養生／計算吞嚥次數 可檢測罹病徵兆

在家定時30秒計算在不吃不喝的情況下最多能吞嚥多少次？可檢測是否可能罹病；示意圖。（圖／123RF）

在家定時30秒計算在不吃不喝的情況下最多能吞嚥多少次？可檢測是否可能罹病。科學家研究後依年齡設定出合格吞嚥次數，20至39歲成人平均30秒內應該能吞嚥近8.5次，40歲應能吞嚥8次、50歲7次左右，到了80歲降至4.3次，假如做不到，可能罹致命疾病。

在醫學上，吞嚥感到吃力被稱為「吞嚥困難」(dysphagia)，可能是癌症 、嚴重肺部疾病或失智症等疾病徵兆。

醫療人員用來確定人們是否患有吞嚥困難的技術之一是進行「重複唾液吞嚥測試」(Repetitive Saliva Swallow Test)。

在家也能進行這個簡單測試。操作方式是，限時30秒，試著在這段期間內盡可能吞口水，不吃任何食物或飲料。

截至目前為止，在一項大規模研究中，以色列 醫生設定不同年齡層健康人士應該能夠達到的吞嚥基準次數，隨著年紀漸長，能夠吞嚥的次數逐步減少。

20至39歲吞嚥近8.5次、降至40歲8次、50歲7次；一旦達到60歲，吞嚥次數應接近7次(精確數值6.7)，70歲再降至6次。

到了80多歲，健康人士應可在30秒內吞嚥4.3次。

假如未能達到適齡組的健康吞嚥次數應進一步接受檢查，找出導致吞嚥困難的可能健康問題，包括肺病和某些癌症。

研究人員在「吞嚥困難」(Dysphagia)期刊撰文稱，這項研究非常重要，比先前的研究更周全；先前設定的重複唾液吞嚥測試基線將所有成人健康吞嚥次數設定為低至3次。

研究人員補充，吞嚥次數因年齡而出現巨大差異可能是因為喉嚨肌肉發生生理變化。

除了年齡，吞嚥次數也因性別而有別。男性平均吞嚥7.6次、高於女性的6.5次，是影響測試結果的另一要素。

至於吞嚥速度因性別而不同的原因，尚需進一步研究。

吞嚥困難本身不是疾病，而是另一醫療問題的症狀。英國公營醫療服務機構「國民保健署」(National Health Service, NHS)表示，可能的健康問題包括胃酸倒流等輕微問題、乃至於口腔癌或食道癌、失智症或肺病等。

一位四個孩子的母親3月間透露，她晚期胃癌最早的症狀就是吞嚥困難，最初以為是減肥引起。

吞嚥問題也可能是喉癌的前兆。