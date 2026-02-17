Firstrade納斯達克時代廣場亮相賀年看板 向全球華人拜年 祝賀馬年行大運

美國知名線上券商Firstrade第一證券於農曆新年期間在紐約時代廣場（Times Square）納斯達克大螢幕播放馬年新春賀年看板，向全球華人 送上最熱忱的節慶祝福。巨型 LED 看板以紅金喜慶視覺打造，象徵奔騰向前的馬年新氣象，吸引眾多遊客駐足觀賞並拍照留念。

Firstrade自1985年成立至今，以低成本、高效率的美股 投資平台深受華人投資者信賴，本次選在國際金融中心的納斯達克大樓亮相，與全球投資者一同迎向「馬到成功」的嶄新一年。公司期盼在馬年為全球使用者帶來更創新、更便利的投資體驗。

Firstrade祝全球華人：新春快樂、馬年順利、萬事如意！

Firstrade第一證券的核心理念秉持「客戶體驗第一」，以卓越的服務、低廉的投資成本，協助每一位客戶實現財富成長的目標。

Firstrade第一證券為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權及共同基金的零佣金交易，同時亦提供高利息固定收益產品，包括聯邦政府債券 （Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Agency Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力於為自主投資者提供全面的投資產品和工具，幫助客戶更有效掌控財務未來。Firstrade Securities, Inc成立於1985年，為美國金融業監管局（FINRA）及美國證券投資者保護公司（SIPC）的成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com。