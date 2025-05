娛樂／從夢露到擁抱 坎城影展經典海報回顧

坎城影展影展今年首度採用雙主視覺。(取材自Instagram)

第78屆坎城影展 (The Cannes Film Festival)24日落幕,影迷意猶未盡之際,不妨回顧過去近20年來眾人公認最棒的幾幅經典主視覺海報。

2025年:雙海報致敬男歡女愛

「歐洲新聞」報導,坎城影展主視覺史上首次推出雙海報設計,致敬法國著名導演克勞德雷路許(Claude Lelouch)執導的1966年浪漫愛情電影「男歡女愛」(Un homme et une femme),並緬懷已故男女主角尚-路易坦帝尼昂(Jean-Louis Trintignant)和安諾艾美(Anouk Aimée),讚頌電影史上最著名的擁抱。

坎城影展官方聲明表示,「這毫無疑問,就是第七藝術(即電影)最著名的永恆擁抱。」法文中的「étreinte」意思是「擁抱」,同時也是「éternité」(永恆)的變位詞(anagram)。

坎城聲明解釋主視覺雙海報,「無法拆散這兩名相愛的男女,不能將這個男人和這個女人分開。一男、一女,肩並肩,重逢。」

「男歡女愛」以一名年輕寡婦和鰥夫為故事主軸,講述他們在孩子的寄宿學校偶遇,兩人後來發展出超乎友情的關係;卻因為各自與已故配偶的回憶而變得複雜。

這部經典法式浪漫喜劇於1966年坎城影展勇奪「金棕櫚獎」(Palme d’Or),並與義大利 導演皮亞托傑米(Pietro Germi)執導的情慾電影「義大利慾潮」(The Birds, The Bees And The Italians)共同獲得「評審團大獎」(Cannes Grand Prix)。

坎城影展今年的主視覺海報向1966年浪漫愛情電影「男歡女愛」致敬,圖為「男歡女愛」電影海報。(取材自Instagram)

1967年,「男歡女愛」在好萊塢贏得兩項奧斯卡獎 (The Oscars):最佳外語電影和原創劇本獎,以及金球獎(Golden Globes)的最佳外語電影,而安諾艾美則獲選為最佳戲劇類電影女主角。

坎城影展官方新聞稿寫道,「男歡女愛」反映時代情況,「在那個似乎傾向分離、區隔或壓制的時代,坎城影展希望(重新)凝聚人心;讓身體、心靈與靈魂更加靠近;鼓勵自由、描繪移動的軌跡,藉此延續其存在;具象為生命的風,一而再、再而三的慶祝」。

20年後,「男歡女愛」續集「男歡女愛未了緣」(Un homme et une femme: Vingt ans déjà)於1986年上映;又過了33年,「浮生年華」(Les plus belles années d’une vie)於2019年接續上映。

這三部電影都由克勞德雷路許執導,並由尚-路易坦帝尼昂和安諾艾美擔綱主演;這三部電影不僅是尚-路易坦帝尼昂和安諾艾美的代表作,也成為兩人的遺作。

尚-路易坦帝尼昂於2022年6月17日去世,享耆壽91歲;安諾艾美2024年6月18日辭世,享耆壽92歲。

歐洲新聞指出,今年坎城影展的主視覺展現溫柔、貼切並對永恆美麗的事物致敬,不禁令人反思過去一段時間以來,電影節經常以邪教電影作為主視覺,或是著重詮釋電影明星,另兩度選擇親吻的畫面。

2006年:花樣年華的幽暗詩篇

著名香港導演王家衛(Wong Kar Wai)執導的2000年愛情劇「花樣年華」(In The Mood for Love)與2006年坎城影展只相隔六年,卻已是代表性的作品,其幽暗又令人回味無窮的海報由藝術家蓋吉(Gabriel Guedj)根據香港攝影師夏永康(Wing Shya)的片場照片創作,至今仍是該屆影展最讚的海報之一。

值得一提的是,王家衛在2006年的坎城影展擔任評審團主席,這幅海報再恰當不過了!

2006年坎城影展致敬王家衛的「花樣年華」。(取材自IMDb)

2010年:畢諾許的光影之筆

1990年代以來,坎城影展持續透過海報展示女性電影偶像,首先由德國影星瑪琳黛德麗(Marlène Dietrich)打頭陣,於1992年擔綱第45屆影展的代言人,接著在2010年由法國雙棲藝術家和影星茱麗葉畢諾許(Juliette Binoche)接棒,她不僅是第63屆坎城影展的傑出海報人物,也是當年的評審團主席。

茱麗葉畢諾許當年在海報中手持、揮舞亮著白光的神奇刷子(lightbrush)呈現主視覺,光著腳丫子,臉上帶著一抹微笑,簡單卻令人讚嘆。

茱麗葉畢諾許以光刷帶領觀眾認識電影。(取材自IMDb)

她當年透過無聲的形象提醒世人:如果沒有2016年紀錄片「盧米埃:光與影的故事」(Lumière!)這部「關於電影的電影」,就沒有現在的電影院。

電影及視聽文化中心官網介紹,「盧米埃:光與影的故事」是國際影評人費比西獎(Prix FIPRESCI)得主提耶里佛雷默(Thierry Frémaux)利用身兼盧米埃學院院長的「職務之便」,從現存1422部盧米埃兄弟出品的影片中精選108部作品,進行4K修復並分類,搭配深入淺出的旁白導讀,引領觀眾重返130年前的影像冒險,探究「法國電影先驅」盧米埃兄弟奧古斯特(Auguste Marie Louis Nicholas Lumière)和路易尚(Louis Jean Lumière)的傳奇人生。盧米埃兄弟出生在當年歐洲最大的攝影感光板的製造家族,之後發明了電影放映機和電影。

2012年:夢露永恆一瞬

為慶祝第65屆坎城影展,總部在巴黎的代理機構布朗克斯(Bronx)根據企業家貝特曼(Otto L. Bettmann)拍攝的瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)照片,設計了高度對比的致敬畫面,簡單、雋永。

瑪麗蓮夢露的亙古經典。(取材自IMDb)

2013年:銀色夫妻那一吻

2013年坎城影展的親吻主視覺,靈感源自美國導演梅爾韋爾沙維爾森(Melville Shavelson)執導的1963年電影「一夜風流恨事多」(A New Kind of Love),該片由傳奇銀幕夫妻保羅紐曼(Paul Newman)和瓊安伍華德(Joanne Woodward)擔綱演出,他們也是同時榮獲奧斯卡影帝和影后殊榮的銀色佳偶之一。

2013年坎城影展主視覺海報。(取材自IMDb)

2018年:高達色彩的愛情宣言

另一個接吻海報的靈感,來自法國電影製片兼導演尚盧高達(Jean-Luc Godard)的1965年愛情犯罪電影「狂人皮埃洛」(Pierrot le Fou),法國男星楊波貝蒙(Jean-Paul Belmondo)和丹麥與法國雙國籍女星安娜凱莉娜(Anna Karina)的那一吻,透過超飽和的色調,緬懷過去並展望未來。

楊波貝蒙與安娜凱莉娜這幅海報的色調整體呈現溫暖的感覺,與本屆偏冷色調的主視覺形成強烈對比;然而,自古以來,慶祝愛情和電影作品的熱情和期望,都是大同小異的。