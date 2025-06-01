醫藥／免疫療法副作用 損傷視力

免疫療法或會誘發葡萄膜炎，患者在治療後若視力變差，應告知醫師；示意圖。（圖／123RF）

免疫細胞療法費用昂貴，治療效果雖不錯，但小心副作用。71歲朱女士3年多前確診輸尿管尿路上皮癌，經評估後，接受最新免疫療法，腫瘤 明顯變小，卻陸續出現左眼視力模糊、頭痛、皮疹等症狀，左眼視力只剩0.3，眼科檢查證實為免疫療法藥物誘發非感染性葡萄膜炎。

台北榮總眼科部葡萄膜炎及眼矯型科主任黃德光表示，葡萄膜炎為眼內組織發炎，症狀為視力模糊、嚴重不正常的飛蚊症，透過精密儀器，配合散瞳檢查，可發現患者角膜內皮上聚集眾多沉澱物，眼內發炎細胞增加，以及視網膜和脈絡膜產生病灶。

臨床顯示，葡萄膜炎為已開發國家民眾失明的主要原因，常與全身疾病相關，包括自體免疫疾病（僵直性脊椎炎）、身體感染（帶狀疱疹），或與服用藥物相關。71歲朱女士即為用藥後引發葡萄膜炎典型個案，術後追蹤顯示，左眼視力0.3，雙眼輕微初期白內障，加上雙眼後葡萄膜炎，合併黃斑病變及嚴重漿液性視網膜剝離。

經施以局部類固醇注射及藥水治療後，頭痛獲得改善，視力恢復正常，追蹤3年，迄今腎癌或眼睛葡萄膜炎均未復發。黃德光提醒，癌友及其他重症患者在治療後如果覺視力莫名變差，務必就醫，主動告知目前正在服用哪些藥物。