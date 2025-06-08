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詐騙ing／折扣醫療險騙局 200萬人曾上當

編譯周靜芝
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聯邦調查局(FBI)警告，一種新的醫療詐騙正在全美蔓延，受害者在被騙簽署折扣醫療保險計畫後，損失數千元。

每日郵報報導，詐騙分子以公司名義透過電話、短訊與電子郵件，宣稱能提供醫療保險的特殊優惠或折扣；但他們並未提供任何實質醫療保險服務，而是向受害者詐取數千元。

FBI表示，折扣醫療保險詐騙涉及以誤導或欺詐手段提供醫療保險計畫，承諾以較低費率提供合法醫療保險，但實際並未提供任何保障，每年造成數百萬元的損失。

這些詐騙通常針對尋求更低廉醫療選項的人，並聲稱他們是合法醫療保險提供者、以限時優惠為由催促迅速加入，或承諾免費卻隱藏費用的服務，以誤導方式誘使人們上當。

根據聯邦貿易委員會(FTC)資料，歹徒會聲稱為聯邦政府工作，要求提供紅藍卡(Medicare)號碼，或稱可提供低費率的替代保險計畫。FTC指出，歹徒透過這些方法試圖取得受害者的社安卡號碼、帳戶號碼或保險資料。

2024年，約三分之一美國人(30%)遭到詐騙，平均每名受害者損失約1600元。儘管目前尚不清楚有多少人因折扣醫療保險詐騙損失錢財，但已有超過200萬人成為此類詐騙受害者，歹徒利用盜取的資料向保險公司索賠受害者未接受的服務。

FBI表示，折扣醫療保險詐騙在全美多個州橫行。其中一起案件是，賓州一對夫婦被誘騙透過他們認為是「全國性保險公司」購買保險計畫，並被告知需盡快行動，否則將失去臨時折扣優惠；他們在急診室就診並預約家庭醫生後，被告知所有醫療費用需自行負擔，因其保險不涵蓋相關服務，才驚覺受騙。

在馬里蘭州，一名男子被告知該保險將涵蓋其目前醫療服務並可為他節省數千元，他購買了保險並預付全年保費；但在需要緊急手術後，他發現該保險不被接受，須自行支付7000元醫療費用。

在華盛頓州，由於收到超過100起關於欺詐行為的投訴，有關單位已對一家折扣醫療保險公司發出警告信。

Quick Health是一家詐騙公司，該公司虛報其計畫的保險範圍，未承擔醫療費用，導致受害者需全額自費支付醫療費用。儘管公司曾承諾退款，但受害者在取消保險計畫後並未收到退款，且該公司還未經授權從其銀行帳戶中扣款。

為保護自身權益，FBI建議可聯繫州保險專員或商業改進局，確認保險計畫是由可靠來源提供；其次，應聯繫目前的醫療服務提供者，確認正在考慮的計畫是否被接受。

FBI指出，在仔細審閱保單前，勿提前支付任何費用。如果該公司未寄送保單文件，便是詐欺跡象；若有寄送保單文件，詳加閱讀，以確知保險涵蓋的內容。

醫療保險 FBI 醫療費

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