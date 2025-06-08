料理功夫／少油燙A菜 減脂飽足不挨餓

蒜香燙A菜。

A菜屬於萵苣家族的品種之一，屬於不結球萵苣。根莖部因有較多土，料理前要清洗乾淨才不容易產生苦味，或勤快些將外層與根部去除。它的熱量低、高纖維能增加飽足感、又能去水腫、補血、維持代謝，在減脂期想吃得清爽又有飽足感，A菜就是餐盤上的綠色王牌。挑選時要注意，選購葉片飽滿翠綠、沒有黑斑、莖葉挺直不軟爛。

材料:

A菜1把（約300克）、鹽巴適量、蒜片2瓣（切末）、醬油或蠔油適量、熱水一鍋。

做法:

1.燒1鍋水，待水滾後加入一小撮鹽，A菜快速燙約30～40秒，撈出瀝乾、擺盤。

2.小鍋中加入少許油，下蒜末炒香後，倒入醬油略煮10秒關火。

3.將蒜香醬汁，均勻淋在A菜上，即可享用。

小叮嚀:

1.川燙時一定要等水滾再下鍋，才能鎖住營養，避免變黃。

2.可在鍋中加入幾滴油與鹽巴，能保持菜葉的色澤。

3.快速川燙(約30～40秒)即可上鍋，菜變色或略軟要立即撈起。

材料。 水滾後加入一小撮鹽，A菜快速燙約30～40秒。

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