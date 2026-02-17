我的頻道

更新美國護照 6分鐘即可搞定

加州太浩湖毀滅性雪崩 10人恐被埋…今日5件事

Firstrade納斯達克時代廣場亮相賀年看板 向全球華人拜年 祝賀馬年行大運

【紐約訊】

美國知名線上券商Firstrade第一證券於農曆新年期間在紐約時代廣場（Times Square）納斯達克大螢幕播放馬年新春賀年看板，向全球華人送上最熱忱的節慶祝福。巨型 LED 看板以紅金喜慶視覺打造，象徵奔騰向前的馬年新氣象，吸引眾多遊客駐足觀賞並拍照留念。

Firstrade自1985年成立至今，以低成本、高效率的美股投資平台深受華人投資者信賴，本次選在國際金融中心的納斯達克大樓亮相，與全球投資者一同迎向「馬到成功」的嶄新一年。公司期盼在馬年為全球使用者帶來更創新、更便利的投資體驗。

Firstrade祝全球華人：新春快樂、馬年順利、萬事如意！

Firstrade第一證券的核心理念秉持「客戶體驗第一」，以卓越的服務、低廉的投資成本，協助每一位客戶實現財富成長的目標。

Firstrade第一證券為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權及共同基金的零佣金交易，同時亦提供高利息固定收益產品，包括聯邦政府債券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Agency Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力於為自主投資者提供全面的投資產品和工具，幫助客戶更有效掌控財務未來。Firstrade Securities, Inc成立於1985年，為美國金融業監管局（FINRA）及美國證券投資者保護公司（SIPC）的成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com

華人 債券 聯邦政府 美股

繼記憶體後下一個暴漲零件？MLCC霸主村田股價飆近7%

金融時報：歐盟擬規定電動車須7成零件本土製才能獲補助

美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

