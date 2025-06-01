料理功夫／簡易美味 雙倍滋味 家常料理2道

燴蘑菇木耳黃瓜

●燴蘑菇木耳黃瓜

尋常的食材也能鋪排出營養豐富又美味的菜餚；這道蔬食的三項主要食材口感皆獨特，燴成一道菜，整體滑潤鮮嫩爽脆，滋味清香。

材料：蒜4瓣、蘑菇220公克、新鮮木耳210公克、小黃瓜4條、鹽適量、白胡椒粉少許、芡粉2茶匙、蔬菜高湯1/2杯、麻油少量。

做法：

1.將蒜去皮膜後切片；蘑菇切片；木耳汆燙熟撈出切小片；小黃瓜切斜片；芡粉和蔬菜高湯調勻，備用。

2.炒鍋熱油，以中火先炒香蒜。

3.加入蘑菇大火快炒一會，續加入木耳和小黃瓜炒一會。

4.撒入鹽、白胡椒粉調味翻炒，以高湯芡水勾芡，翻拌均勻。

5.熄火，淋入麻油拌勻，裝盤。

成功寶典：

1.新鮮菇類在加熱過程中都會釋出黏液，有些微勾芡效果，故芡粉用量不需多。

2.木耳於熱炒前先汆燙，之後便可縮短其熱炒的時間，如此即可避免油爆現象發生。

3.若家中無蔬菜高湯，可以水代替。

●美式青豆濃湯

此道濃湯在美國很常見，品相雖然低調不搶眼，但口感細緻，味道香濃，而且滑順好入口。

材料：

冷凍青豆仁450公克、水1杯、奶油2大匙、麵粉2大匙、高湯2杯、鹽適量、白胡椒粉少許、鮮奶1/2杯、起司粉少許。

做法：

1.青豆仁稍微解凍後和水放入果汁機內攪打成濃汁備用。

2.取一湯鍋，放入奶油以小火熱至溶化。

3.拌入麵粉成白糊醬，隨入青豆濃汁攪拌均勻。

4.倒入高湯，轉中火再次攪拌均勻，湯差不多煮滾時轉回小火煮至青豆濃汁脫生。

5.撒入鹽和白胡椒粉，隨即倒入鮮奶攪拌均勻。

6.2分鐘內熄火，再撒上起司粉即成。

成功寶典：

1.濃湯成分中有較多的澱粉，故烹煮時勿用大火，且須不時攪拌以免焦鍋底。

2.為免鮮奶營養成分遭破壞，故倒入鮮奶後加熱即可，無需再煮滾。 美式青豆濃湯

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