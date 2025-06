娛樂／麥塊、罪人、血脈3片連發全命中 華納逆轉勝狠賺15億

「絕命終結站 血脈」劇照。(取材自IMDb)

今年春天美國院線的周末票房排行榜幾乎都是華納出品的電影擂台秀,繼「MINECRAFT麥塊電影」(Minecraft:The Movie,又譯「我的世界大電影」)、「罪人」(Sinners)接連開出亮眼成績後,經典恐怖系列新作「絕命終結站 血脈」(Final Destination: Bloodlines,又譯「絕命終結站6:血脈詛咒」)口碑票房同樣雙贏,截至5月底,全球票房約1.9億美元。

回到今年3月,因「米奇17號」(Mickey 17,又譯「編號17」)、「小丑:雙重瘋狂」(Joker: Folie à Deux,又譯「小丑2:雙重妄想」)等片慘賠,盛傳華納執行長大衛薩斯拉夫(David Zaslav)震怒,兩位負責集團電影製作與發行的聯合負責人麥克德盧卡(Michael De Luca)和潘蜜拉阿比(Pamela Abdy)位置變得搖搖欲墜,沒想到數周後,形勢顯然已逆轉。

上檔超過一個月的「罪人」(4月17日首映)票房後勁仍強,在周末票房榜上保持在前三名,直到國殤日假期才被「星際寶貝:史迪奇」(Lilo & Stitch)與「不可能的任務:最終清算」(Mission: Impossible - The Final Reckoning)超越;「MINECRAFT麥塊電影」4月4日上映以來持續維持在前五名,即使國殤日強片環伺,也未被擠出前十名。而在「罪人」剛上映的周末,出現雙片票房收入都超過4000萬美元的盛況,對於華納而言,是十多年來的頭一遭。業界預計華納光靠這兩部片加上「絕命終結站 血脈」的票房總和將會超過15億美元,而這三部電影的製作成本加起來大約是3億美元。

「MINECRAFT麥塊電影」在全球創下9.3億美元票房,圖為主演傑森摩莫亞(Jason Momoa)4月在墨西哥出席電影宣傳活動。(取材自IMDb)

「絕命終結站 血脈」口碑創全系列最佳

「絕命終結站 血脈」5月中旬在美首映獲得5100萬美元票房,遠高於各界預期,成為該系列全部六集中表現最佳的一部,在第一個周末就一舉收回5000萬美元拍攝成本。

「絕命終結站」系列電影誕生在2000年,25年間拍了6集,而今年距離上一部「絕命終結站5」上映已經是14年前的事情了。值得一提的是,這次「絕命終結站 血脈」不僅票房出色,口碑也是一飛沖天,影評網站「爛番茄」上的新鮮度一度達到95%。

過去五部「絕命終結站」在「爛番茄」上的新鮮度最高只有63%,其餘都不及格。熟悉該系列的觀眾都知道,「絕命終結站」就是一群人接連橫死的慘事拼盤,再怎麼變化都難逃這一固定模式;因此過往五部雖然累積不少恐怖片的擁護者,期待新的一集會推出什麼「創意死法」,但影評界卻並不怎麼看得上。這次最新集能夠贏得媒體如此肯定,顯然是在故事創意和電影語言上大舉創新。

「絕命終結站」系列的「爛番茄」評分倒吃甘蔗。(取材自爛番茄網站截圖)

「絕命終結站 血脈」的CinemaScore觀眾映後打分也有B+級。整體而言,與華納的另一部恐怖片「罪人」一樣,都有著極佳口碑,也足夠支持其票房後續進一步攀升。

「罪人」觀眾評分攻頂恐怖片天花板

原創限制級恐怖片「罪人」由「黑豹」導演萊恩庫格勒(Ryan Coogler)執導,麥可B喬丹(Michael B. Jordan)一人分飾兩角。表面看來,電影講的是老掉牙的吸血鬼題材,但故事設定在種族隔離制度時代的美國南方,對於過往歷史和社會現實的指涉也都融入其中,頗有舊瓶裝新酒的況味。加上萊恩庫格勒採納名導克里斯托弗諾蘭(Christopher Nolan)的建議,採用IMAX 70mm攝影機拍攝,電影畫面也顯得大氣磅礴。

