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消費／12種食品 悄悄從超市貨架消失

編譯周靜芝
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這些含糖早餐穀物片搭配卡通吉祥物曾是超市貨架上的常見商品，但人們日益擔憂其糖分含量對兒童的影響。(路透)
這些含糖早餐穀物片搭配卡通吉祥物曾是超市貨架上的常見商品，但人們日益擔憂其糖分含量對兒童的影響。(路透)

超市貨架反映了人們在健康、永續性與便利上的觀念變化，這些消失的商品往往顯示出人們飲食選擇與生活方式的轉變。烹飪網站Happy Food Health Life指出，隨著新選擇的出現，曾經受歡迎的商品往往在無人察覺下逐漸淡出市場。以下是該網站整理出12項正從超市貨架上消失的食品：

1.含人工色素的調味優格：

添加人工色素的優格曾充斥超市冰櫃，隨著消費者對天然食品需求的增加，這些「人工合成」食品正悄然退出市場。如今，大多數消費者更青睞簡單的成分而非鮮艷的顏色。

2.調味的微波米飯：

這些調味米飯曾是忙碌家庭的首選，但對鈉與添加劑的擔憂，導致需求下降、買氣轉弱；消費者現在更傾向購買可以自行調味的普通米飯。

3.含糖瓶裝奶昔：

這些高糖飲料曾是早餐的熱門選擇，但已被更健康的替代品取代。注重健康的消費者開始仔細閱讀標籤，如今天然奶昔成為貨架主流。

4.不可回收塑膠包裝的沙拉：

永續問題促使這些方便的沙拉套餐逐漸下架。它們通常採用多層不可回收塑膠包裝，部分零售商改提供可堆肥或可回收材質的環保包裝。

5.罐裝綜合水果：

曾是許多家庭必備的方便罐頭水果，隨著人們對添加糖的認識，受歡迎程度逐漸下降。如今，消費者更傾向選擇新鮮水果或無糖罐頭水果作為更健康的替代品。

6.含加工肉類的冷凍早餐卷：

這些口感豐富的早餐卷，曾是許多人忙碌早晨的熱門選擇，但因硝酸鹽與加工肉類的警告讓許多消費者望而卻步，如今多被更健康的冷凍早餐選擇所取代。

7.大包裝高熱量含糖飲料：

這些含糖飲料曾是儲藏室的必備品，但消費者現在更傾向於選擇零卡路里與天然甜味的飲料，需求量急劇下降。

8.含反式脂肪的小蛋糕：

這些高度加工的小蛋糕曾是午餐盒的常見甜點。隨著人們對反式脂肪與常溫保存防腐劑的認識加深，銷量大跌。新品牌以更少的化學添加劑和更健康的營養成分滿足味蕾。

9.常溫保存罐裝噴霧起司：

噴霧起司曾是一種懷舊風情的奇特零食與派對用品，但口味變化與對真實乳製品的需求使其逐漸被淘汰。消費者現在更樂於選擇切片起司與手工起司。

10.彩色番茄醬和新奇調味料：

紫色或綠色番茄醬或許曾是孩子的最愛，但熱潮很快消退。隨著家庭更傾向於選擇簡單、天然的調味料，銷量大幅下滑；普通番茄醬與成分單一的醬料現在成為主流。

11.含糖早餐穀物片搭配卡通吉祥物：

這些穀物早餐曾是超市貨架上的常見商品，色彩鮮艷的包裝盒排滿整個走道。但人們日益擔憂其糖分含量與針對兒童的行銷策略；如今全穀物、低糖選項占據了早餐貨架的大部分空間。

12.塑膠盤裝即食義大利麵：

這些冷凍微波餐曾是許多家庭的必備食品，但塑膠垃圾與高鈉含量使其漸被剔出購物清單。品牌現在專注於透明成分標籤與環保包裝以吸引顧客回流。

義大利 零售商

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