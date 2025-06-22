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娛樂／槍響之後…「最後生還者2」結局解析

編譯陳韻涵／綜合報導
最後生還者」第二季電影海報。（取材自IMDb）
最後生還者」第二季電影海報。（取材自IMDb）

末日電視劇「最後生還者」改編自PlayStation同名遊戲。該劇共同執行製片人克雷格馬津（Craig Mazin）和尼爾德魯克曼（Neil Druckmann）早前接受「好萊塢報導者」（The Hollywood Reporter）採訪時，說明關於後續劇情發展、角色命運，以及第三季走向的諸多問題。

**以下內文含有劇情描述**

艾莉的命運與視角轉換

「最後生還者」第二季尾聲，凱特琳德佛（Kaitlyn Dever）飾演的艾比（Abby）持槍瞄準貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）飾演的女主角艾莉（Ellie），說道：「我讓你活命，你卻浪費了！」（I let you live, and you wasted it!）。

這一幕讓無數觀眾擔心，編劇是否準備賜死艾莉。對此，馬津明確表示：「我們還沒看到艾莉的最後一幕」。

馬津強調，影集編劇盡量忠於原創遊戲「最後生還者」（The Last of Us）及「最後生還者2」（The Last of Us： Part II）改編。在遊戲中，艾莉與艾比在此次交鋒中存活下來，並在後續故事中繼續扮演要角。馬津說道，觀眾大可以放心，艾莉為「父」尋仇的旅程還沒有結束。

艾莉與佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演的男主角喬爾（Joel）沒有血緣關係，但兩人共同生活並經歷許多冒險危及時刻，喬爾則把艾莉當作女兒對待。

「最後生還者」的主角喬爾（右）與艾莉（左）情同父女。（取材自IMDb）
「最後生還者」的主角喬爾（右）與艾莉（左）情同父女。（取材自IMDb）

在第二季的結局中，艾比被夥伴從睡夢中叫醒，畫面浮現「西雅圖首日」的註解，暗示「最後生還者3」（ The Last of Us：Part II）的焦點再次轉移。

馬津和魯克曼雖然沒有明確說白，但根據遊戲的劇情脈絡，第三季很可能從艾比的視角出發，由艾比闡述自身的冒險故事；正如同第一季聚焦喬爾，而第二季轉向艾莉一樣。

馬津表示，這種視角轉換不僅是影視作品的敘事技巧，更是影集核心主題的一環。他說：「主角與反派的概念本身就存在缺陷，我們透過英雄與反派來理解世界運作的方式，這是錯誤且有問題的，這種方式最終會在人與人之間製造不該存在的隔閡。」

然而，這種設計挑戰傳統電視劇的敘事習慣。馬津坦言：「我不認為電視劇應該這樣操作，我們顯然打破不少規則，但我喜歡這樣，因為這正是我們的重點。」

馬津認為，這種結構不僅是噱頭，而是為了讓觀眾反思「為何如此輕易接受單一角色的視角與立場」，並質疑「正義、邪惡」的簡單二元對立。

「最後生還者」第三季可能以凱特琳德佛飾演的「艾比」視角出發。（取材自IMDb）
「最後生還者」第三季可能以凱特琳德佛飾演的「艾比」視角出發。（取材自IMDb）

傑西與梅爾的悲傷句點

第二季結局中最駭人的時刻之一，莫過於楊馬齊諾（Young Mazino）飾演的傑西（Jesse）遭艾比槍殺身亡。

馬津指出，傑西之死是艾莉決定採取報復行動的間接後果，但扣下扳機的人其實是艾比。他說：「傑西的死部分歸因於艾莉，但艾莉並未親手殺了他。」

傑西遭槍殺，對伊莎貝拉莫娜（Isabela Merced）飾演的狄娜（Dina）造成莫大影響，畢竟兩人曾是情侶，而狄娜當時還懷著傑西的孩子，而傑西不久前才從艾莉口中間接得知他即將為人父。

楊馬齊諾（左）和伊莎貝拉莫娜（右）在「最後生還者」飾演情侶。（取材自IMDb）
楊馬齊諾（左）和伊莎貝拉莫娜（右）在「最後生還者」飾演情侶。（取材自IMDb）

狄娜因為喬爾遭艾比虐殺而死，決定出於義氣支持艾莉，離開安全的村落，長途跋涉、深入敵營追殺艾比，以尋求「正義」。

然而，狄娜胎兒生父傑西的死讓她陷入兩難，她該怪罪艾莉，還是艾比呢？馬津說：「傑西離世將改變狄娜的一切。」

另一個與遊戲情節有明顯差距的劇情是，艾比的孕婦朋友、亞睿艾拉貝拉（Ariela Barer）飾演的梅爾（Mel）一屍兩命。在遊戲中，艾莉先後與斯賓塞洛德（Spencer Lord）飾演的歐文（Owen）和梅爾肉搏，艾莉一直到梅爾死後，才赫然發現她懷有身孕。

但在影集中，梅爾的死亡更加令人惋惜。馬津解釋，考量拉姆齊與洛德的身高差，艾莉不可能在肉搏戰中擊敗歐文，且她的復仇目標只有艾比，她並不想傷害甚至殺害其他人。可惜天不從人願，歐文意圖奪槍，先發制人殺害艾莉，艾莉扣下扳機擊中歐文，流彈打到金屬櫃後反彈，意外射殺了梅爾。

梅爾身為醫生，她臨終前掀起衣服，嘗試教導艾莉如何剖腹，在她斷氣之前救出她腹中的胎兒，卻仍留下一屍兩命的遺憾，這一幕更加劇了劇情的悲傷哀痛程度。

馬津說：「對我來說，這是最可怕的夢魘，當有人告訴我如何救他們的孩子，但我卻聽不懂、無法理解，而他們即將斷氣。這時，艾莉終於意識到，自己追求復仇之路可能造成可怕且難以挽回的後果，但她的失敗還沒結束。」

兩位編劇對第三季的劇情語帶保留，但透露了些線索。魯克曼說：「下一季將出現史詩般的劇情，但喬爾和艾莉的故事依然重要。」

「最後生還者」主創克雷格馬津（左起）與演員梅爾丹德里奇（Merle Dandri...
「最後生還者」主創克雷格馬津（左起）與演員梅爾丹德里奇（Merle Dandridge）、男主角佩德羅帕斯卡。（取材自IMDb）

第三季展望：喬爾回歸？

馬津補充道：「我們還沒看到艾比、艾莉和狄娜的最後一幕，甚至許多在第一季和第二季故事中已經領便當的人也可能回歸。」

兩位編劇的說法暗示，第三季可能透過回憶支線闡述故事，讓喬爾和蓋布瑞盧納（Gabriel Luna）飾演的喬爾弟弟湯米（Tommy）以某種形式出現。

馬津說：「下一季我們可能有更多的彈性，來講述支線故事，或許是喬爾和湯米在鄉村製造混亂的軼事。」此外，艾比的角色將更突出。馬津說：「艾比是她自己故事中的英雄。」

第三季可能聚焦艾比與歐文，或艾莉與狄娜的故事，而這一切都是在喬爾的影響下發展，即「喬爾對艾比做了什麼，以及艾比對喬爾做了什麼」。

「最後生還者」主角與配角人物之間錯綜複雜的因果宿命將持續推動劇情發展，挑戰觀眾對各個角色行為動機的理解能力。

凱特 好萊塢 西雅圖

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