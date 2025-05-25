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稅務漫談／川普稅改2.0 變動一次看

楊心傳
川普2.0版稅改方案，有多項變動。(圖／123RF)
川普2.0版稅改方案，有多項變動。(圖／123RF)

眾院財委會(The US House Committee on Ways and Means)最近率先揭露了川普2.0版稅改方案(2017 TCJA被喻為1.0)，要點如下：

一、個人稅部分

1.七階稅率(10%-12%-22%-24%-32%-35%-37%)維持不變。但川普最近表示他有意恢復歐巴馬時期的最高39.6%稅率，徵稅對象為年收入100萬甚至250萬元以上的個人或家庭。

2.2025至2028年的標準扣減額(Standard Deduction)將在2024年的基礎上(夫妻2萬9200元、戶主2萬1900元、單身1萬4600元)，增加2000元(夫妻)、1500元(戶主)、1000元(個人)，增加幅度超越往年(2024比2023年標準扣除額分別增加1500元(夫妻)與750元(個人)。

3.兒童稅(Child Tax Credit)。2025至2028的兒童稅將從現有的各名兒童2000元增至2500元，可退稅(Refundable)的最高額增至1400元(兒童稅享有年齡不得超過六歲，每個家庭享有兒童稅的孩子最多不能超過三個)。

4.含K-1收入或自雇C表「合格商業收入」(Qualified Business Income簡稱QBI)「過渡實體」(Pass-through)獲利(Net Income)20%扣減將從2025年起增至23%。

5.QBI扣減自2025年起將擴大至BDC(Business Development Company)的利息和紅利盈餘，詳情可參閱國稅局Section851所涵蓋的證券股票投資公司等實體。

6.遺產信託(Estate and Gift Tax)免稅額從TCJA 1.0版本的1000萬元(單身)增加至1500萬元(夫妻3000萬元)，2025年起實施。

7.替代最低稅(Alternative Minimum Tax，簡稱AMT)將1.0版的豁免額(單身8萬5200元、夫妻13萬3300元)及「逐步淘汰」(phase out)上限(單身60萬9350元及夫妻121萬8700元)永久化。目前AMT的稅率為26%(AMT低於23萬2600元)及28%(AMT高於23萬2600元)。

8.新屋貸款利息扣減「上限」(每年借貸本金不得超過75萬元)，報稅軟體在1098-Mortage Interest貸款額超過75萬元時會自動「設限」將多餘的利息「攔截」無法扣減，詳情可參閱Section163h。

9.SALT(State and local tax deductions)2.0版將從1.0版的上限1萬元增至3萬元，但MAGI(Modified Adjusted Gross Income)高於40萬的家庭或個人將開始「phase out」(逐漸下降)，但最低不會少於1萬元。此項法案的實施時間為2026年1月1日。

10.小費免稅(No Tax On Tips Act 2025-2028)，2025年起，所有W-2，1099K，1099-NEC或其他Non-employment Compensation Forms都會分列小費(tips)數額並免稅，但「高收入」的員工(年收入16萬元以上)將無法享受豁免。

11.超時加班費免稅(2025-2028年)，超時加班費(Overtime pays)將在W-2中分列為免稅項目。

12.「Senior bonus」(65歲以上)額外扣減。2025至2028年，65歲以上老人，年收入(AGI)不超過7萬5000元 (夫妻15萬元)將可獲得額外4000元扣減額，年收入超過7萬5000元(夫妻15萬元)者將phase out(逐漸減少)至零。

13.買車貸款利息扣減(2025-2028年)，定義為Passenger Vehicle For Personal Use，扣減額為每年1萬元，年收入超過10萬元(夫妻合報20萬元)時扣減將phase out(逐漸減少)。

14.MAGA (Money Account for Growth and Advancement)扣減─8歲至30歲入校學習的學生，每年可享有500元的儲蓄(Contribution)扣減(類似紐約州529學費儲蓄扣減)。2025至2029年參加MAGA計畫的學生可獲得1000元抵扣(credit)。

二、公司扣減

1.「紅利折舊」(Bonus Depreciation)，適用於2025年1月19日至2030年1月1日前購買的設備資產(Section168 Property)可用於100%加速折舊，同樣適用購買機器設備的Section179 deduction同時增加上限至250萬元直到400萬元後phase out(逐漸減少)。

2.R & D Expenditures 2.0將延續1.0的5年攤減(Capitalized and Amortized ratably over 5 years period)直至2030年1月1日。

3.1099-K(Third Party Network Transaction)上報門檻(Threshold)2025年降至2500元，2026年起降至2000元。2024年拜登執政時，民主黨計畫於2026年降至600元。

4.雇主提供兒童照顧計畫(Employer Provided Child Care Credit)。2.0將原來的優惠25%提高至40%(Eligible Small Business to 50%)費用扣減(Credit)，扣減(Credit)最高可達50萬元。

以上的2.0版為共和黨人替川普量身訂做，最後還要在參眾兩院通過，盡待可期。

附註：

2025年5月21日眾院通過了2.0版稅法草案，更新如下：

SALT CAP：最終上限提高至4萬元(夫妻合報)，單身、戶主或夫妻分報為2萬元。法案實施起始日期為2025年(原先草案為2026年)，夫妻家庭收入(MAGI)低於50萬元(單身戶主或夫妻分報為25萬元)，一旦年收入超過50萬元(夫妻合報)或25萬元(單身、戶主或夫妻分報)，SALT扣減則開始phase out (逐漸減少)，但不會低於1萬元。

根據國會預算處(Congressional Budget Office)的估計，2.0版減稅從2025年至2034年的10年間將增加國庫赤字3兆7750億元以換取「美景」。

(作者為註冊會計師)

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