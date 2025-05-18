吃貨／紅龍蝦受困 10道菜被點名

連鎖海鮮餐廳紅龍蝦因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。(美聯社)

連鎖海鮮餐廳紅龍蝦(Red Lobster)因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。

美食網站Chowhound報導，在掙扎求生下，該餐廳顯然針對廚房削減開支，份量縮小、用便宜的替代食材，讓過去有好口碑的招牌菜也變得令人難以接受；不少消費者在社群媒體 上對這家海鮮連鎖餐廳表達了他們的失望。

以下是該網站根據顧客評價，列出在紅龍蝦目前表現不佳的10道菜。

1.海軍上將盛宴(Admiral's Feast)：曾被視為紅龍蝦菜單上的華麗之作，但據一些食客表示，目前品質已下滑。多篇評論指出，每次光臨餐點都不一致，有些幾乎烤焦，有些則不夠熟；隨著價格上漲，這道菜已不再讓人覺得物有所值。

2.龍蝦濃湯(Lobster Bisque)：它是紅龍蝦今年長達兩個月的「龍蝦節」(Lobsterfest) 主角之一，但被形容濃湯稀薄、過鹹、缺乏口感與風味。有些人說，喝起來更像一般罐頭奶油湯，且只漂浮著一些細小的肉絲。

3.蒜香蝦仁義大利 麵(Shrimp Scampi)：這道經典菜式，讓人聯想到厚實的蝦仁、濃郁的奶油醬汁、彈牙的義大利麵。但許多人表示，吃到的鮮蝦煮得過熟、口感有如橡皮筋，分量也比以前少很多；奶油醬汁也常讓人感覺油膩、單調。

4.卡津雞肉義式白醬寬麵(Cajun Chicken Linguini Alfredo)：顧客指出，義式白醬口感平淡，幾乎沒有卡津風味，和一般的白醬沒有差別；雞肉也煮得過熟，異常的嚼勁顯示可能是以微波而非燒烤處理。

5.龍蝦捲(Lobster Roll)：今年龍蝦節的另一重頭戲，但顧客抱怨最多的是，吃到的不是緬因龍蝦，而是更便宜的螯蝦，味道與口感都不同。螯蝦並非不好吃，但對這道價格不便宜的餐點而言，讓許多顧客覺得吃虧。

6.炸魚薯條(Fish and Chips)：顧客反映份量不足，只吃到一兩小塊魚，更像是前菜而不是主菜。麵糊也常被形容過於油膩或濕軟，缺乏爽脆口感，且品質似乎不穩定，有人稱魚炸得太熟，也有人說沒熟。

7.奶油龍蝦馬鈴薯泥(Creamy Lobster Mashed Potatoes)：顧客常反映，在馬鈴薯泥上吃到的是冰冷、過熟的龍蝦，讓人難以接受它的高價格是合理的；至於馬鈴薯泥，有人形容過於濃稠或有黏性，掩蓋了奶油風味。

8.酥脆小龍蝦(Crispy Dragon Shrimp)：許多食客說，這道令人失望的開胃菜上桌時，因醬汁過多，讓蝦子完全失去酥脆口感；蝦子通常很小，且不是過熟，就是未完全煮熟。

9.凱撒沙拉(Caesar Salad)：本是簡單、無可挑剔的配菜，卻成為顧客的共同抱怨之一。生菜常被形容為枯萎或邊緣出現紅褐色，麵包粒也越來越少；帕瑪森起司過去是較新鮮的磨碎起司，現在則是罐裝起司粉。