亞裔傳統月／加州聲音…加州築堤 撥28億補缺口

聯邦砍醫療補助Medicaid預算，加州醫保Medi-Cal將受嚴重影響。(加州健康服務部網站)

根據福斯(FOX News)報導，加州 州長紐森(Gavin Newsom)日前簽署法案，批准28億元用以填補擴大移民 覆蓋範圍後，加州聯邦醫療補助計畫(Medicaid ，俗稱白卡)所面臨的預算缺口，確保到今年6月止，透過該計畫接受醫療保險的1500萬人(包括移民)都能得到保障。

這項立法是解決62億元Medicaid預算赤字的一部分。去年加州啟動一項雄心勃勃的擴大覆蓋範圍計畫，替所有低收入成年人提供免費醫療服務，無論他們的移民身分。然該計畫成本遠超出州政府預算，可能迫使民主黨籍州長與立法人員重新評估未來數百萬人的醫療補助覆蓋範圍。

不僅如此，若國會共和黨人推進削減數十億元Medicaid預算，恐危及數百萬人醫療保障，加州也將面臨重大打擊。擁有3900萬人口的加州，目前替三分之一以上者提供免費醫療。以下是相關訊息：

低估申請人數 不足27億

部分是的。加州在2015年首次向無證低收入兒童提供醫療福利，隨後擴展至年輕成年人及50歲以上者，去年該計畫進一步擴展至26歲到49歲成年人，然所付出的成本比加州編列的預算高出27億元，主要原因是加州低估申請人數。

州官員表示，去年在制定預算時，只有一個月的數據可供參考。

目前加州尚未公布去年擴大覆蓋範圍後提出申請人數，但去年加州預計有70萬無證移民將得到預防醫療及其他醫療全面覆蓋。

州官員還表示，其他對全美各地預算帶來壓力的因素也對加州產生影響，包括因藥房成本上漲流失的4億5000萬元，及因老年人投保人數增加等問題流失的11億元。

解鎖聯邦資金 支付費用

紐森政府3月告訴州議會，已從一般基金(general fund)借出34億4000萬元(加州法律允許最高貸款額度)，用於支付3月費用。上述批准額外的28億元州府資金，還將解鎖匹配的聯邦資金，以支付截至6月所承諾的費用。

但官員表示，這種情況是「不可持續的」。

他們告訴立法人員，加州正尋找明年削減成本的方法，包括提議結束疫情時期的保護措施等。紐森政府同時還需應對川普(Trump)政府嚴打移民行動後的「顯著變動」。

紐森承諾 保護移民福利

紐森此前曾表示，他的議程中並未縮減覆蓋範圍計畫，其他民主黨領導人，包括加州眾議會議長里瓦斯(Robert Rivas)和參議會臨時議長麥奎爾(Mike McGuire)也承諾保護移民福利，但承認「未來將面臨艱難抉擇」。

共和黨議員則批評這項擴大覆蓋範圍計畫，共和黨籍加州眾議員加拉格(James Gallagher)發出聲明表示，民主黨讓醫療補助計畫瀕臨崩潰，「我們有責任確保醫療補助計畫滿足加州人，尤其是仰賴該計畫的弱勢群體。」

國會削支 可能限制申請

加州立法人員表示，62億元的預算缺口是「可解決的」，但國會削減醫療補助資金的威脅，可能進一步加劇壓力，加州恐不得不削減覆蓋範圍、限制申請或提高稅收以支付成本。

加州官員稱，他們確信聯邦此舉將顛覆全州數百萬人的覆蓋範圍。超過一半的加州醫療補助資金來自聯邦政府，下一財年金額約為1121億元，然聯邦資金並不包括無證移民的預防性醫療相關費用。

加州多少人使用Medicaid

白卡(Medicaid)是由聯邦和州政府共同撥款的聯合醫療補助計畫(Medicaid），由各州醫療衛生主管部門管理運營，因此在各州白卡的名稱也不盡相同。在加州，白卡則是被稱為Medi-Cal。

白卡主要為低收入族群提供低成本或免費的醫療保險，只要符合特定資格、收入和資產規定就能申請白卡。

根據2024年最新數據，加州約有1550萬人正在使用聯邦醫療補助計畫(Medicaid，即加州的Medi-Cal)，這相當於全州約三分之一的人口。

根據現有資料，加州Medicaid(Medi-Cal)使用人數中，65歲以上年長者和殘障人士的比率增長最快。

這部分屬於「NON-MAGI Medi-Cal」群體，主要針對非以收入為唯一標準的受益人，包括高齡者、殘障人士以及長期護理需求者。