萊恩庫格勒(立者)導演在「罪人」拍攝現場。(取材自IMDb)

截至5月底,「罪人」在影評網站「爛番茄」上有著驚人的97%的新鮮度,Cinemascore的觀眾評分也是A級,絕對是2025年至今為止口碑最佳的電影——沒有之一。要知道,恐怖片的觀眾打分若能拿到B+級就已經是最好的成績,A-級的作品就屬鳳毛麟角。

歷史上,能夠獲得A-的恐怖片,只有「沉默的羔羊」(The Silence of the Lambs)、「逃出絕命鎮」(Get Out)、「厲陰宅」(The Conjuring)系列、「噤界II」(A Quiet Place Part II)、「佛萊迪餐館之五夜驚魂」(Five Nights at Freddy’s)等共九部。也因此,「罪人」是Cinemascore評分系統創立40多年來,少數獲得A級評分的恐怖片之一,僅與1986年的「異形2」(Aliens)等片齊名。

「罪人」的製作成本9000萬美元,再加上宣發費用,需要近2億美元的全球票房才能確保盈利,而導演萊恩庫格勒和華納簽訂票房收入合約,不是相對主流的盈利合約。簡單來說,「罪人」拿到多少票房,導演除了有商定的片酬,還能按約定直接從中拿走屬於他的那份,無需等到華納扣除成本算得的利潤分成。截至5月底,該片全球票房約3.38億美元。

慧眼押寶庫格勒 票房合約獲雙贏

一般而言,這種票房收入合約,只有大牌演員才能跟片方談得下來,例如事業巔峰時期的阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)、「地心引力」(Gravity)中的珊卓布拉克(Sandra Bullock)、「全面啟動」(Inception)裡的李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)中的湯姆克魯斯(Tom Cruise)等。萊恩庫格勒這次能獲得此般待遇,足以證明勞資雙方對於「罪人」本身的高期待,而目前的票房成績,也預示著這應該能成為一次雙贏案例。

畢竟,「罪人」首映賣座4560萬美元也是繼2019年喬登皮爾(Jordan Peele)的「我們」(Us)(7111萬美元)之後,好萊塢 原創電影在五年中取得的最高北美首映票房。

「罪人」電影海報。(取材自IMDb)

1986年出生的萊恩庫格勒,長片首作是2013年上映的獨立電影「奧斯卡 的一天」(Fruitvale Station,又譯「弗魯特韋爾車站」)。12年前的美國平均電影票價要比現在便宜不少,當時的1610萬美元北美總票房,約合如今的2400萬美元,這個成績要比今年拿到奧斯卡最佳影片獎的「安諾拉」(Anora)2047萬美元總票房高出300多萬美元。

此外,萊恩庫格勒執導、2015年上映的「洛基外傳:金牌拳手」(Creed)重啟了沉寂已久的「洛基」系列,北美票房破1億美元;2018年的「黑豹」(Black Panther)除了在非裔社群掀起現象級旋風,更成了唯一獲得奧斯卡最佳影片提名的漫威 電影;再加上2022年的「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever,又譯「黑豹2」),兩部電影的票房數據都相當可觀。

總而言之,華納欣賞庫格勒,給他機會拍攝純粹原創的「罪人」,絕非意氣用事的賭博行為。值得一提的是,早前「唱衰」庫格勒和華納的媒體不在少數,該片首映票房出爐後,「綜藝」(Variety)一篇票房專家Rebecca Rubin撰寫的分析文章中指出,「『罪人』的全球首映票房已達6100萬美元,對於原創限制級恐怖片而言,這是很好的成績,但華納的製作成本就有9000萬美元,也讓該片的盈利成了一件遙遙無期的事情。」

對此,不少好萊塢業內人士表達了強烈反感,好萊塢影星班史提勒(Ben Stiller)在其社群媒體帳號上轉發文章,並附言:「在什麼樣的世界裡,一部全球首映票房6300萬美元、在美首映票房4800萬美元的原創電影,上映才一個周末後,就必須面對是否盈利的審查啊?」而多部漫威電影的導演喬羅素(Joe Russo)則在X貼文諷刺地說:「綜藝:『為什麼電影在三天內沒能賺回全部預算?』」

(取材自澎湃新聞)