養生／社媒上買保健品 真假難辨

服用膳食補充劑務必要諮詢醫療專業人員。（圖/123RF）

社群媒體 抖音(TikTok )充斥著保健食品宣傳影音，上傳影音者推銷各式最新膳食補充劑(dietary supplement，或譯保健食品)時經常振振有辭、以專有術語敘說這些產品療效多麼棒，很容易讓人信以為真；營業師提醒，許多訊息有誤，每個人的需求不一，應由了解您個人病史的專業醫療保健專業人員指導。

大多數在TikTok上宣傳銷售保健食品的人並沒有營養學或任何醫療相關背景，卻試圖說服人們購買。

華盛頓特區營養師托馬森(Caroline Thomason)說，社群媒體大大影響人們對服用各種維生素的興趣，有影響力的人常推廣新的熱門維生素，宣稱膳食補充方案(supplement regimen)有益健康。

網路上充斥大量關於膳食補充劑的錯誤訊息。營養專家提醒大家再三謹慎。

膳食補充劑和維生素通常被歸在同一類。而根據美國食品藥物管理局 (FDA ) ，維生素是膳食補充劑的其中一類。

膳食補充劑除了維生素外，還包括礦物質、植物藥或草藥如生薑、植物化合物如咖啡因或人參、氨基酸(amino acids)、以及益生菌(probiotics)為主的活微生物。

另一營養師納多(Jamie Nadeau)認為，多數人並不需要市場上絕大多數補充劑，但確實也有一些有益的補充劑，如何選擇是個人的決定，應由了解醫療專業人員指導。

膳食補充劑真的有效嗎？

FDA估計，目前全美線上和商店銷售的補充劑多達 10萬多種，FDA監管但不負責批准，因此，服用補充劑務必要諮詢醫療專業人員。

補充劑供應商有責任自行確保產品符合安全標準， FDA無權在上市前針對其安全性、有效性或標籤真實性進行核批。

納多認為，尋求第三方測試至為重要，藉此確保補充劑經過品質和成分測試。

納多並提醒，應該對品牌、有影響力的人提高警覺；這些人往往聲稱服用補充劑可治療、預防、治癒或緩解疾病症狀，事實上，這些用語只適用於藥物，而藥物必須經 FDA批准，上市前要通過更嚴格的審查。

納多警告，對要行銷噱頭保持警惕，任何補充劑如果聽起來好得令人難以置信，聲稱可治愈所有健康問題，更要謹慎行事。