娛樂／從夢露到擁抱 坎城影展經典海報回顧

坎城影展影展今年首度採用雙主視覺。（取材自Instagram）

第78屆坎城影展 （The Cannes Film Festival）24日落幕，影迷意猶未盡之際，不妨回顧過去近20年來眾人公認最棒的幾幅經典主視覺海報。

2025年：雙海報致敬男歡女愛

「歐洲新聞」報導，坎城影展主視覺史上首次推出雙海報設計，致敬法國著名導演克勞德雷路許（Claude Lelouch）執導的1966年浪漫愛情電影「男歡女愛」（Un homme et une femme），並緬懷已故男女主角尚-路易坦帝尼昂（Jean-Louis Trintignant）和安諾艾美（Anouk Aimée），讚頌電影史上最著名的擁抱。

坎城影展官方聲明表示，「這毫無疑問，就是第七藝術（即電影）最著名的永恆擁抱。」法文中的「étreinte」意思是「擁抱」，同時也是「éternité」（永恆）的變位詞（anagram）。

坎城聲明解釋主視覺雙海報，「無法拆散這兩名相愛的男女，不能將這個男人和這個女人分開。一男、一女，肩並肩，重逢。」

「男歡女愛」以一名年輕寡婦和鰥夫為故事主軸，講述他們在孩子的寄宿學校偶遇，兩人後來發展出超乎友情的關係；卻因為各自與已故配偶的回憶而變得複雜。

這部經典法式浪漫喜劇於1966年坎城影展勇奪「金棕櫚獎」（Palme d’Or），並與義大利 導演皮亞托傑米（Pietro Germi）執導的情慾電影「義大利慾潮」（The Birds, The Bees And The Italians）共同獲得「評審團大獎」（Cannes Grand Prix）。

坎城影展今年的主視覺海報向1966年浪漫愛情電影「男歡女愛」致敬，圖為「男歡女愛」電影海報。（取材自Instagram）

1967年，「男歡女愛」在好萊塢贏得兩項奧斯卡獎 （The Oscars）:最佳外語電影和原創劇本獎，以及金球獎（Golden Globes）的最佳外語電影，而安諾艾美則獲選為最佳戲劇類電影女主角。

坎城影展官方新聞稿寫道，「男歡女愛」反映時代情況，「在那個似乎傾向分離、區隔或壓制的時代，坎城影展希望（重新）凝聚人心；讓身體、心靈與靈魂更加靠近；鼓勵自由、描繪移動的軌跡，藉此延續其存在；具象為生命的風，一而再、再而三的慶祝」。

20年後，「男歡女愛」續集「男歡女愛未了緣」（Un homme et une femme: Vingt ans déjà）於1986年上映；又過了33年，「浮生年華」（Les plus belles années d’une vie）於2019年接續上映。

這三部電影都由克勞德雷路許執導，並由尚-路易坦帝尼昂和安諾艾美擔綱主演；這三部電影不僅是尚-路易坦帝尼昂和安諾艾美的代表作，也成為兩人的遺作。

尚-路易坦帝尼昂於2022年6月17日去世，享耆壽91歲；安諾艾美2024年6月18日辭世，享耆壽92歲。

歐洲新聞指出，今年坎城影展的主視覺展現溫柔、貼切並對永恆美麗的事物致敬，不禁令人反思過去一段時間以來，電影節經常以邪教電影作為主視覺，或是著重詮釋電影明星，另兩度選擇親吻的畫面。

2006年：花樣年華的幽暗詩篇

著名香港導演王家衛（Wong Kar Wai）執導的2000年愛情劇「花樣年華」（In The Mood for Love）與2006年坎城影展只相隔六年，卻已是代表性的作品，其幽暗又令人回味無窮的海報由藝術家蓋吉（Gabriel Guedj）根據香港攝影師夏永康（Wing Shya）的片場照片創作，至今仍是該屆影展最讚的海報之一。

值得一提的是，王家衛在2006年的坎城影展擔任評審團主席，這幅海報再恰當不過了！

2006年坎城影展致敬王家衛的「花樣年華」。（取材自IMDb）

2010年：畢諾許的光影之筆

1990年代以來，坎城影展持續透過海報展示女性電影偶像，首先由德國影星瑪琳黛德麗（Marlène Dietrich）打頭陣，於1992年擔綱第45屆影展的代言人，接著在2010年由法國雙棲藝術家和影星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）接棒，她不僅是第63屆坎城影展的傑出海報人物，也是當年的評審團主席。

茱麗葉畢諾許當年在海報中手持、揮舞亮著白光的神奇刷子（lightbrush）呈現主視覺，光著腳丫子，臉上帶著一抹微笑，簡單卻令人讚嘆。

茱麗葉畢諾許以光刷帶領觀眾認識電影。（取材自IMDb）

她當年透過無聲的形象提醒世人：如果沒有2016年紀錄片「盧米埃：光與影的故事」（Lumière!）這部「關於電影的電影」，就沒有現在的電影院。

電影及視聽文化中心官網介紹，「盧米埃：光與影的故事」是國際影評人費比西獎（Prix FIPRESCI）得主提耶里佛雷默（Thierry Frémaux）利用身兼盧米埃學院院長的「職務之便」，從現存1422部盧米埃兄弟出品的影片中精選108部作品，進行4K修復並分類，搭配深入淺出的旁白導讀，引領觀眾重返130年前的影像冒險，探究「法國電影先驅」盧米埃兄弟奧古斯特（Auguste Marie Louis Nicholas Lumière）和路易尚（Louis Jean Lumière）的傳奇人生。盧米埃兄弟出生在當年歐洲最大的攝影感光板的製造家族，之後發明了電影放映機和電影。

2012年：夢露永恆一瞬

為慶祝第65屆坎城影展，總部在巴黎的代理機構布朗克斯（Bronx）根據企業家貝特曼（Otto L. Bettmann）拍攝的瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）照片，設計了高度對比的致敬畫面，簡單、雋永。

瑪麗蓮夢露的亙古經典。（取材自IMDb）

2013年：銀色夫妻那一吻

2013年坎城影展的親吻主視覺，靈感源自美國導演梅爾韋爾沙維爾森（Melville Shavelson）執導的1963年電影「一夜風流恨事多」（A New Kind of Love），該片由傳奇銀幕夫妻保羅紐曼（Paul Newman）和瓊安伍華德（Joanne Woodward）擔綱演出，他們也是同時榮獲奧斯卡影帝和影后殊榮的銀色佳偶之一。

2013年坎城影展主視覺海報。（取材自IMDb）

2018年：高達色彩的愛情宣言

另一個接吻海報的靈感，來自法國電影製片兼導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）的1965年愛情犯罪電影「狂人皮埃洛」（Pierrot le Fou），法國男星楊波貝蒙（Jean-Paul Belmondo）和丹麥與法國雙國籍女星安娜凱莉娜（Anna Karina）的那一吻，透過超飽和的色調，緬懷過去並展望未來。

楊波貝蒙與安娜凱莉娜這幅海報的色調整體呈現溫暖的感覺，與本屆偏冷色調的主視覺形成強烈對比；然而，自古以來，慶祝愛情和電影作品的熱情和期望，都是大同小異的。