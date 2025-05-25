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亞裔故事／詞曲唱奏賞 如何賞？

黃輔棠
「陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲」演唱會，黃輔棠（左）在會前導聆。 (特約攝影記者／許振輝)
「陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲」演唱會，黃輔棠（左）在會前導聆。 (特約攝影記者／許振輝)

一首藝術歌曲創作，包括詞、曲、唱、奏、賞，五大部分。觀眾直接參與最後「賞」的部分，賞什麼？如何賞？詞賞意境、曲賞旋律、唱賞聲、情、韻，伴奏賞主次分明。

每一首歌詞，都有它獨特的意境之美與文詞之美，都是一篇感人的心靈獨白。以杏林子的「當有一天」為例，它的意境之美，美在什麼地方呢？美在它觸碰了一個歷代詩人都沒有觸及的話題：如何面對死亡？

「當有一天，我要離去，請不要為我傷悲，我只是回到原來的地方去。……」

如此平靜、安祥、瀟灑地面對「千古艱難唯一死」，又把這種心境轉化為美麗的詩句，那是人類精神世界最美麗的鮮花。

曲的部分，可細分為：

1. 曲是否達詞意？

2. 旋律是否美而新？

3. 音與字是否相配？

4. 伴奏是否豐富又切題？

1、2、4 三點，要有很多時間和聽到歌聲，才講得清楚，這次只講第三點：音與字是否相配。

仍然以「當有一天」為例。第一句「當有一天」四個字，聲調是高、低、高、高。我給它配的音是mi do re mi，聽起來舒服，字也聽得清楚。如果配 do mi re do，聽起來就不順，就「倒字」。

我早期的作品這方面注意得不夠，有少字與音不相配的例子。中後期的作品，在這方面下了大功夫，有明顯進步。

唱的部分，可細分為：

1. 聲音美不美？

2. 感情是否準確？

3. 吐字是否清晰？

4. 是否感動人？

這四個方面，我們很幸運，能聽到陳麗嬋的演唱。她在在感情的投入和感人度上，在專業歌唱家中也屬於頂尖級。可能因為她演過很多歌劇，很自然就會用唱歌劇的感覺來唱藝術歌曲，形成了她獨特的個人風格與魅力。

伴奏的部分，可細分為：

1. 主次是否分明（主奏時如紅花，伴奏時如綠葉）？

2.「三度」（速度、力度、剛柔度）是否與歌詞密切相配？

這兩個方面，張詩賢先生都下了很大功夫，有傑出表現。

https://www.youtube.com/watch?v=An61ZXq6tu0

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