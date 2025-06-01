娛樂／「一人食」的浪漫自由 「孤獨的美食家」自在品味人生

「孤獨的美食家」將「一人食」的姿態做到極致，撫慰許多觀眾的心靈。圖為劇照。（取材自X平台）

「咚…咚…咚…」熟悉的配樂聲響起，那個西裝筆挺、拎著公事包的高個男子出現在了艾菲爾鐵塔附近，帶著一臉被饑餓折磨的表情，絕望地凝視鏡頭。當大銀幕上出現這個畫面時，影廳裡爆發出一陣笑聲。觀眾知道，那個全世界吃飯最香的男人回來了，這一次還走上了大銀幕。

「那個男人」就是松重豐，火爆全球的日劇 「孤獨的美食家」十幾年來唯一的男主角。劇中，他扮演的「井之頭五郎」是進口雜貨生意的商人，常獨自拜訪客戶或為客戶解決瑣碎的問題。但這都不是重點，重點是，在工作結束之後，他就會在第一時間在附近的街巷內尋找好吃的餐館，慰勞自己。

沒有人會想到，情節極度簡單的「孤獨的美食家」，能夠從2012年開始連續拍攝十季，這還不算各種版本的特別篇，更沒人能想到，這個故事竟然登上大銀幕。「孤獨的美食家」劇場版今年初在日本 上映即奪下新片票房冠軍，本土票房突破10億日圓（約698萬美元），該片在南韓 、香港等也有不錯表現，4月下旬在中國上映後，截至5月中旬約有800萬人民幣票房（約110萬美元）。

獨自一人，日本吃到世界

一部情節簡單的日劇能有如此發展，全因為十幾年來，「孤獨的美食家」將「一人食」的姿態做到了極致，為全世界所有獨自享用美食的人提供了一種心靈慰藉，一個人吃飯不再是一件難為情的事了。

和劇中總是穿著正裝面容嚴肅、只有吃到美食才會綻開笑臉的「井之頭五郎」不同，日本演員松重豐打扮悠閒，一頭白髮戴著圓框眼鏡，總是面露笑容，十分有親和力。他不止一次提到自己曾短暫地自學過中文，還自稱是日本娛樂圈「最會包餃子的人」。

選擇將劇集「孤獨的美食家」改為電影，作為主創的松重豐也經過多次思考，他回憶，40多年前，因為喜歡電影，也想拍攝電影，才選擇進入電影行業，沒想到，從影生涯一直沒有親自執導電影的機會，卻意外以「孤獨的美食家」的主演身分成名。

他認為，這部輕鬆的美食小品其實可以去做「巨大的嘗試」，最終，他和夥伴們選擇冒險，將故事放到大銀幕上，看看是否能帶來更加新奇的效果。

「電影版孤獨的美食家」劇照。（取材自豆瓣電影）

構思時，他想起小時候生活在日本福岡，距離南韓很近，過去曾幻想著，要是可以遊過海洋，到南韓去看一看就好了。於是，在片中，井之頭五郎來了一次「環球旅行」：先是去法國品嘗奶酪湯，再到日本長崎為友人尋找食材，又讓他在一次遇險之後，與南韓美食產生了緣分。

冒險的情節沒有沖散原版電視劇中尋找美食的內核，在收集素材時，他也要親自去隱藏在世界各地的小店試吃，感受過店面真實的氛圍和品質之後，再將它們編寫進電影中，最終實地拍攝。

專業「陪吃」13年

2012年1月4日開始，每集30分鐘、每周播出一集的「孤獨的美食家」在日本東京電視台開播，一經推出便人氣高漲，連主演松重豐自己回想起來，都覺得是一個奇蹟。他無法想像，觀眾是出於什麼樣的心理，會連續十幾年觀看像他這樣的一個大叔獨自品嘗美食的場景，還這樣津津有味地看了十幾年，絲毫不感到厭倦。

細究起來，這部劇能夠火，確實有些道理。首先，「孤獨的美食家」改編自1980年代同名漫畫的作品，每次，電視劇結尾出現的一位戴著帽子和眼鏡實景探店的大叔，正是這部漫畫的原作者之一久住昌之。他曾提到，自己創作這部漫畫的年代，是西餐大舉進入日本的時期，而他對食物有著獨特的見解，希望人們能不被那些外表時髦的飯店所迷惑，去尋找街頭巷尾那些真正好吃、家常而又實惠的食物。

