美國現象／冷凍披薩熱銷=經濟不妙

愈多消費者改買冷凍披薩回家，自己烤來吃。(美聯社)

想吃披薩？愈來愈多美國人不再是打開手機上的App叫外送，而是打開家裡冰箱的冷凍室和烤箱。

五年前，當新冠疫情封鎖政策導致室內用餐暫停時，許多消費者轉向了在家烹飪，但並非完全從頭開始動手，反而大量依賴一項熟悉的替代品：冷凍披薩。

銷售額高達70億元

2020年，冷凍披薩銷售額暴增10億元，從2019年的56億元攀升至近66億元；即使在解封後，需求依然強勁。至2024年，全美冷凍披薩銷售額達到近70億元，占全球185億元市場極大一部分。

2023年，達美樂執行長拉塞爾·韋納(Russell Weiner)即曾對分析師表示：「我們的研究表明，通貨膨脹 時期相對較高的配送成本會導致一些消費者選擇在家做飯，而不是叫外賣。」

美食網站Food & Wine報導，如今隨著關稅上漲與經濟衰退隱憂加劇，經濟不確定性持續升溫，分析師預測冷凍披薩可能在餐桌上扮演更重要的角色。格林威治(Greenwich)資本集團預計，該類食品將在未來幾年成長6.6%。

民眾改變消費習慣

軟體公司Placer.ai分析師霍特維(R.J. Hottovy)表示，在經濟前景不明時，考量節省開支，消費者往往會從外賣轉向冷凍披薩。Placer.ai的數據也顯示，價值導向的超市客流量會較同期增加，而披薩連鎖店客流量則起伏不定。霍特維說，這代表注重預算的消費者正調整用餐習慣。

經濟學家和市場觀察人士常將冷凍披薩銷量激增，視為非正式經濟衰退指標；與盒裝起司通心粉或罐頭湯等其他「安慰食品」類似，冷凍披薩在消費者開始緊縮開支時往往銷量上升。這不僅是價格問題，方便、保存期較長以及熟悉感，使冷凍披薩在經濟焦慮加劇時成為首選；當這些產品的銷量大漲時，往往被視為家庭準備減少外食、增加對實惠主食支出的信號。 愈多消費者改買冷凍披薩，取代外帶披薩回家。(路透)

跡象表明，平價披薩正獲得更多人青睞；連鎖超市Aldi每年都會發布各類別商品最受歡迎名單，2024年，Mama Cozzi’s Pizza Kitchen Take and Bake Deli Pizza名列榜上。這款16英寸義大利辣香腸披薩在Aldi的熟食區銷售，售價僅為7.59元，比披薩店同類商品便宜超過20元。

高檔品牌同樣熱銷

冷凍披薩熱潮不僅限於高性價比商品，高檔品牌銷售也同樣成長。

一年多以來，芝加哥著名深盤(Deep Dish)披薩店Giordano’s一直在線上推廣其冷凍披薩，透過官網和高端外送平台Goldbelly銷售。電子商務總監丹·吉蘭德(Dan Gilland)表示，整體而言，過去12個月，該店的網路業務明顯成長，他們無法說經濟不確定是銷售增加的原因，因為已持續強勁超過一年，但即使在當前環境下，顧客仍對他們的冷凍披薩給予高度評價。

Giordano’s的兩包全尺寸深盤披薩售價94.99元，每個47.50美元。大量訂購價格會下降：四包售價155.99美元，每個披薩38.99元；六包售價189.99元，每個披薩平均31.67元。