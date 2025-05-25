亞裔故事／陳麗嬋 聲樂魅力結合詩詞

「陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲」演唱會，陳麗嬋(右)與伴奏張詩賢合作無間。(特約攝影記者／許振輝)

曼哈頓 Merkin Hall at Kaufman Music Center裡，坐滿了來自美國東海岸各地的音樂家和經典音樂的愛好者們。

這是抒情女高音陳麗嬋的獨唱音樂會，她演唱了14首由黃輔棠先生作曲的中文藝術歌曲。其中八首的歌詞是膾炙人口的中國古典詩詞，另外六首歌詞則是中國近代著名詩人的力作。

音樂會開始前，作曲家黃輔棠先生作了30分鐘的講座，介紹他是如何嘗試用西方的經典聲樂藝術來表現中國詩歌的優美意境。

當端莊秀麗、身著黑色長裙和披肩的陳麗嬋女士與沉靜安詳的鋼琴伴奏家張詩賢先生走到舞台中央，音樂會在一種高雅而又帶些莊嚴的氣氛中開始了。第一首歌唱的是2500年前詩經中的一首：「木瓜」，描寫青年男女互贈定情禮物的場景。在鋼琴的叮咚聲伴隨下，義大利 唱法抒情女高音的透明、圓潤的歌聲開始講述古老的東方少年男女的愛情，這是一種何等美妙的情景：東方古老文明的瑰寶--中國古典詩詞之美與西方基督教文明的美之極致----經典聲樂藝術竟然如此完美地融合在了一起。聽眾立刻陶醉在這種奇妙的感覺中。

陳麗嬋先後畢業於台灣師範大學和美國曼哈頓音樂學院碩士學位。此後多年馳騁於歐洲、北美與台灣的歌劇與音樂會舞台上，被音樂評論家讚譽為「世紀女高音」。在一眾世界級的歌唱家中，她對歌曲音樂語言的理解、詮釋以及對感情表達的細膩與深刻，均遠出於他人之上。

陳麗嬋在音樂會上，對每一首歌曲的豐富感情表達，讓我們認識到什麼才叫「藝術歌曲」；演唱藝術歌曲需要高超的音樂與文學的雙重修養，並進一步體會到黃輔棠的藝術歌曲之美。黃輔棠所選的歌詞是最優美的古典或近代的詩詞，他的作曲不但忠實再現詩詞本身的意境，而且運用經典與現代西方音樂的作曲技巧，並在其上添加音樂之美。陳麗嬋的演唱也是，除了忠實表達詩詞的文學意境與歌曲的音樂意境之外，更增添她在演唱上的再創造。

還要說說張詩賢先生的鋼琴伴奏，從頭到尾聽不到一個音符的與歌聲的不協和。鋼琴與歌唱有機地融合成為完美的藝術品。這樣一來，三位音樂家的共同奉獻，就使這場音樂會作為藝術的呈現而美到了極致。

這場音樂會是難得的、陽春白雪級別的藝術盛宴。我早早下載並用大字印了14首歌詞，反覆念誦，並帶到音樂會的會場。由於預先作了功課，在音樂會上我感覺到極大的藝術享受並學到很多的東西。不知何時才能再逢此等機緣，聆聽並欣賞三位音樂家的作品和聯合表演。

(本文作者為理學博士、資深音樂迷)

https://www.youtube.com/watch?v=msRyM2hvTNw

https://www.youtube.com/watch?v=WRYAspAwxeA

https://www.youtube.com/watch?v=xFk0UT0vKps