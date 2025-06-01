養生／存老後健康力 從走路開始

長者可以靠運動來增加自己行動力。（圖／123RF）

面對即將到來的超高齡社會你準備好了嗎？退休準備不再只靠一桶退休金 ，想要自在生活維持健康更不能少。台灣聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱指出，長者會面臨的骨質疏鬆、肌少症及退化性關節 炎等，都可能影響「走」出門的意願。這些問題都可以靠運動來增加自己的行動力，藉由新科技更能讓運動達到事半功倍的效果。

對長輩而言，健康力的準備必須從「走路」開始，而培養走路能力，最好的方式就是運動。林頌凱指出，慢性病及老化帶來的身體改變，可能造成行動力下降，也可能因疾病產生病痛，運動或許是解方之一，像長輩常見的退化性關節炎，很多人因疼痛就不敢運動，但實際上，正確運動可減少退化性關節炎的疼痛問題。

運動還能增強肌力保護與支撐關節，改善身體平衡及增加穩定度，防止長輩跌倒的風險，還可以預防肌少症的發生。

如何鼓勵長輩運動？林頌凱認為，長輩需要認知運動的必要性，最好可以呼朋引伴一起來運動，而且鼓勵長輩先從有接觸過的運動項目開始，再來就是留意運動環境的安全性。

運動項目若能自己單獨執行最好，可以減少跟別人衝撞的可能，像是快走、游泳、騎腳踏車就很適合，像球類，如網球或籃球，發生衝撞意外的機會大，就需要考慮；至於環境，若能在有健身教練及專業器材的運動中心是最好的。

科技的幫忙可讓運動達到事半功倍效果。林頌凱指出，科技可以讓運動更有效及安全，目前很多健身器材都會結合心跳監測系統及心肺功能測試，經由監測的數據告訴你該有的運動強度及運動時間；更進階的像是AI FIT就結合人工智慧 ，在進行個人測試及身體結構分析後，開出專屬的運動處方箋，還能定期追蹤身體素質的改變。

林頌凱強調，八成的運動相關問題，都可以從周遭不同的專家獲得解答，有骨質疏鬆或退化性關節炎的人想要運動，你的醫師或復健師就能提供基本的運動資訊；若想要打太極拳、外丹功，那麼一起運動的師兄師姐、學長學妹們都有專業知識，也能幫你解答；到健身中心運動，那麼教練就是最好的老師。

因老化而產生的很多疾病，都要搭配運動、飲食及藥物，因此，不想臨老無法走出家門，想維持良好的生活品質，那麼「覺醒」及做好心理準備很重要。