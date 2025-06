娛樂／關稅與AI版權 美娛樂圈雙重挑戰

強沃特(左)與川普關係良好,圖為強沃特2019年11月獲頒國家藝術獎章。(路透資料照片)

好萊塢 正面臨前所未有的雙重挑戰,一方面,川普 政府推出的電影關稅 政策威脅著產業的全球化運作模式;另一方面,人工智慧版權爭議也讓創作者與科技巨頭之間的對立日趨激烈。

強沃特獻策 電影關稅震撼產業

川普於5月5日宣布計畫對非美國本土拍攝製作的電影徵收100%關稅,震撼好萊塢,導致主要影視公司股價紛紛下跌。此政策看似與川普近期一系列即興關稅措施相似,實則背後有幕後獻計。消息公布當日,幕後推手現身,正是川普任命的三大「好萊塢大使」之一強沃特(Jon Voight)。

據澎湃新聞報導,強沃特與其經紀人兼製片人史蒂文保羅(Steven Paul)在海湖莊園會見川普,提交一份「提升美國本土電影製作」的「全面計畫」。根據史蒂文保羅的公司「SP全球媒體」(SP Global Media)聲明,該計畫包括「聯邦稅收激勵、多項稅收法規重大修改、與外國簽署合拍協議、為影院業主及影視製作公司提供基礎設施補貼」,以及「在特定情況下徵收關稅並注重就業培訓」。業界分析,「在特定情況下徵收關稅」這一提議啟發了川普,促成「100%關稅」政策。

美國本土影視製作確實流失嚴重,據普羅普羅(ProdPro)統計,2021年美國製作、預算逾1000萬美元的影視項目有466部,2024年降至304部;海外同類項目則從420部增至489部。該公司指出,2025至2026年首選拍攝地前五名均非美國,「製作正轉移至澳洲、紐西蘭等補貼政策優厚的國家。」

強沃特於5月5日聲明:「總統熱愛娛樂產業與國家,將助好萊塢再創輝煌。我們期待與政府、工會、製片廠及串流平台合作,制定計畫,確保產業健康,吸引更多製作回歸美國。」

年輕觀眾或許以「安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)的父親」稱呼強沃特,儘管這對父女關係曾緊張、政治立場亦大相逕庭。年長觀眾多透過電影「午夜牛郎」(Midnight Cowboy)認識他,這部奧斯卡史上唯一獲最佳影片的限制級作品為他贏得首次小金人提名。現年86歲的強沃特,憑「榮歸」(Coming Home)飾演越戰退伍傷兵,榮獲坎城影展最佳男演員及奧斯卡最佳男主角雙料殊榮。

銀幕上,強沃特常飾硬派角色;銀幕下,他是好萊塢少數堅定支持共和黨與川普的演員。相較另兩位「好萊塢大使」梅爾吉勃遜(Mel Gibson)與席維斯史特龍(Sylvester Stallone),強沃特與川普關係更密切,不僅多次為其選舉站台,亦常私下會面。然而,在民主黨占主導的好萊塢,其政治立場未影響演藝事業。電影「沙贊」(Shazam!)演員柴克萊維(Zachary Levi)去年批評好萊塢打壓共和黨演員時,自由派領袖琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)於節目「觀點」(The View)以強沃特的事業為例反駁。

由於關稅政策引發爭議,白宮也試圖緩和局勢,川普曾在記者會上說「我不想傷害這產業,而是想幫助它。」白宮發言人庫什德賽(Kush Desai)也強調:「對國外電影徵收關稅的政策尚未最終定案。」

一個多月過去,好萊塢對關稅的態度從震驚轉為冷靜,甚至逐漸淡漠。名導魏斯安德森(Wes Anderson)為新片「腓尼基計畫」(The Phoenician Scheme)宣傳時,談及此事表示執行難度極高:「這樣的電影關稅如何執行,實在是個大問題——難道要在海關扣下電影?但現在電影並非如此運輸。」

儘管好萊塢製作公司多反對關稅新政,美國演員工會表態支持,稱將「倡導增強競爭力、推動經濟增長、為美國工人創造中產就業的政策」。與此同時,部分業界人士對關稅表示歡迎,認為可為本土影視業帶來轉機。

資深特效師支持關稅

據「綜藝」(Variety)雜誌報導,資深特效師戴夫蘭德(Dave Rand)是少數支持川普關稅政策的代表。蘭德曾參與「冰雪奇緣」(Frozen)、「海洋奇緣」(Moana)等大片製作,他表示在得知關稅消息時,「我還以為自己在做夢。」

