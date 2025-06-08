我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納州少女挑戰TikTok「噴劑吸嗅」心臟驟停猝逝

分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾

料理功夫／少油燙A菜 減脂飽足不挨餓

JW
蒜香燙A菜。
蒜香燙A菜。

A菜屬於萵苣家族的品種之一，屬於不結球萵苣。根莖部因有較多土，料理前要清洗乾淨才不容易產生苦味，或勤快些將外層與根部去除。它的熱量低、高纖維能增加飽足感、又能去水腫、補血、維持代謝，在減脂期想吃得清爽又有飽足感，A菜就是餐盤上的綠色王牌。挑選時要注意，選購葉片飽滿翠綠、沒有黑斑、莖葉挺直不軟爛。

材料:

A菜1把（約300克）、鹽巴適量、蒜片2瓣（切末）、醬油或蠔油適量、熱水一鍋。

做法:

1.燒1鍋水，待水滾後加入一小撮鹽，A菜快速燙約30～40秒，撈出瀝乾、擺盤。

2.小鍋中加入少許油，下蒜末炒香後，倒入醬油略煮10秒關火。

3.將蒜香醬汁，均勻淋在A菜上，即可享用。

小叮嚀:

1.川燙時一定要等水滾再下鍋，才能鎖住營養，避免變黃。

2.可在鍋中加入幾滴油與鹽巴，能保持菜葉的色澤。

3.快速川燙(約30～40秒)即可上鍋，菜變色或略軟要立即撈起。

材料。
材料。
水滾後加入一小撮鹽，A菜快速燙約30～40秒。
水滾後加入一小撮鹽，A菜快速燙約30～40秒。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

料理功夫／養生金錢蝦餅

下一則

料理功夫／高麗菜包肉

延伸閱讀

中國長城汽車：汽車業「恆大」已出現 只是未引爆

中國長城汽車：汽車業「恆大」已出現 只是未引爆
料理功夫／清炒雪白菇青江菜

料理功夫／清炒雪白菇青江菜
料理功夫／炒刀蜆

料理功夫／炒刀蜆
料理功夫／香煎蝦豆腐

料理功夫／香煎蝦豆腐

熱門新聞

六種生長快速的水果，非常適合容器種植，短短幾月就能收成。(路透)

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

2025-06-01 02:11
燴蘑菇木耳黃瓜

料理功夫／簡易美味 雙倍滋味 家常料理2道

2025-06-01 02:12
「孤獨的美食家」將「一人食」的姿態做到極致，撫慰許多觀眾的心靈。圖為劇照。（取材自X平台）

娛樂／「一人食」的浪漫自由 「孤獨的美食家」自在品味人生

2025-06-01 11:10
性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)

封面故事／無欲？無性？原因多 川普被扯上

2025-05-11 02:28
紅肉西瓜多了茄紅素，保護皮膚對抗紫外線。（圖／123RF）

養生／西瓜解暑利尿 5類人有禁忌

2025-06-01 02:04
長者可以靠運動來增加自己行動力。（圖／123RF）

養生／存老後健康力 從走路開始

2025-06-01 13:12

超人氣

更多 >
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法