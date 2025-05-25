美國現象／假結婚拿綠卡 黑市價格飆至15萬元

虛假婚姻是所有移民欺詐裡最古老、最常見的方式。(圖／123RF)

通過婚姻關係申請綠卡 ，是移民 美國的方式之一，但有些人鋌而走險，以虛假婚姻形式謀取錢財及移民福利，此類現象在南加華人圈並不少見。最近，假結婚拿綠卡的價格節節攀升，黑市行情已飆漲至15萬美元，甚至有人在社交媒體上公然做廣告，打折減價吸引有需求的人。

南加專業移民、刑事律師陳勁松認為，虛假婚姻是所有移民欺詐裡最古老、最常見的方式。當其他移民途徑，例如工作移民、投資移民等愈發困難時，通過與美國公民 結婚拿綠卡，仍然是最快捷、省事的途徑。「也正因為如此，就給許多迫切移民的人、以及利用自己美國公民身分賺一筆的人，提供巨大誘惑。」

黑市減價 打廣告

根據律師劉龍珠提供的消息，目前通過假結婚辦理綠卡的黑市行情，已從過去的7、8萬美元上漲至15萬美元；有人還在抖音上以「婚綠大減價13萬美元」做廣告。

虛假婚姻為何大行其道，而且價格飆漲？劉龍珠認為，與川普重返白宮嚴厲開展移民執法有關。很多無證移民面臨驅逐，如何擁有合法身分留在美國？當通過其他方式無法實現時，就將目光投向婚姻綠卡。

陳勁松表示，移民局從未放鬆對虛假婚姻的防範和打擊，「應該說，不只是因為川普收緊移民政策以後才開始打擊，且隨著移民總政策的收緊，審查更加嚴格。」

鋌而走險 賭雙贏

鋌而走險的人認為，通過假結婚拿綠卡是一門雙贏生意，你情我願，無可厚非。事實上，這一行為屬於聯邦重罪。根據「婚姻欺詐法」條款，違法者最高可面臨5年監禁、25萬美元罰款或兩者並罰。外媒報導指出，當局正在嚴厲打擊婚姻欺詐，最近破獲的欺詐案件涉及上百名無證移民；去年法庭判決加州居民運作婚姻欺詐案，涉及600多名非美國公民。

陳勁松指出，如果移民局認定當事人的婚姻虛假，後果極其嚴重。因為不像別的移民類型，比如工作類移民雇主條件不夠、投資移民項目失敗等原因被拒，這些移民類別可以補充資料，等到申請人條件合格後再申請。

而一旦有婚姻虛假紀錄，就幾乎是給申請人未來綠卡申請判了死刑，即使申請人下一次的婚姻，是完全真實的，也會由於之前的作假紀錄被拒。

一段虛假婚姻往往比較倉促，也容易漏洞百出。劉龍珠指出，過去聯邦機構效率低下，但現在不同，「他們調集一批精兵強將，專門打擊虛假婚姻」。

單獨面談 見真章

陳勁松表示，審批婚姻綠卡的移民官，只要對婚姻真實性產生懷疑，就可能動用各種方法展開調查，包括面談時單獨提問、調查人員去居住地實地查看等。「尤其是分開面談，往往一個簡單問題就能戳穿婚姻真假，」陳勁松解釋說，移民官不必詢問夫妻臥室隱私，一些小問題就能知道這對「夫妻」真假，比如昨天晚飯吃什麼、前天誰洗碗、上一次家裡來客人是哪天？

對於移民官的分開面試提問，劉龍珠補充說，還會詢問配偶的生活細節，比如，今天早晨幾時起床、昨晚幾時上床、牙刷用什麼牌子、先刷牙還是先洗澡、上廁所一般多久等。

「假如兩人不住在一起，對於這些問題，有一兩個吻合就不錯了。」不過，陳勁松強調說，如果是真實婚姻，就不用害怕，「兩人回答的問題，即使不完全一致，也不會有太大出入，這點，移民官也能理解。」