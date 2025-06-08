城鎮傳真／在沙丘鶴之都 看群鳥大遷徙

內布拉斯加州普拉特河邊的私人玉米田裡，沙丘鶴忙著覓食增肥。(圖為作者提供)

每年春天，從2月中到4月中，全世界80%的沙丘鶴(sandhill crane)會在美國中部的內布拉斯加州 (Nebraska)的普拉特河75哩的河谷(Platte River Valley)聚集整補約三至四星期。

沙丘鶴從南方德州、墨西哥遠道飛來，整補期間，沙丘鶴拚命地吃，希望體重能增加15%至20%，然後北飛3000哩到達阿拉斯加、加拿大，甚至遠到西伯利亞的夏季棲息地。9月底到11月，牠們從北方歸來，因愈往南方食物就愈多，牠們在此僅停留一天就走，不需整補，因此秋天不是賞鳥的季節。

沙丘鶴是一種大型鳥類，其羽毛是石板灰色(slate gray)，站立高度為0.80到1.22米，翼展是1.65至2.30米之間。牠們在全世界的總鳥口約100萬隻，分為遷移的和不遷移的兩種，不遷移的多住在南方溫暖之地，佛羅里達、密西西比州和古巴 ；遷移的沙丘鶴有三條路線北飛，最大的路線為中間的這條路線，經過內布拉斯加州。

四日遊 追群鳥盛況

我們在2025年3月底，為了親臨體驗群鳥聚集的盛況，來一趟四天三夜之旅。行前，我們收集當地的沙丘鶴的每周鳥口報告，3月8日、17日與25日，鶴類信託中心(Crane Trust)發布的鳥數分別為58萬隻、74萬隻與70萬隻。這是該單位在普拉特河谷實際測得的數字，要數這麼多鳥不容易，鶴類信託中心是用空中勘測(aerial surveys)的方法取得數據。

鶴類信託中心是保護沙丘鶴和其他普拉特河谷動物如美洲鶴(Whopping crane)的單位，這個單位發表的沙丘鶴數字，每年看天氣變暖的情形而稍有不同，今年我們選的日期有一點點晚，錯過了高峰期。

星期四下午五點我們從紐約一處機場起飛，三小時後到達內布拉斯加州東部的奧馬哈(Omaha)機場，晚九點租到了車，往西南方向開車185哩，午夜前到卡尼 (Kearney)的旅館投宿三晚，卡尼市有「世界沙丘鶴之都」(The sandhill crane capital of the world)的美名。要觀鳥只有早、晚兩個時段，所以第一晚不能好好休息，因為第二天早上四點就得起床。

星期五早上六點前，我們開車從旅館往正東方向走20哩到達「羅氏動物保護區」(The Rowe Sanctuary)集合，這時天色仍是全黑，我們在遊客中心聽取簡報後，分成兩隊由導遊帶開；主辦單位還發了紅光手電筒與望眼鏡等器材。我們排成單人隊形，靜悄悄地走到河邊的一間觀鳥小屋(viewing blind)，快到河邊時，可以聽到鳥聲吵雜，顯然眾鳥已經起床，迫不及待地要展開一天的活動。

膚淺地形 鶴鳥們最愛

普拉特河，由北普拉特河和南普拉特河在北普拉特市匯合後稱之，流向東南轉東北，在奧馬哈市南15哩處匯入密蘇里河，全長310哩。河谷水淺，符合英文成語「寬一哩，深一吋」(a mile wide and an inch deep)的形容，該成語是罵人知識雖豐富但是膚淺的意思，這種膚淺地形反而是鶴類們的最愛，因為牠們是站立睡覺的，睡覺時站在水中會比陸地安全，因為猛獸接近時會有涉水聲，給了牠們充分預警時間逃走。

觀鳥小屋就蓋在河邊岸上，可容納30人左右，從小屋看出去，除了長條沙洲，就是淺河流，沙洲、河流都滿滿是沙丘鶴。沙丘鶴嚴守一夫一妻制，遷徙時是全家行動，連單身的子女都帶上。我們人類看沙丘鶴，每隻都長得一模一樣，沙丘鶴要找到家人也不容易，所以牠們要發聲才能互相辨識，如果你聽得懂鳥語，可能「呱呱」之聲是在說：「二愣子，你在哪裡？娘找你找得好苦。」的意思。

內布拉斯加州普拉特河邊的觀鳥小屋，清晨的景色。(圖為作者提供)

太陽出來了，河邊大批的沙丘鶴起飛，牠們先繞圈子，然後降落到附近的玉米田裡，去吃去年收割剩在田中的昆蟲與玉米，這些玉米田都是河邊農民的私人財產，保護沙丘鶴的單位會貼補農民，使他們延期到4月15日之後才開耕。根據鶴類信託中心往年的測量數據，4月15日之後，沙丘鶴就全飛走了，季節也結束。

