我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教育／她大二懷孕 博士畢典上3娃為母親感到驕傲

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

亞裔故事／陳麗嬋 聲樂魅力結合詩詞

宣捷
聽新聞
test
0:00 /0:00
「陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲」演唱會，陳麗嬋(右)與伴奏張詩賢合作無間。(特約攝影記者／許振輝)
「陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲」演唱會，陳麗嬋(右)與伴奏張詩賢合作無間。(特約攝影記者／許振輝)

曼哈頓Merkin Hall at Kaufman Music Center裡，坐滿了來自美國東海岸各地的音樂家和經典音樂的愛好者們。

這是抒情女高音陳麗嬋的獨唱音樂會，她演唱了14首由黃輔棠先生作曲的中文藝術歌曲。其中八首的歌詞是膾炙人口的中國古典詩詞，另外六首歌詞則是中國近代著名詩人的力作。

音樂會開始前，作曲家黃輔棠先生作了30分鐘的講座，介紹他是如何嘗試用西方的經典聲樂藝術來表現中國詩歌的優美意境。

當端莊秀麗、身著黑色長裙和披肩的陳麗嬋女士與沉靜安詳的鋼琴伴奏家張詩賢先生走到舞台中央，音樂會在一種高雅而又帶些莊嚴的氣氛中開始了。第一首歌唱的是2500年前詩經中的一首：「木瓜」，描寫青年男女互贈定情禮物的場景。在鋼琴的叮咚聲伴隨下，義大利唱法抒情女高音的透明、圓潤的歌聲開始講述古老的東方少年男女的愛情，這是一種何等美妙的情景：東方古老文明的瑰寶--中國古典詩詞之美與西方基督教文明的美之極致----經典聲樂藝術竟然如此完美地融合在了一起。聽眾立刻陶醉在這種奇妙的感覺中。

陳麗嬋先後畢業於台灣師範大學和美國曼哈頓音樂學院碩士學位。此後多年馳騁於歐洲、北美與台灣的歌劇與音樂會舞台上，被音樂評論家讚譽為「世紀女高音」。在一眾世界級的歌唱家中，她對歌曲音樂語言的理解、詮釋以及對感情表達的細膩與深刻，均遠出於他人之上。

陳麗嬋在音樂會上，對每一首歌曲的豐富感情表達，讓我們認識到什麼才叫「藝術歌曲」；演唱藝術歌曲需要高超的音樂與文學的雙重修養，並進一步體會到黃輔棠的藝術歌曲之美。黃輔棠所選的歌詞是最優美的古典或近代的詩詞，他的作曲不但忠實再現詩詞本身的意境，而且運用經典與現代西方音樂的作曲技巧，並在其上添加音樂之美。陳麗嬋的演唱也是，除了忠實表達詩詞的文學意境與歌曲的音樂意境之外，更增添她在演唱上的再創造。

還要說說張詩賢先生的鋼琴伴奏，從頭到尾聽不到一個音符的與歌聲的不協和。鋼琴與歌唱有機地融合成為完美的藝術品。這樣一來，三位音樂家的共同奉獻，就使這場音樂會作為藝術的呈現而美到了極致。

這場音樂會是難得的、陽春白雪級別的藝術盛宴。我早早下載並用大字印了14首歌詞，反覆念誦，並帶到音樂會的會場。由於預先作了功課，在音樂會上我感覺到極大的藝術享受並學到很多的東西。不知何時才能再逢此等機緣，聆聽並欣賞三位音樂家的作品和聯合表演。

(本文作者為理學博士、資深音樂迷)

https://www.youtube.com/watch?v=msRyM2hvTNw

https://www.youtube.com/watch?v=WRYAspAwxeA

https://www.youtube.com/watch?v=xFk0UT0vKps

https://www.youtube.com/watch?v=eOrmFOW_rd0

「陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲」演唱會，陳麗嬋(右)、黃輔棠(中)、張詩賢(左)，接受觀...
「陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲」演唱會，陳麗嬋(右)、黃輔棠(中)、張詩賢(左)，接受觀眾的獻花。(特約攝影記者／許振輝)

曼哈頓 義大利

上一則

亞裔故事／詞曲唱奏賞 如何賞？

下一則

亞裔故事／吳彥祖：亞裔敘事需進化至2.0

延伸閱讀

456畫展 台藝術家莊喆與妻兒探討神秘象徵主義

456畫展 台藝術家莊喆與妻兒探討神秘象徵主義
啟揚文化中心慶亞太月 音樂會吸引百人參與

啟揚文化中心慶亞太月 音樂會吸引百人參與
慶祝亞太裔傳統月 Westminster音樂學院音樂會展現文化魅力

慶祝亞太裔傳統月 Westminster音樂學院音樂會展現文化魅力
幼獅青少年管弦樂團法拉盛台灣會館公演 6月14日登林肯中心

幼獅青少年管弦樂團法拉盛台灣會館公演 6月14日登林肯中心

熱門新聞

性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)

封面故事／無欲？無性？原因多 川普被扯上

2025-05-11 02:28
小安(化名)的女兒在經歷干預治療和繪畫、跆拳道等興趣班的階段性社會化後，雖仍有些自閉症特徵，但已逐漸能融入社會，參與集體活動。(照片由小安提供)

亞裔傳統月／特殊群體…女兒自閉症 母尋自立路

2025-05-18 13:21

理財百科／財務也須「春季大掃除」3招讓錢歸位

2025-05-18 02:14
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。(路透)

大仁說財經／美國將會賺大錢，是嗎？

2025-05-18 13:04
好不容易安排上的腹痛看診，卻在就診日前一天接到診所通知取消，讓林娟一臉茫然。(林娟提供)

亞裔傳統月／斷了醫路…白卡看病 首遇醫生拒收

2025-05-18 02:22
共和黨在眾院預算法案裡對使用白卡(Medicaid)祭出工作要求。(路透)

亞裔傳統月／誰用白卡…亞太裔 有450萬人享綜合白卡

2025-05-18 14:20

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收