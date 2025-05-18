亞裔傳統月／政策收緊…親情計畫變 失智家庭苦

阿茲海默症關愛服務義工幫助失智症患者家屬。(石蔚靜提供)

聯邦醫療補助計畫(Medicaid)俗稱白卡 ，其中包括的「親情計畫」(Consumer Directed Personal Assistance Program，簡稱CDPAP)是一項為長期護理家人者提供補償的醫療保險計畫，深受患者家人的歡迎。從今年3月底，可以幫助登記「親情計畫」的家庭護理機構銳減，還有重新登記PPL系統，令患者家屬叫苦不迭，焦慮程度與日俱增。紐約社區人士呼籲結束目前的混亂局面，讓「親情計畫」回歸正常。

重新登記繁瑣 被迫放棄

來自中國的胡女士家住紐約市皇后區法拉盛，她的父親今年71歲，數年前被診斷患有阿茲海默症 。胡女士有份全職工作，有時候得放下手頭的工作回家照顧父親。從去年開始，胡女士通過一間家庭護理公司加入了「親情計畫」，獲得了每天四小時的有償護理時間，她對這種安排很滿意。

失智症患者通常對家人殘存一些記憶，能接受親人照料，而對陌生人非常抗拒，沒有長時間適應，外來的護理人員不易照顧患者。胡女士希望自己照顧父親，但又不希望影響工作；每天四小時的有償護理，她覺得非常體貼，也非常實用。

但在川普 上任後，「親情計畫」政策突然收緊。政府宣布，從3月28日開始，紐約州可以登記使用「親情計畫」的家庭護理機構從600多家銳減到了30多家，而且其中只有華策會一家提供中文服務。之前批准加入「親情計畫」的居民，均須通過這30多家家庭護理機構重新登記PPL系統。PPL系統是一個「親情計畫」的管理系統，包括聯繫指定的護理公司、管理出勤和出薪等。

胡女士父親加入「親情計畫」的那家家庭護理公司失去資格。胡女士必須找一家指定機構。胡女士重新申請的過程費時費力，頗費周折，還辦不成功。胡女士感到非常沮喪，最終決定放棄「親情計畫」，轉而讓護理公司派護理員到家裡來照顧父親。護理人員雖然也是華人，但效果不理想。

親情計畫 友好失智症家庭

阿茲海默症關愛服務(Caringkind)多年來一直致力於動員社區的力量為失智症患者提供服務。該組織社區建設部副總裁石蔚靜說，「親情計畫」對失智症患者家庭非常友好，她認為主要原因在於失智症患者對護理人員非常挑剔，她自己就親眼看到一個患失智症的婆婆拿著掃帚站在門口，看到護理員進門就用掃帚打人。家人的護理會讓失智者病人感到安全和溫暖，比較容易接受。失智症患者病情發展到一定程度時，洗澡和上廁所，對家人來說都是非常艱難的事情，如果不是家人，困難程度更是令人無法想像，正因為如此，護理員一般都不願意去照顧失智症患者。

阿茲海默症關愛服務義工幫助失智症患者家屬。(石蔚靜提供)

石蔚靜說，「親情計畫」政策的收緊對失智症患者家庭影響非常大。「親情計畫」收緊以來，她們已經接到很多抱怨，大家普遍反映很難使用PPL系統重新登記。石女士說，有許多「親情計畫」的使用者告訴她們，即使花了很多時間精力也沒有登記成功。雖然有關部門最終將完成PPL登記的期限從3月28日延長到6月底，但由此引起的混亂情況已經讓失智症患者家屬感到很焦慮，大家普遍擔心如果無法在期限內重新登記，重新申請「親情計畫」將耗時幾個月，是一個非常繁瑣複雜的過程。

有人鑽空子 打卡領補助

石蔚靜說，她認識一位黃女士，家住布魯克林，母親今年91歲，患失智症。黃女士的母親對陌生人非常抗拒，黃女士給母親換了好幾個家庭護理員都無法正常工作。為了照顧母親，黃女士不得已辭工照顧母親，她後來加入了親情計畫，用親情計畫獲得的固定收入來維持基本的生活。這位黃女士擔心，川普政府會隨時取消白卡中的「親情計畫」，這對已經辭工照料母親的黃女士來說將是不小的打擊。