蘭德入行近30年,兩度經歷公司破產。2007年,他任職的「流星特效公司」(Meteor Studios)在電影「地心冒險」(Journey to the Center of the Earth)製作完成後突然倒閉,百餘名特效師經兩年抗爭才追回部分欠薪;2012年,他任職的「節奏特效工作室」(Rhythm & Hues Studios)於「少年Pi的奇幻漂流」(Life of Pi)獲奧斯卡最佳視覺效果獎前夕申請破產,200多名員工包括蘭德頓時失業。他認為,海外低價競爭及外國政府補貼是主因,吸引工作機會流向海外,導致美國特效公司頻頻倒閉。

如今,川普的關稅政策與其當年訴求不謀而合,令他振奮。他正試圖聯繫強沃特,希望為政策推行出力。「我相信能達成公平協議,帶動製作回流美國。過程對他國工人或許痛苦,但長遠對我們有益。」蘭德說。

同樣支持關稅的還有前特效師丹尼爾欽雷(Daniel Khin Lay),他曾參與「史瑞克」(Shrek,又譯「怪物史萊克」)等製作,十多年前便聯合同仁聘請律師事務所,提出對海外特效徵收反補貼稅的方案,與川普政策異曲同工。雖當時受電影公司阻撓未果,他認為今次因川普支持,情況或有不同,「我對川普99.9%的作為不認同,但關稅這點我們一致。」

AI版權爭議升溫 共和黨參議員意外成盟友

除了關稅,另一場更深層的戰爭正在華府國會山莊上演。美國媒體和娛樂界人士擔心他們的作品被非法輸入AI版權模型,如今獲得了一位意想不到的重要盟友支持。

據「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)報導,密蘇里州共和黨參議員霍利(Josh Hawley)5月21日在國會山莊的聽證會上,針對Google如何訓練其AI模型,展現出強硬立場。

密蘇里州共和黨參議員霍利(中)定位自己是「反大科技民粹主義者」。(路透資料照片)

YouTube音樂政策主管蘇珊娜卡洛斯(Suzana Carlos)在聽證會上解釋,上傳到YouTube的影片將被用來訓練Gemini和其他Google AI產品,而用戶必須同意服務條款。

對此,霍利表示:「這對我來說是個大問題,YouTube正在利用這些影片賺錢,這對我來說也是一個大問題。」他強調,國會和科技公司需要找到方法「給個人強而有力的可執行權利,讓他們重新擁有自己的形象、財產和生活」。

報導指,這位共和黨議員在「No Fakes法案」的聽證會上發言,包括蘇珊娜卡洛斯、鄉村歌手瑪蒂娜麥克布萊德(Martina McBride)和美國唱片業協會(RIAA)執行長米奇格拉齊爾(Mitch Glazier)等人為該法案作證。該法案旨在限制用戶如何創建藝術家或其他人的臉部或聲音的AI版本。

霍利的評論格外引人注目,因為AI版權一直是媒體和科技公司之間的關鍵戰場。「紐約時報」目前正在起訴OpenAI,指控其如何在報社文章上訓練模型,這對任何創作或持有智慧財產權的人來說都是一個受到密切關注的案例。科技公司需要內容公司的材料來建立他們的模型,這些模型依賴數萬篇新聞報導、圖像、電影、歌曲和其他內容來產生輸出。

霍利此前曾將自己定位為反大科技民粹主義者,敦促勞工部在AI轉變後保護工人。而他在版權問題上強烈的公開言論,使這位共和黨議員與美國演員工會(SAG-AFTRA)、「紐約時報」和其他創意領域的人士成為奇怪的盟友。

「我們必須做更多。YouTube肯定從中賺了數十億美元,」霍利說:「失敗者是藝術家、創作者和生活被顛覆的青少年。」最後一點是指涉及霸凌和非同意圖像的深偽技術,霍利也表示YouTube需要更嚴格地監管。

大多數情況下,科技公司表示他們訓練模型的素材在合理使用法律下是被允許的。卡洛斯在霍利的質詢中多次重申,Google使用YouTube上的影片訓練其模型,她說:「我們確實根據我們的協議分享數據。」

然而,霍利表示,他認為沒有一家主要科技公司充分解釋了他們如何保護創作者的版權,更多公司需要為他們的訓練行為負責。「我很高興你今天在這裡,」他對卡洛斯說,「我希望今天有更多科技公司在這裡。」

