神眷顧我們，轉乘小舢舨後，在船伕的指引下，我們彎腰躺平，從僅容一船之寬的洞口滑入。剎那間，黑暗包圍四周，僅聽得水聲輕拍船身。正當你以為什麼也看不見時，一道幽藍的光漸漸從海底升起，宛如魔法點亮了整個洞窟——那是陽光從水下開口折射而入，與清澈海水交織出的奇幻藍光，如巨大的藍寶石融入有限的空間中，將整艘小船映得宛如漂浮在星海之中。

船伕搖著槳，哼起那首耳熟能詳的拿坡里民謠「我的太陽」(‘O sole mio)，回音在洞穴中悠悠蕩漾，如夢如幻，此刻的我，已全然沉醉於這片如詩如畫的祕境。

這座洞穴長約60公尺、寬20公尺，高達6公尺，是大自然歷經千年雕琢而成的神秘聖殿。旺季時，進洞需排上三小時，我們僅等不到一小時便得以進入，真是幸運至極。

香脆的拿坡里披薩。（圖為作者提供）
香脆的拿坡里披薩。（圖為作者提供）

南義餘韻 舌尖上的告別

夜幕低垂，領隊特地安排我們品嚐一場道地的拿坡里披薩饗宴。作為披薩的發源地，拿坡里人對這項傳統引以為傲，2022年當地披薩協會更向歐盟申請認證，唯有遵循嚴格規範的披薩，方能冠上「拿坡里披薩」之名。

眼前這份披薩果然不同凡響，以木柴火烤，餅皮薄而香脆，覆上濃郁卻不膩口的莫札瑞拉起司，每一口都像在舌尖綻放一曲熱情的南義之歌。飯後，一杯用當地盛產檸檬釀成的Limoncello甜酒佐檸檬提拉米蘇，酸香清爽，沁人心脾。

那晚的滋味，就像阿瑪菲的陽光與海風，輕輕在心中留下了溫柔的餘韻。走過這片風光絕美的土地，凝望優雅的小巷與天光海影，我彷彿觸碰到義大利深沉的靈魂，也更深地相信——這裡，真的是上帝灑下靈感的地方。

懸崖峭壁上的蘇連多。（圖為作者提供）
懸崖峭壁上的蘇連多。（圖為作者提供）
古典又浪漫的阿瑪菲小鎮。（圖為作者提供）
古典又浪漫的阿瑪菲小鎮。（圖為作者提供）
令人屏息的阿瑪菲海岸線。（圖為作者提供）
令人屏息的阿瑪菲海岸線。（圖為作者提供）
薄霧中的維蘇威火山。（圖為作者提供）
薄霧中的維蘇威火山。（圖為作者提供）
美麗的蘇連多夜景。（圖為作者提供）
美麗的蘇連多夜景。（圖為作者提供）
美麗的阿瑪菲海岸線。（圖為作者提供）
美麗的阿瑪菲海岸線。（圖為作者提供）
雲霧縹緲的卡布里島。（圖為作者提供）
雲霧縹緲的卡布里島。（圖為作者提供）
Villa Cimbrone的羅馬雕像。（圖為作者提供）
Villa Cimbrone的羅馬雕像。（圖為作者提供）
努力往前行走的健行隊。（圖為作者提供）
努力往前行走的健行隊。（圖為作者提供）
天神隨意灑落的彩石。（圖為作者提供）
天神隨意灑落的彩石。（圖為作者提供）
每一個轉角都是一幅畫。（圖為作者提供）
每一個轉角都是一幅畫。（圖為作者提供）
領隊的愛犬也會欣賞阿瑪菲的美景。（圖為作者提供）
領隊的愛犬也會欣賞阿瑪菲的美景。（圖為作者提供）
卡布里島的檸檬冰淇淋。（圖為作者提供）
卡布里島的檸檬冰淇淋。（圖為作者提供）

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