「孤獨的美食家」漫畫原著久住昌之，會在每集電視劇的結尾親自走訪該集拍攝的店家。（取材自豆瓣電影）

除了原著的影響力，能夠找到松重豐這樣一個適合扮演主角「井之頭五郎」的人選，也是電視劇成功的關鍵。對此，久住昌之回憶，其實一開始，他並不確定松重豐是否能演好這個角色，因漫畫版主角是一個身形健壯的中青年男子，和高大瘦削的松重豐外形差距很大。但很快，久住昌之和工作人員看到了松重豐在劇組吃盒飯時狼吞虎嚥的神情，就立刻感覺「找對了人」，並和他一見如故。

後來，久住昌之才得知，松重豐從影多年來經常扮演配角，習慣在片場等待自己的戲分，有時等待的時間實在太久，他就會利用空檔在街上尋找好吃的餐館、小吃，用食物撫平自己的焦躁。如今想來，那種不斷等待的焦灼心理，身為配角的無奈與不甘，可能正是松重豐能夠塑造好那個走街串巷、煙火氣十足的「五郎叔」的原因。

而「孤獨的美食家」能夠如此吸引人的最大優點，還是來自它完全「真吃」的拍攝。為此，劇組從一開始就決定放棄網路平台的推薦，也不選用漫畫作者寫過的餐廳，而是重新尋找好吃的餐館，親自試吃後再拍攝電視劇。這相當於是一種重新創作，給拍攝工作增加了很多難度。該劇的製作人菊池武博曾提到，拍攝時，為了找到真正好吃的店，劇組經常派出五、六位工作人員在某一區域尋找合適的飯店，一個工作人員有時每天要試吃四、五頓飯才能找到合適的餐廳。幾年下來，很多工作人員都長胖了。

「孤獨的美食家」動畫版的主角「井之頭五郎」和松重豐詮釋的真人版略有差異。（取材自豆瓣電影）

也因為如此，松重豐在每次拍攝之前都餓肚子，等到拍攝時上菜那一刻，才一口氣把食物都吃完。他曾透露，這種餓一天吃一頓的拍法，才是他面對攝影機前的食物，能夠永遠保持熱情的秘訣。

獨食表達觀念與人心

「孤獨的美食家」當然不是唯一一部借助美食講故事的作品。在這部劇成名之前的2011年，關於美食的日劇「深夜食堂」已經在全亞洲爆火，描繪食客們複雜人生經歷的小故事；還有獨居女子堅持每天做飯、喝冰啤酒，享受中獲得療癒的「晚酌的流派」等日劇。不過，「孤獨的美食家」和上述這些作品還是有著本質上的不同。十幾年中，它將井之頭五郎獨自一人吃飯和生活的狀態毫無動搖地拍攝到底，幾乎從不加入「多人用餐」的場景，這樣的堅持，其實也就是創作者本身對孤獨、自由的人生狀態的一種守護。

劇中的井之頭五郎風雨無阻，堅持獨自用餐，在餐桌之外也堅持過著一個人的日子，不為任何人妥協。偶爾，他也會感到無聊和後悔，但是肚子的「咕咕」聲很快就會將他拉回現實，在一次次滿足口腹之欲的過程中，他忘記了過去的遺憾，也不再為未來焦慮。他就這樣治癒了自己，同時也治癒了無數螢幕之外孤獨的靈魂。

這些「一人食」的畫面，用這些家常美食和那些瑣碎、細小卻格外真實的劇情，為孤獨的都市人提供了庇護和共情，緩解了那些經常獨自一人的觀眾內心的孤獨和隔絕感。實際上，那些觀看「五郎叔」吃飯的「飯友」們早就已經有了緩解孤獨的辦法。

為普通人守護著個人生活中難得的孤獨與自由，才是「孤獨的美食家」真正的意義所在。正如松重豐受訪時所言，無論是自己一個人看劇、吃飯，還是去看電影，換個角度想想，其實都是一種「不一樣的享受方式」。至於影迷們關心的，他如何才能不把飯菜沾到領帶上的問題，松重豐的回答則是：「其實，我常常弄髒…但是弄髒也沒關係。我們追求吃得好，吃得自由，就好了。」

松重豐為宣傳電影「電影版孤獨的美食家」巡迴亞洲各國，圖為今年3月訪台記者會。（本報資料照片）

（取材自中國新聞周刊）