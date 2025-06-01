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養生／牙齒矯正 隱形法易拆卸清潔卸

鄒尚謙
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牙齒矯正攸關口腔健康，如果咬合已影響顏面肌肉協調，都能透過矯正改善；示意圖。(圖／123RF)
牙齒矯正攸關口腔健康，如果咬合已影響顏面肌肉協調，都能透過矯正改善；示意圖。(圖／123RF)

牙齒矯正與口腔健康息息相關，醫師表示，一名50多歲婦人，因齒列歪斜導致平時清潔困難，衍生嚴重牙周病、牙齦萎縮，直到經由齒列矯正後，才重拾口腔健康。

台北三軍總醫院牙科部齒顎矯正科主治醫師李威成說，齒列紊亂容易造成「清潔死角」，口腔細菌因此堆積，破壞牙周組織，牙床、牙齦開始萎縮，連帶多顆牙齒需要拔除才能進行治療。成年後的矯正可能因為蛀牙、拔牙、缺牙等因素，進行後續植牙、假牙治療時，得先透過矯正方式挪出空間才能植入，因此矯正常是口腔治療中的一環。

李威成表示，由於牙周病來自於清潔不完全，牙齒矯正後就能妥善清潔；也有民眾因為咬合不整齊，長期下來牙齒受損，部分咬合會影響到「顏面肌肉協調」，產生顳顎關節疾病，透過矯正都能夠獲得改善。

常見3種矯正模式：

1.傳統矯正：將金屬矯正器黏牙齒的外側，日常生活時，金屬部位會刮到頰側，口腔黏膜容易受損，有疼痛適應期及美觀問題。

2.隱形矯正：矯正器由透明塑料製成，配戴時幾乎看不到，較少口腔不適、不易造成口腔潰瘍、易拆卸與清潔，但每天須配戴22小時以上，相當仰賴患者的配合度。

3.舌側矯正：技術門檻較高，和傳統外側矯正療程時間相當，但傳統矯正器厚度會造成口唇部位視覺干擾，難以精確評估口唇的凸凹度，舌側矯正避免了此缺點，患者可輕易觀察臉型在矯正過程中的變化。

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