沙丘鶴增肥 乘風而飛

沙丘鶴在普拉特河谷休息四星期的目的只是養肥，這裡不是牠們的棲息地，所以沙丘鶴在這段時間是不能交配產卵的，否則小鳥孵出無法帶著走。我們在觀鳥小屋裡，自然無法看到有名的沙丘鶴求偶之舞。沙丘鶴求偶是雄的先自己跳舞，一旦得到異性注意，接下來兩隻鳥會一起跳，非常有趣。

四個星期到了，增肥的沙丘鶴準備飛走，此行路途遙遠，飛行的方法也有講究。成語有「振翅而飛」，非常傳神，可是這樣飛非常消耗體力，一下子就把身上增加的脂肪耗盡。

另一種方法是北宋蘇軾寫的「水調歌頭」：「我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。」裡的「乘風歸去」，沙丘鶴等著潮濕溫暖的南風，是一種往上的氣流(thermals)，要飛走的沙丘鶴先繞圈子，然後被南風愈吹愈高，就開始了3000哩的旅程。沙丘鶴遷徙時飛5000到1萬5000呎的高度，大部分旅程都靠乘風而去，偶爾振翅而飛，提升飛行高度。如果看到起風了，沙丘鶴也有停留三星期就走的。

星期五的觀鳥活動，上午九點結束。回旅館時，我們看到路邊的玉米田裡，滿滿是沙丘鶴。星期六，我們仍是早上四點起床，到鶴類信託中心去觀鳥，早上一次，同日傍晚再去一次。

內布拉斯加州普拉特河谷上萬鳥齊飛。(圖為作者提供)

鶴類信託中心位於旅館東邊34哩處，觀鳥活動也是星期六早上九點結束，看到的景象和星期五的大同小異。可是這裡比羅氏動物保護區還要往東，沙丘鶴遷徙是由東往西，先來先走，所以鶴類信託中心的鳥少了很多，又或許昨晚起風了，很多鳥飛走。

珍稀美洲鶴 北美最高

我們下午五點回來鶴類信託中心，躲在觀鳥台到晚上九點才離開，離開時天已全黑。傍晚時，看到一群群的鳥由河邊的玉米田裡起飛，然後到河裡降落準備就寢，普拉特河谷就是沙丘鶴的床，牠們非回來睡覺不可。

鶴類信託中心有一個看板很有趣，可以看到三條沙丘鶴的北飛路徑；也看到美洲鶴的介紹。美洲鶴體型略大，是北美洲最高的鳥類，身高可達1.60米，牠身上羽毛全白，翅膀末端卻是全黑，類似中國熊貓的對比鮮明，是受保護的珍稀動物。1940年美洲鶴全世界僅剩20隻，差點絕種，經過多年的各種保育努力，狀況慢慢轉好，現在有1000隻左右。

保育努力包括偷取美洲鶴的蛋，交由沙丘鶴孵化，沙丘鶴的父母也願意撫養美洲鶴的幼鳥，可是這樣，長大後的美洲鶴自認是沙丘鶴，只對異性的沙丘鶴有興趣，不會找美洲鶴傳宗接代，所以這個方法失敗。研究發現，必須使用假人扮的美洲鶴父母來撫養幼鳥才能成功，幼鳥會牢記記父母的長相，然後以之來尋找配偶。另外，養出能交配的美洲鶴，還要開著打扮成美洲鶴樣子的小飛機，帶從未遷徙過的美洲鶴走一次遷徙路線之後才算大功告成，不會遷徙的美洲鶴很難存活。

獵殺美洲鶴 4人遭逮

2021年，鶴類信託中心畫好統計數字802隻之後，聽到美洲鶴在北飛途經奧克拉哈馬(Oklahoma)州時被獵人打下四隻，該中心只好臨時塗改為798隻。這四名獵人後來被警方逮捕，並被判補償6萬8000元給國際鶴類基金會與3000元的法庭罰款，他們的獵槍被沒收，打獵執照也被吊銷五年。

星期日是最後一天，早上我們去參觀最後一個景點，宅地國家歷史公園(Homestead National Historic Park)，在奧馬哈西南104哩處，參觀完公園就結束這次旅程。

內布拉斯加州的宅地國家歷史公園。(圖為作者提供)

宅地法案(Homestead Act)是1862年南北戰爭期間，由林肯總統頒布實施的，是聯邦政府分給美國公民與歐洲來的新移民居住並開墾的免費土地，每戶160英畝，是美國西部開拓史的重要法案，此法案幫助奠定如今美國農業的機械化。