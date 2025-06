娛樂／槍響之後…「最後生還者2」結局解析

最後生還者」第二季電影海報。(取材自IMDb)

末日電視劇「最後生還者」改編自PlayStation同名遊戲。該劇共同執行製片人克雷格馬津(Craig Mazin)和尼爾德魯克曼(Neil Druckmann)早前接受「好萊塢 報導者」(The Hollywood Reporter)採訪時,說明關於後續劇情發展、角色命運,以及第三季走向的諸多問題。

**以下內文含有劇情描述**

艾莉的命運與視角轉換

「最後生還者」第二季尾聲,凱特 琳德佛(Kaitlyn Dever)飾演的艾比(Abby)持槍瞄準貝拉拉姆齊(Bella Ramsey)飾演的女主角艾莉(Ellie),說道:「我讓你活命,你卻浪費了!」(I let you live, and you wasted it!)。

這一幕讓無數觀眾擔心,編劇是否準備賜死艾莉。對此,馬津明確表示:「我們還沒看到艾莉的最後一幕」。

馬津強調,影集編劇盡量忠於原創遊戲「最後生還者」(The Last of Us)及「最後生還者2」(The Last of Us: Part II)改編。在遊戲中,艾莉與艾比在此次交鋒中存活下來,並在後續故事中繼續扮演要角。馬津說道,觀眾大可以放心,艾莉為「父」尋仇的旅程還沒有結束。

艾莉與佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)飾演的男主角喬爾(Joel)沒有血緣關係,但兩人共同生活並經歷許多冒險危及時刻,喬爾則把艾莉當作女兒對待。

「最後生還者」的主角喬爾(右)與艾莉(左)情同父女。(取材自IMDb)

在第二季的結局中,艾比被夥伴從睡夢中叫醒,畫面浮現「西雅圖 首日」的註解,暗示「最後生還者3」( The Last of Us:Part II)的焦點再次轉移。

馬津和魯克曼雖然沒有明確說白,但根據遊戲的劇情脈絡,第三季很可能從艾比的視角出發,由艾比闡述自身的冒險故事;正如同第一季聚焦喬爾,而第二季轉向艾莉一樣。

馬津表示,這種視角轉換不僅是影視作品的敘事技巧,更是影集核心主題的一環。他說:「主角與反派的概念本身就存在缺陷,我們透過英雄與反派來理解世界運作的方式,這是錯誤且有問題的,這種方式最終會在人與人之間製造不該存在的隔閡。」

然而,這種設計挑戰傳統電視劇的敘事習慣。馬津坦言:「我不認為電視劇應該這樣操作,我們顯然打破不少規則,但我喜歡這樣,因為這正是我們的重點。」

馬津認為,這種結構不僅是噱頭,而是為了讓觀眾反思「為何如此輕易接受單一角色的視角與立場」,並質疑「正義、邪惡」的簡單二元對立。

「最後生還者」第三季可能以凱特琳德佛飾演的「艾比」視角出發。(取材自IMDb)

傑西與梅爾的悲傷句點

第二季結局中最駭人的時刻之一,莫過於楊馬齊諾(Young Mazino)飾演的傑西(Jesse)遭艾比槍殺身亡。

馬津指出,傑西之死是艾莉決定採取報復行動的間接後果,但扣下扳機的人其實是艾比。他說:「傑西的死部分歸因於艾莉,但艾莉並未親手殺了他。」

傑西遭槍殺,對伊莎貝拉莫娜(Isabela Merced)飾演的狄娜(Dina)造成莫大影響,畢竟兩人曾是情侶,而狄娜當時還懷著傑西的孩子,而傑西不久前才從艾莉口中間接得知他即將為人父。

楊馬齊諾(左)和伊莎貝拉莫娜(右)在「最後生還者」飾演情侶。(取材自IMDb)

狄娜因為喬爾遭艾比虐殺而死,決定出於義氣支持艾莉,離開安全的村落,長途跋涉、深入敵營追殺艾比,以尋求「正義」。

然而,狄娜胎兒生父傑西的死讓她陷入兩難,她該怪罪艾莉,還是艾比呢?馬津說:「傑西離世將改變狄娜的一切。」

另一個與遊戲情節有明顯差距的劇情是,艾比的孕婦朋友、亞睿艾拉貝拉(Ariela Barer)飾演的梅爾(Mel)一屍兩命。在遊戲中,艾莉先後與斯賓塞洛德(Spencer Lord)飾演的歐文(Owen)和梅爾肉搏,艾莉一直到梅爾死後,才赫然發現她懷有身孕。

但在影集中,梅爾的死亡更加令人惋惜。馬津解釋,考量拉姆齊與洛德的身高差,艾莉不可能在肉搏戰中擊敗歐文,且她的復仇目標只有艾比,她並不想傷害甚至殺害其他人。可惜天不從人願,歐文意圖奪槍,先發制人殺害艾莉,艾莉扣下扳機擊中歐文,流彈打到金屬櫃後反彈,意外射殺了梅爾。

梅爾身為醫生,她臨終前掀起衣服,嘗試教導艾莉如何剖腹,在她斷氣之前救出她腹中的胎兒,卻仍留下一屍兩命的遺憾,這一幕更加劇了劇情的悲傷哀痛程度。

馬津說:「對我來說,這是最可怕的夢魘,當有人告訴我如何救他們的孩子,但我卻聽不懂、無法理解,而他們即將斷氣。這時,艾莉終於意識到,自己追求復仇之路可能造成可怕且難以挽回的後果,但她的失敗還沒結束。」

兩位編劇對第三季的劇情語帶保留,但透露了些線索。魯克曼說:「下一季將出現史詩般的劇情,但喬爾和艾莉的故事依然重要。」

「最後生還者」主創克雷格馬津(左起)與演員梅爾丹德里奇(Merle Dandridge)、男主角佩德羅帕斯卡。(取材自IMDb)

第三季展望:喬爾回歸?

馬津補充道:「我們還沒看到艾比、艾莉和狄娜的最後一幕,甚至許多在第一季和第二季故事中已經領便當的人也可能回歸。」

兩位編劇的說法暗示,第三季可能透過回憶支線闡述故事,讓喬爾和蓋布瑞盧納(Gabriel Luna)飾演的喬爾弟弟湯米(Tommy)以某種形式出現。

馬津說:「下一季我們可能有更多的彈性,來講述支線故事,或許是喬爾和湯米在鄉村製造混亂的軼事。」此外,艾比的角色將更突出。馬津說:「艾比是她自己故事中的英雄。」

第三季可能聚焦艾比與歐文,或艾莉與狄娜的故事,而這一切都是在喬爾的影響下發展,即「喬爾對艾比做了什麼,以及艾比對喬爾做了什麼」。

「最後生還者」主角與配角人物之間錯綜複雜的因果宿命將持續推動劇情發展,挑戰觀眾對各個角色行為動機的理解能力。