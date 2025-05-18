我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

吃貨／紅龍蝦受困 10道菜被點名

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
連鎖海鮮餐廳紅龍蝦因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。(美聯社)
連鎖海鮮餐廳紅龍蝦因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。(美聯社)

連鎖海鮮餐廳紅龍蝦(Red Lobster)因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。

美食網站Chowhound報導，在掙扎求生下，該餐廳顯然針對廚房削減開支，份量縮小、用便宜的替代食材，讓過去有好口碑的招牌菜也變得令人難以接受；不少消費者在社群媒體上對這家海鮮連鎖餐廳表達了他們的失望。

以下是該網站根據顧客評價，列出在紅龍蝦目前表現不佳的10道菜。

1.海軍上將盛宴(Admiral's Feast)：曾被視為紅龍蝦菜單上的華麗之作，但據一些食客表示，目前品質已下滑。多篇評論指出，每次光臨餐點都不一致，有些幾乎烤焦，有些則不夠熟；隨著價格上漲，這道菜已不再讓人覺得物有所值。

2.龍蝦濃湯(Lobster Bisque)：它是紅龍蝦今年長達兩個月的「龍蝦節」(Lobsterfest) 主角之一，但被形容濃湯稀薄、過鹹、缺乏口感與風味。有些人說，喝起來更像一般罐頭奶油湯，且只漂浮著一些細小的肉絲。

3.蒜香蝦仁義大利麵(Shrimp Scampi)：這道經典菜式，讓人聯想到厚實的蝦仁、濃郁的奶油醬汁、彈牙的義大利麵。但許多人表示，吃到的鮮蝦煮得過熟、口感有如橡皮筋，分量也比以前少很多；奶油醬汁也常讓人感覺油膩、單調。

4.卡津雞肉義式白醬寬麵(Cajun Chicken Linguini Alfredo)：顧客指出，義式白醬口感平淡，幾乎沒有卡津風味，和一般的白醬沒有差別；雞肉也煮得過熟，異常的嚼勁顯示可能是以微波而非燒烤處理。

5.龍蝦捲(Lobster Roll)：今年龍蝦節的另一重頭戲，但顧客抱怨最多的是，吃到的不是緬因龍蝦，而是更便宜的螯蝦，味道與口感都不同。螯蝦並非不好吃，但對這道價格不便宜的餐點而言，讓許多顧客覺得吃虧。

6.炸魚薯條(Fish and Chips)：顧客反映份量不足，只吃到一兩小塊魚，更像是前菜而不是主菜。麵糊也常被形容過於油膩或濕軟，缺乏爽脆口感，且品質似乎不穩定，有人稱魚炸得太熟，也有人說沒熟。

7.奶油龍蝦馬鈴薯泥(Creamy Lobster Mashed Potatoes)：顧客常反映，在馬鈴薯泥上吃到的是冰冷、過熟的龍蝦，讓人難以接受它的高價格是合理的；至於馬鈴薯泥，有人形容過於濃稠或有黏性，掩蓋了奶油風味。

8.酥脆小龍蝦(Crispy Dragon Shrimp)：許多食客說，這道令人失望的開胃菜上桌時，因醬汁過多，讓蝦子完全失去酥脆口感；蝦子通常很小，且不是過熟，就是未完全煮熟。

9.凱撒沙拉(Caesar Salad)：本是簡單、無可挑剔的配菜，卻成為顧客的共同抱怨之一。生菜常被形容為枯萎或邊緣出現紅褐色，麵包粒也越來越少；帕瑪森起司過去是較新鮮的磨碎起司，現在則是罐裝起司粉。

10.白酒香蒜淡菜(White Wine and Garlic Mussels)：淡菜烹調容易，價格也實惠，但紅龍蝦的這道菜中，淡菜像是冷凍後重新加熱的。醬汁據稱沒有真正的葡萄酒或奶油，反而像是以人造奶油替代；鹽分和大蒜的味道，也被指為過重、令人不快。

連鎖海鮮餐廳紅龍蝦因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持...
連鎖海鮮餐廳紅龍蝦因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。(路透)

義大利 社群媒體

上一則

吃貨／闔家用餐 首推德州Little Matt's

下一則

移民專頁／在美申請調整身分 CSPA年齡可依B表計算

延伸閱讀

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
炒青菜「用切的」口感變高級 老饕大讚：像鼎泰豐

炒青菜「用切的」口感變高級 老饕大讚：像鼎泰豐
麥當勞美味再升級 全新麥脆條和奶油辣椒蘸醬絕配組合

麥當勞美味再升級 全新麥脆條和奶油辣椒蘸醬絕配組合

熱門新聞

性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)

封面故事／無欲？無性？原因多 川普被扯上

2025-05-11 02:28
運動追蹤器，適合媽媽嗎？(圖／123RF)

這5種母親節禮物 媽媽可能不想收到

2025-05-11 11:56
根據「聯邦存款保險公司」(FDIC)的最新數據，有高達96%的美國人擁有銀行或信用合作社(credit union)的帳戶，但不是每個人都會長時間使用同一家銀行。示意圖。（美聯社）

理財百科／銀行出現6跡象 該換了

2025-05-11 14:00
許多男性表示「希望妻子把家庭放在工作之上」，這對部分女性來說，是件沮喪的事。(圖／123RF)

封面故事／單身？結婚？妳選哪條路

2025-05-11 02:30
夫妻兩人分開生活，有空才見面相處，這種「分居婚」(Living Apart Together 簡稱 L.A.T.) 的婚姻模式，愈來愈獲得接受，(圖／123RF)

封面故事／無奈？合意？分居婚愈來愈獲認可

2025-05-11 02:29
有些Z世代不再抱著隨意談戀愛的態度，開始願意與對方認真交往。(圖／123RF)

封面故事／曖昧關係褪色 Z世代醒悟願認真交往

2025-05-11 11:41

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